Як з набережної Дніпра “вивозять” плавучі офіси (фоторепортаж)

Столична транспортна прокуратура продовжує ліквідовувати з набережної Дніпра плавучі комплекси. Цього разу “під роздачу” потрапив дебаркадер, в якому мало розміститися відділення “Приватбанку”.

Нагадаємо, наприкінці липня Київська транспортна прокуратура разом із загоном «Беркут» відбуксирувала з Набережного шосе корабель, на якому знаходився відомий нічний клуб «River Palace» (його пришвартували в районі міста Новоукраїнки на Кіровоградщині). Але в ніч з 9 на 10 серпня на місці колишнього клубу з’явився новий плавучий офіс. За місяць тут мало б відкритися відділення банку “Приватбанку”. Але плавзасобу пощастило постояти на Дніпровській набережній лише добу.

Зі своїх джерел директор представництва “Приватбанку” у місті Києві Сергій Волков дізнався, що прокуратура ніби-то планує відбуксувати майбутній офіс.

Близько 20-ої вечора до дебаркадеру прибули співробітники міліції і транспортної прокуратури. Міліціянти оточили сходи, по яких можна було б спуститися власне до плаваючого офісу. На питання, на якій підставі і з якою метою правоохоронці перекрили доступ до спуску, відповідь була лише одна – охорона громадського порядку. Кого і від кого охороняли – пояснити не змогли. Волкова до майбутнього офісу теж не пустили.

Згодом до дебаркадеру підійшов буксир. Хлопці у робочому одязі швиденько повистрибували на плавзасіб і почали демонтувати кріплення плавучого офісу. Близько 22-ї вечора у пітьмі плавзасіб відшвартували у невідомому напрямку. Волкову довелося лише спостерігати за тим, як “увозять” його майбутній офіс.

“Це незаконне заволодіння чужим майном. Ніяких пояснень представники транспортної прокуратури не надали, – прокоментував ситуацію Сергій Волков. – У нас є офіційні документи на його перебування, легітимний договір, на сьогодні дійсний. Були висунуті певні вимоги, які ми згідно договору повинні були виконати. І у випадку невиконання цей об’єкт був би примусовому порядку відбуксований. Йшлося про серйозні технологічні речі – треба встановити тумби, кріплення і т. д. Але згідно договору я маю термін на все це 1 місяць з моменту отримання техпаспорту. А техпаспорт зареєстрований 4 серпня цього року”.

Представники транспортної прокуратури відмовилися спілкуватися з пресою.

На початку липня працівники правоохоронних органів відшвартували ресторан «Муракамі» по вулиці Набережно-Хрещатицькій. Його відбуксирували до Рибальського острову.

У Київській транспортній прокуратурі заявляють, що до вересня на набережній в Києві не залишиться жодного розважального закладу і готелю.

В той же час у Європі дебаркадери і баржі – це чисельні ресторани і кафе, нічні клуби і готелі. Плавучий будинок – це норма для голландців і німців. А у Франції буквально кілька тижнів тому відкрилася плавуча психіатрична лікарня. До речі, мешкати на баржі – доволі популярне явище серед європейських зірок. Приміром, відомий французький актор П’єр Рішар вже кілька десятиріч проживає у плавучому будинку неподалік від Єлісейських полів.