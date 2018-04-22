Як в Житомирі БЮТ та Наша Україна спіткнулись об землю…

На Житомирщині каменем спотикання між двома політичними силами стала земля. БЮТівці наполягають на продажу через аукціони. “Наша Україна” теж. Але …

Як відомо, БЮТ і “Наша Україна” підписали угоду про співробітництво на всіх рівнях. Цей договір передбачає створення координаційної ради й прийняття всіх рішень консенсусом. Як працює ця угода на місцях?

На Житомирщині каменем спотикання для опозиції стала земля. Мова йде про продаж чималого шмату – 17 з половиною гектарів під Житомиром. Парадокс полягає ва тому, що обидві фракції декларують прозорий, відкритий продаж землі на аукціонах. Але це коли взагалі, так би мовити, в принципі. Коли мова заходить про конкретний шматок землі в конкретному місці - інша справа. У продажу вищезгаданих 17 га через аукціон знайшовся опонент. І який!

Голова Житомирської облради, член блоку “Наша Україна” Ірина Синявська наполягає на передачі цієї землі в розпорядження селищної ради села Новогуйвинське. А точніше – приватній фірмі “Листопад”. Щедрий подарунок, стверджує пані Синявська, - подяка комерційній структурі за фінансову підтримку села, яке взимку отримало від фірми 300 тисяч гривень.

Можна було б зрозуміти це рішення: фірма допомогла селу, село й піде назустріч фірмі. Якби не одне “але”. Пані Синявська, як наголошує керівник обласного осередку БЮТ Сергій Пашинський, ігнорує один з головних пунктів домовленості опозиції – продаж землі на аукціонах. За підрахунками ріелторів, каже він, така ділянка на аукціоні коштувала б від 10 до 15 мільйонів гривень (тобто, по 2 тис доларів за сотку). Голова ж облради фактично пропонує віддати її за бартерною схемою, оцінюючи таким чином вартість землі в 300 тисяч гривень.

“Проста арифметика свідчить, що варто цю ділянку виставити на аукціон, повернути ці 300 тисяч бізнесменам, а решту витратити на потреби громади”, - упевнений керівник житомирського осередку БЮТ.

Пані Синявська, як зрозуміло, дотримується іншої думки. На засіданні облради 15 березня вона чітко дала зрозуміти, що вільна від усіх зобов’язань і на сесії голосуватиме так, як вважає за необхідне. Більше того, через земельний конфлікт нашоукраїнка заявила, що виходить з фракції НУ й не потребує команд з Києва. Таку заяву на ура підтримали фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина, які гуртом покинули сесійну залу.

“Фактично це був переворот. Синявська та депутат-нашоукраїнець Ярослав Долгіх почали на регіональному рівні створювати міжфракційне об’єднання “За стабільність і процвітання Житомирщини”. У нас це викликало просто шок – ми не очікували такої цинічної та жорсткої реакції від цих людей”, - наголошує Пашинський.

У фракції БЮТ переконані, що за всім цим стоїть питання кількох мільйонів гривень, які Синявська разом Партією Регіонів, КПУ та Блоком Литвина розділили між собою і роблять усе, щоб не допустити аукціонів. Інакшої причини блокування продажу землі з аукціонів зраджені бютівці не бачать.

“Я переконаний, що місцева земельна мафія використала Синявську, щоб не допустити втілення цього рішення в життя. Людина, яка цинічно зрадила свою політичну силу, своїх виборців, не має ні морального, ні юридичного права займати посаду голови обласної ради і має бути звільнена”, - заявляє Пашинський.

При цьому сама голова облради вважає, що залишається прихильницею демократичних сил, а не руйнівної її частини. “Коли хтось сліпо хоче нав’язати більшості порушення окремих питань, це розходиться з моїм розумінням ролі місцевого самоврядування. Якщо в державі владу узурпує Партія регіонів та Кабмін, на місцях громадянське суспільство узурпують “Наша Україна” і БЮТ”, - каже вона.

На її переконання, частина БЮТ і НУ думають не про місцеву громаду, а про власні політичні інтереси. Тому Синявська навіть готова скласти повноваження голови облради, у разі якщо за це проголосує керівництво фракції. Водночас, вона не називає логічних аргументів проти схеми, яку пропонує БЮТ. Чому, зокрема, справді не продати землю на аукціоні, аби направити кошти селу і водночас розрахуватись з фірмою, що допомогла свого часу селу? Адже при цьому у розпорядженні сільської громади залишаться навіть не сотні тисяч, а мільйони гривень…

Варто додати, що, попри дії Синявської та Долгіх, обласна фракція НУ залишається монолітною. Разом із БЮТ опозиційне об’єднання становить більшість - 48 із 95 депутатів. Чи довго триватиме така монолітність, бютівці не знають. Але, принаймні поки що обоє фракцій демонструють бажання утримати єдність. Зокрема, у фракції “НУ” запевняють, що готові порушити питання “перебіжчиків” на засіданні політради партії. Як заявив голова Житомирської облорганізації “НУ” Павло Жебрівський, не виключено, що до противників створення більшості НУ і БЮТ застосують “імперативний мандат”. Сьогодні консультації щодо цього ведуться на рівні Києва.

Тож, напевне, у разі незнаходження компромісу Синявська буде відкликана з посади голови облради, де бютівці й нашоукраїнці створять нову більшість. У БЮТ запевняють, що переговори вже почались. Задля збереження спокою в області вони готові навіть відмовитися від кадрових амбіцій на користь “Нашої України”. Відверто кажучи, щось нове у нашому політичному житті. І хочеться вірити…

Роман Сурмило, м.Житомир