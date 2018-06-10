Кернес: у Харкові все стабільно. Ось тільки лузери..

Харків у черговий раз став епіцентром резонансних подій. На запитання УНІАН про те, що відбувається в місті, відповів секретар міськради, в.о. мера Харкова Геннадій Кернес

ПАРК ГОРЬКОГО ПЕРІОДУ

Харків знову дав привід говорити про себе: парк Горького, скандальна дискусія на «Інтері», сигнал від УЄФА. Геннадію Адольфовичу, що відбувається?

У Харкові все стабільно. Є активні процеси, але вони пов`язані з виконанням завдань і рішень, поставлених Президентом, новим урядом. Все відразу йде в роботу, міняються підходи - сьогодні нові вимоги.

Харків давно чекав змін, та й не тільки він. Думаю, і вся Україна - потрібен порядок. Це в Києві більше шуму, у Верховній Раді – там політика, там закони, а у нас щоденна господарська робота, ми її робимо.

Однозначно, що ми є прихильниками партійних ідеалів і програм, відповідно, у своїй роботі враховуємо й цей чинник.

А парк Горького? Ви хочете сказати, що це теж показник стабільності?

Я розумію, про що Ви. Але давайте по порядку. По-перше, не парк Горького, а Лісопарк – він прилягає до першого, і це «дві великі різниці». Лісопарк має інший статус. І жодною мірою автотраса, яка прокладається в Лісопарку, не порушить дозвілля і відпочинок харків`ян і, звичайно, тих малюків, які є головними відвідувачами парка Горького. Для них до Дня захисту дітей губернатор Михайло Добкін і я заклали символічний знак – до 2012 року тут буде створено сучасний парк. Саме на території парка Горького ми поставимо сучасні, безпечні атракціони і створимо нові зони відпочинку для людей різного віку.

Так от, про Лісопарк. І дорогу. Я, як керівник, беру на себе велику відповідальність. І керуюся не емоціями, а висновками й рекомендаціями фахівців – архітекторів, екологів, будівельників і, перш за все, Генеральним планом. А це містобудівна конституція міста. Наші попередники, вибудувавши перспективи, позначили цю дорогу ще в 1947 році. Тому я не можу погодитися з тими, хто сьогодні кричить про знищення зон для відпочинку харків`ян. Навпаки, ми ці зони впорядковуємо, беремо під контроль і впорядковуємо.

Тобто дорога для Вас це не просто транспортна розв`язка?

Харків – найбільше місто України. Він завоював право приймати Євро-2012. Реконструйовано стадіон «Металіст», побудовано аеровокзал, йде процес підготовки до чемпіонату Європи.

Але ми дивимося ширше - ми думаємо про майбутнє міста і хочемо, щоб у ньому було красиво і комфортно.

Відремонтували Пушкінську, облаштували Римарську. Там теж були вигуки, але подивіться – сьогодні це красиві, широкі вулиці. Адже Харків задихається в пробках.

Тепер ми взялися за прокладання і з`єднання малого транспортного кільця. Воно не було добудоване з часів Радянського Союзу. Зараз кількість транспорту в місті щорічно збільшується на 25-30 тисяч одиниць. Генплан розроблений авторитетним інститутом «Дніпромісто». Дорога в Лісопарку розвантажить центр, ми отримаємо розв`язку, і це відчують всі.

Головне, проти чого були протести - вирубка дерев...

Дерева в парку видалені законно. Є постанова Кабміну, вимоги законодавства – я не перераховуватиму. Є рішення міськради з питання дороги. З 503 знесених дерев половина підлягала санітарній вирубці. Восени замість цих 503 ми висадимо 1006 дерев, і це процес відновлення зелених насаджень у місті. Екологи, лісопатологи пояснюють людям, які не розбираються в процесах захисту навколишнього середовища, мотиви наших дій. Фахівці висловлюють професійну точку зору, з якою люди на емоційному рівні не справляються і починають говорити, що вони краще знають. Якщо вони такими підходами керуються, то тут, звичайно, є місце і для спекуляцій.

І я бачу, як політики, які є сьогодні лузерами, підбирають таких людей і підбивають на так звані акції протесту. Що й було в Харкові продемонстровано. Емоції людей заглушили голоси професіоналів. Були змонтовані ролики. До речі, якщо їх уважно подивитися, то стане зрозуміло, що більшість тих, хто виступає проти прокладання автотраси або інших позитивних процесів у місті, це ті люди, які носили помаранчеві шалики. Сьогодні вони пов`язали зелені стрічки і під виглядом захисту природи реалізовують свої далекоглядні політичні плани.

Тому я впевнений у тому, що коли ми говоримо про розвиток території, ми повинні враховувати всі чинники, у тому числі й такі жертви, як видалені дерева. Але ми не погіршуємо екологічну ситуацію в місті, а, навпаки, покращуємо, і з цього приводу є відповідні висновки експертів.

У парку були зіткнення, і владу критикують за такий спосіб вирішення суперечок.

