Червоні і власівці оточили Український дім
Антинатовці підозріло зустрічали кожного, хто намагався проникнути всередину Українського дому, і, кажуть, не пропустили навіть радника Президента Олега Рибачука. В результаті заледве не зірвався семінар для перукарів. Репортаж
Вранці у понеділок в Українському домі стартувало засідання 4-ої асамблеї громадської Ліги "Україна – НАТО" на тему «Роль суспільства в здійсненні стратегічного євроатлантического інтеграційного курсу України». Цей захід так і залишився б нудним, сухуватим, коли б не пікетники. Ще до початку заходу до стін Українського дому стали стягуватися люди з неспокійними вогниками в очах, прапорами ПСПУ і КПУ, православними хрестами, гаслами «Де НАТО, там кров!», «Перемога непереможна!» Виспівуючи радянські пісні вперемішку з якимись молитвами, сотня антинатовців блокувала головний вхід в будівлю, де проходило засідання, і взялася проводити мітинг.
|Напис "НАТО OFF" був схожий на назву горілки
Один з улюблених атрибутів “прогресивних соціалістів” – власовський прапор...
...та радянська форма
Треба сказати, на мітингу можна було побачити не тільки прогресивно-соціалістичні стяги. Один мужик тримав білий-синій-червоний прапор (такий прапор є державним в Росії, а також був знаменом генерала Власова, котрий допомагав німцям ).
– Це що ж, власовский прапор? – запитали ми.
– Ні, це прапор Російської общини Києва, – відповів його господар (виявляється, є і така).
– А можна дізнатися ваше прізвище?
– Не треба прізвища.
|Бабці-русофілки спочатку співали щось релігійне
Поки на п`ятому поверсі Українського дому проходила асамблея, на якій її учасники розповідали один одному і журналістам про переваги НАТО, бічний вхід також заблокували. Тут зібралися найбуйніші тифозі. Вони намагалися перегородити шлях учасникам засідання, журналістам і переляканим перукарям. Ми, як ні в чому не бувало, спробували увійти всередину, але до нас підбігли бабусі і стали відверто питати, які ми журналісти – «натовські» або «їх»?
– Натовські, звичайно.
– Ах, ви сволота продажна! – радіючи, що знайшли нові жертви, почали костити нас старенькі. – Кому ви поклоняєтеся, негідники?
– Кривавому долару!
– Ми молитимемося, щоб ви здохли.
– Не трудіться, ми все одно здохнемо, коли-небудь!
– Забирайтеся до своєї Америки і американку свою візьміть.
– Ми візьмемо з собою Наталію Михайлівну (Вітренко).
– Її залиште, гади!
|А потім намагалися побити журналістів
Слово за слово, старенькі так завелися, що почали розпускати руки – вони стали штовхати нас, бити по фототехніці. Тут до них приєдналися їх товариші-чоловіки. Один з них, двометровий лось, кинувся на фотокореспондентів, що знімали пікет, другий спробував ударити репортера УНІАН, інший журналіст зчепився з ним. Міліція встала між нами і прихильниками Наталії Вітренко, що біснувалися. Ми ще хотіли поговорити з антинатовцями, але вирішили, що якщо з чоловічим складом справимося, то старенькі нас заб`ють, не напружуючись, і пішли геть.
Антон Зікора
Фото Дмитра Стаховського