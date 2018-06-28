Віхи тижня. Янукович насолоджувався ювілеєм, Кабмін тріщав по швах, ВР зміцнювала владу ПР

Подарунки до 60-ліття одержав не тільки Янукович... Тимошенко закликає МВФ не давати у борг Україні $15 млрд... Не пощастило Шуфричу – Льовочкін таки відігрався...

Шістдесятиріччя Віктора Януковича стало масштабним святом. Навіть «спеціальний гість» – президент Європейської ради Герман ван Ромпей – не тільки запросив Віктора Федоровича в клуб шістдесятирічних, але й висловив надію, що в листопаді 2010-го стануть помітними перші результати тісної співпраці між Україною і ЄС. Йдеться, як зазначив Янукович, про майбутню відміну віз для громадян України, підписання угоди про асоціацію Україна – ЄС і створення між ними зони вільної торгівлі. На неформальному саміті лідерів СНД у Криму, присвяченому ювілею Януковича, за одним столом сиділи російський і білоруський лідери Дмитро Медведєв і Олександр Лукашенко, але зустріч не була затьмарена мозковими штурмами і вагомими рішеннями.

Віктор Федорович отримав і інші подарунки. Одним з найбільш розтиражованих у ЗМІ став велосипед «Україна» від учасників акції «Стоп цензурі». Правда, дуже складно уявити пелотон велосипедистів (президент із охороною), який рухається з «Межигір’я» на Банкову. Втім, були й інші події, оцінені як подарунки Януковичу. До них Юлія Тимошенко віднесла затримання співробітниками СБУ колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря Діденка. Юлія Володимирівна отримала новий привід для появи перед журналістами, але не була запрошена на святкування 60-ліття глави держави. Зате лідер БЮТ розширила аудиторію своїх слухачів: до громадян України додалися відповідальні співробітники МВФ, яких Тимошенко заклинає не давати у борг нашій країні майже 15 мільярдів доларів.

Не пощастило Нестору Шуфричу – ще вранці 9 липня він збирався вітати Віктора Федоровича як міністр МНС, але несподівано з`ясувалося, що президент бачить його ефективнішим на посту заступника секретаря РНБО. Судячи з усього, для енергійного непосиди Шуфрича це кадрове рішення стало неприємним сюрпризом. Він справедливо вбачає в своєму переміщенні по горизонталі влади підступи голови президентської адміністрації Сергія Льовочкіна, якому Нестор Іванович рік тому переконливо (кулаком в обличчя) вказав на помилки у формуванні графіка Віктора Януковича. Відігрався Льовочкін переконливо. Тепер Шуфричу, який зарекомендував себе вірним солдатом Януковича, доведеться трудитися в РНБО, що втратив при новому президентові залишки минулого політичного лиску. При цьому версія Шуфрича про його відставку як засіб розширення коаліції залишилася непідтвердженою – новий «надзвичайний» міністр так і не був призначений. Ані Віктор Балога, оперативно «прогнозований» на звільнене крісло, ані Давид Жванія, що також має досвід керівництва МНС, не поспішають входити в урядову команду.

Нічого дивного: робота в Кабінеті Міністрів нині нервова. Парадоксально, але факт: всього за 10 днів були звільнені члени уряду, до яких не висувалося претензій, зате міністри, якими незадоволений багато хто, зберігають свої позиції. Опозиціонери не змогли звільнити міністра палива й енергетики Юрія Бойка, в якому вони бачать повноважного представника Дмитра Фірташа в українській владі. Зберіг своє крісло і міністр оборони Михайло Єжель, якому Віктор Янукович влаштував на засіданні РНБО публічну прочуханку за низьку боєготовність української армії.

Віце-прем`єр з питань економіки Сергій Тігіпко виходив на парламентську трибуну під час «години уряду» з побоюванням – його роботою незадоволені не тільки опозиціонери, але й комуністи, що входять у коаліцію . Але неприємності для Тігіпко обмежилися словесними ескападами представників БЮТ, які прагнули створити у слухачів трансляції засідання парламенту враження, що саме Сергій Леонідович є автором горезвісного проекту Податкового кодексу. Втім, затвердження документа з подачі Віктора Януковича перенесли на осінь, і Тігіпко буде легко виконати свою обіцянку «не грюкати дверима».

Вже після повернення з канікул народні депутати прийматимуть і закон «Про всеукраїнський референдум». Справа в тому, що процедура другого читання цього нормативного акту продемонструвала, що фракції КПУ і Блоку Литвина, які входять у коаліцію, не зацікавлені в тому, щоб створювати умови для прийняття Конституції на всеукраїнському референдумі і відміни політичної реформи. Врешті-решт, парламентаріям такий сценарій елементарно не вигідний, тому Банковій доведеться шукати новий варіант легітимізації розширених де-факто повноважень глави держави.

«Втішливим призом» для Партії регіонів стало прийняття закону про місцеві вибори, до якого в порівнянні з першим читанням були внесені тільки косметичні правки. Якщо глава держави підпише цей варіант документа, для партії «Фронт змін», наприклад, місцеві вибори стануть формальністю. Арсеній Яценюк намагається консолідувати демократів навколо несправедливих норм закону і разом шукати правду в Конституційному суді, але руку допомоги йому можуть протягнути хіба що бютівці. До речі, виборів не буде в Києві і до Тернопільської обласної ради, і це дає підстави вважати, що виїмки документів співробітниками СБУ в КМДА триватимуть. Секретареві Київради Олесю Довгому минулого тижня, як відомо, довелося особисто переконатися, що влада на Хрещатику помінялася.

Євген Магда