На жаль, ми напередодні виборів. Це відповідь, чому виникають такі ситуації, які підігріваються, докладно фінансуються. Ведуться роботи з дискредитації влади. Наші опоненти ставлять абсолютно зрозумілі цілі, і тут всі засоби підходять.

До речі, у відповідь на всі питання, пов`язані із заявами противників будівництва дороги, було ретельно проведено перевірки з боку компетентних органів. До влади немає ніяких претензій. Крім того, в місті пройшли громадські слухання. Буде створено групу щодо відпрацювання всіх питань щодо захисту навколишнього середовища.

Як ви відреагували на заяву Ганни Герман? (Заступник глави адміністрації президента Ганна Герман в ефірі ТРК «Україна» заявила про відповідальність, яку повинні взяти на себе міські власті за ситуацію з вирубкою парку. «Я вважаю, що ці люди, які віддали такі розпорядження, повинні за це відповісти дуже серйозно», – відзначила вона. За словами Г.Герман, покаранням для влади Харкова «має бути позиція харків`ян на місцевих виборах» - Ред.)

Я вже відповів Ганні Миколаївні. Нагадаю, що я депутат Харківської міськради трьох скликань. Зараз я є членом Партії регіонів, і критичні зауваження колег, людей, які керують процесами в країні, я почув. Я повинен керуватися їх думкою, виправити свої помилки, якщо вони були допущені. Але я готовий також висловити свої аргументи і на користь дій міської влади, направлених на поліпшення життя в Харкові.

Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ ЛУБКІВСЬКИЙ ДЛЯ ХАРКОВА

Новини з Лісопарку дійшли й до УЄФА. До Євро-2012 ця дорога має відношення?

До Євро-2012 має відношення вся Україна. І весь Харків.

Директор турніру «Євро-2012 Україна» Маркіян Лубківський відзначив, що Харків сьогодні не зовсім є взірцем у підготовці до Євро-2012, як було раніше. І головна надія – на Олександра Ярославського.

Я не знаю, хто такий Лубківський для Харкова. Він сюди приїжджає і спостерігає. І, коли він у Харкові, говорить про позитивні процеси, а коли їде – висловлюється навпаки. Тому хай він повідомить свою справжню думку один раз. Це, по-перше.

Друге, що стосується Олександра Ярославського. Він - приватний інвестор, і вкладає гроші у приватні об`єкти. У власні об`єкти. Візьмемо, наприклад, аеропорт. Пан Ярославський вкладає гроші тільки в термінал. Право на оренду аеропорту він виграв, до речі, задовго до того, як Харків отримав право на проведення Євро-2012. І, як будь-який інвестор, має зобов`язання щодо виконання робіт там. Інше питання, що влада, готуючись до чемпіонату, звільнила його, тобто аеропорт, від плати за землю, і займається всім іншим, окрім терміналу. Підготовка злітної смуги, рульової смуги, інфраструктура – це все робиться за рахунок держави й міста. Міські власті знайшли таку схему співпраці з інвестором, щоб у Харкові був безпечний і сучасний аеропорт, й інвесторові це було вигідно.

Ще один об`єкт Євро-2012 – харківський стадіон «Металіст». Це комунальна форма власності. Фінансування його реконструкції, підкреслюю, реконструкції – це різні бюджети, у тому числі й міський, і обласний, і державний. Міська влада зробила дуже багато, щоб звільнити його з того капкана самобудів і несанкціонованої торгівлі, в якому він знаходився. Стадіон також звільнений від податку на землю, а це великі гроші. У реконструкції стадіону є частка інвестора, але при цьому там побудовані приватні об`єкти, які знаходяться у його власності.

І якщо Лубківський говорить, що сьогодні з боку УЄФА є довіра до Ярославського, а до влади - ні, то я хочу сказати, що, навпаки, влада сьогодні робить усе можливе, щоб УЄФА повірила в тому числі й інвесторові. Ми робимо все можливе, щоб у місто більше прийшло інвесторів. Таких, як Ярославський, або інших.

Правда, що є відставання щодо готелів і доріг?

Готелі і дороги – це справа часу. Зараз іде підготовчий процес. Ми тут теж демонструватимемо спільну ефективну роботу з інвесторами. Щоб поліпшити дороги, буде оформлено муніципальну позику на 500 млн. грн. Правда, є деяке неузгодження з боку уряду, міністерства фінансів. Але сподіваємося вирішити це питання.

Стосовно готелів. Сьогодні той самий Ярославський почав будівництво нового готелю в центі міста. Він гарантує здати об`єкт вчасно. Але в даному випадку теж має бути спільна робота інвестора з владою, як місцевою, так і центральною, для того, щоб плани не були зірвані.

Загалом, процеси ремонту доріг, реконструкції і будівництва нових готелів розпочато. Ми дорожимо як своїм ім`ям, так і реноме інвесторів, які повірили в програму Євро-2012. І в те, що, вкладаючи в ці об`єкти, вони одержать відповідну вигоду для себе, тому що це приватний бізнес. До речі, окрім стадіону «Металіст», у нас немає комунальних об`єктів, пов`язаних з Євро-2012.

Обласна влада допомагає?

Безумовно. Після того, як Михайло Добкін став губернатором, наші можливості зросли. Хочете, беріть Євро-2012, хочете – все інше. Ми сьогодні не ділимо область на місто й решту всіх районів. Конфлікти між губернатором і мером – це минуле. Сьогодні є єдність влади. Тому тут немає ніякого змагання, тут є спільна робота, направлена на благо людей.

Напередодні застрайкував завод Шевченка, люди перекрили дорогу. Вдалося вирішити проблему?

Це в минулому величезне державне підприємство сьогодні має мало замовлень. Ми намагаємося допомогти, але необхідна підтримка держави. В день акції протесту розбиралися прямо на заводі. Зрозуміло одне, люди повинні мати роботу й гідну зарплату. Як допомогти, вирішуватимемо і в міськраді.

На зустрічі з робітниками ми почули про неодноразові зловживання владою з боку керівництва заводу. Продали майно, незрозуміло куди поділися гроші. Думаю, заводу потрібен новий директор. Все погоджуємо з трудовим колективом, і Добкін вирішуватиме питання на рівні уряду.

Ви у минулому бізнесмен. Як розвивається цей сектор після приходу нової влади?

Звичайно, зрушення є, але я вважаю, що дати позитивну оцінку стану економіки ми зможемо тільки тоді, коли люди відчують, що вони сьогодні мають роботу, зарплату й стабільність. Поки що ми тільки виходимо з тієї ситуації, в яку загнав країну попередній уряд.

Сподіваюся, що дадуть більше повноважень місцевій владі. Щоб швидше й ефективніше вирішувати проблеми на місцях, менше витрачати часу на всілякі узгодження з центром. Є такі питання, які вимагають невідкладного вирішення, а через наші обмежені можливості ми не можемо адекватно й оперативно реагувати. Тому чекаю справжньої реформи місцевого самоврядування.

ЛУЦЕНКО ЗАВЖДИ ДЕМОНСТРУВАВ ПРОФЕСІЙНИЙ ІДІОТИЗМ

Скоро вибори. Ви вирішили балотуватися?

Сьогодні я член команди, перебуваю в Партії регіонів і, звичайно ж, керуватимуся тільки командною грою.

А якщо рішення партії буде не на Вашу користь, самостійно підете на вибори?

Ні. Підкорятимуся загальному рішенню. Вважаю, що я достатньо розбираюся в устрої держави, тому що маю юридичну освіту й розумію, які сьогодні йдуть еволюційні процеси, і яка ведеться системна й ефективна робота щодо наведення ладу. Тому хочу сказати, що один в полі не воїн. Тут необхідна командна робота. Думаю, що зараз ті, хто працює в спільній команді, вірять, що ми разом досягнемо бажаного результату, і харків`яни нам дадуть належну оцінку, навіть з урахуванням усіх тих критичних зауважень, які зараз звучать на нашу адресу. У нас є ще достатньо часу врахувати всі зауваження і пояснити свої позиції. Але час біжить невблаганно, і скоро ми дізнаємося, хто дійсно стане міським головою Харкова.

Кернес проти Луценка: який рахунок? Після ефіру на «Інтері» Україна відчула, що ваш «діалог» з екс-міністром Юрієм Луценком не закінчено...

Звичайно, ні. Я неодноразово підкреслював, що Луценко, що став міністром внутрішніх справ на революційній хвилі, завжди демонстрував професійний ідіотизм. Цей колишній міністр прославив себе то нападом на мера столиці України, то п`яними бешкетами за межами країни, то нічим не підтвердженими звинуваченнями на адресу посадовців і громадян України. Можу констатувати тільки одне – Луценко просто блефує, поводиться по відношенню до інших людей зухвало і бравує своєю безкарністю.

Як громадянин України, я маю право захистити своє ім`я, і я це зроблю. Думаю, що найближчим часом отримаю перші результати тієї великої роботи, яку я веду із захисту своїх прав і інтересів. Зроблю все можливе, щоб такі громадяни, як Луценко, поважали закон і навчилися відповідати за свої вчинки.

Ви подаватимете до суду?

Я доб`юся, що Луценко спростовуватиме образи й дезінформацію, яку він поширює, і вибачатиметься за них.

Хочу підкреслити: у нього було достатньо часу цивілізовано розібратися, чи є я людиною, яка порушує закон. Він цього не зробив. Хто йому заважав?

Я знаю одне - Кернес закон не порушував, Кернес не займався тим, у чому його звинувачує горе-екс-міністр Луценко. Я вважаю, що йдуть процеси щодо наведення ладу в країні, і та відповідь, яку повинні тримати такі особи, як Луценко і йому подібні, не за горами.

Володимир Кравченко

Фото УНІАНі сайту "Велика політика"