Нова сесія ВР: аби не зіпсувати настрій Лідерові

Опозиція напередодні сесії: вигнання Губського і самотність Мартиненка... Навіщо мораторій на дорожчання ЖКП, якщо не буде столичних райрад?..

Відкриття нового парламентського сезону – зазвичай справа нарядна. Завжди піднесений настрій нардепів, їх помічників і журналістів, обговорення засмаги, перешіптування щодо відпустки і нових косметичних процедур. Незлобливі жарти влади в бік опозиції, ущипливі жарти опозиції в бік влади. Але із зміною влади все змінилося. Зокрема атмосфера першого парламентського дня. Не відчувалося свята, не було безтурботної штовханини. За великим рахунком і спікерів, зокрема від правлячої коаліції, в кулуарах було на пальцях злічити.

Вранці, піднімаючись вгору по Грушевського, побачила, як промчав ескорт президента. Гарант мчав виступити перед своєю коаліцією. Біля парламенту стояли пости з військовими, покликані не підпускати до будинку парламенту мітингарів.

– Візьміть нас із собою, - умовляли мене політично активні громадянки, - будь ласка, візьміть на мітинг, – кинулися вони мене умовляти, побачивши, що я дістала пропуск до парламенту.

– Відійдіть, – гарчав охоронець.

Сварка тривала. Люди, які за віком годилися в сини-матері, були готові битися. Обидва були по-своєму праві. Охоронець, мабуть, виконував наказ влади – нікого не пускати, щоб не зіпсувати настрій голові держави, коли він прийде до парламенту. Жінка була теж мала право, вона хотіла висловити своє обурення рішеннями цієї влади. Поблизу парламенту стояли охайненько розставлені намети Партії регіонів і їх прихильники з прапорами. Група президентської підтримки спокійно, але якось мляво помахувала прапорами тощо. Очевидно, їх метою було підняти настрій Лідерові. Очевидно, вони і підняли.

Принаймні, виступ його пройшов гладко. Віктор Янукович, був налаштований благосно, виступав без конфузу, не користувався папірцем. (Хоча не знаю, яку роль виконував екран комп`ютера перед його обличчям в ложі).

Президент констатував початок нового політичного сезону, повідомив, що в країні почалися реформи, сказав, що економіка відновлюється. І запевнив, що для нього не має значення, коаліція це чи опозиція, що депутати всі рівні. І що він хотів би, щоб у парламентському залі завжди панував розум, який би переважав над емоціями і політичними пристрастями.

Потім виступив прем`єр-міністр Микола Азаров. Він розповів, в якому важкому стані прийняв країну, і конкретно презентував основні положення Податкового кодексу.

Спікер Володимир Литвин, у свою чергу, покартав опозиції, звинувативши їх у тому, що вони зламали вечірні домовленості, сказав, що сесія буде визначальною для оновлення країни і початку реформ. Послухавши цю трійку, президента-прем’єра-спікера, я пішла в кулуари.

Опозиція напередодні сесії: вигнання Губського і самотність Мартиненка

Початку сесії передували перші в сезоні засідання фракцій. Мене більше цікавили фракції опозиції.

Сьогодні о 9.15 на засіданні фракції НУ-НС сидів лише її голова Микола Мартиненко. О 9.22 туди прийшов Роман Зварич, нікого не побачивши, сказав, що піде покурити. До 9.30 на фракцію таки зібралося людей сім.

Утім, засідання цієї фракції – це вже давно сто років самотності її лідера. Миколу Мартиненка як голову фракції і раніше не особливо дарували, але до виборів осіб по п`ятнадцять тут таки збиралося, перший час після президентських виборів, коли Арсеній Яценюк наважувався мріяти про прем`єрство, тут було жвавіше. Тепер все інакше, частина націонал-патріотів пішла до Тимошенко, частина (та яка «За Україну») відійшла до В’ячеслава Кириленка, у ЄЦ свій лідер і своє коло спілкування. Думаю, чутки про те, що Мартиненко про всілякі партійні таємниці, про справи фракції повідомляє Жванії, а той правлячій коаліції – це брудні інсинуації. Подумайте самі, що вони можуть доповідати, якщо туди ніхто не ходить? (Колишні нунсівці переважно зайняті місцевими виборами). Хіба, що в Інтернеті беруть, як Ганна Чапмен свого часу.

Напередодні ввечері відбулося засідання фракції БЮТ. Тут суперечки були запекліші, і питання вирішувалося серйозне. Виключення з фракції батька української латифундії, великого землевласника Богдана Губського. Причину цього виключення пояснював журналістам голова комітету правової політики Сергій Міщенко:

– Губський був у шоці. Він не вірив, що його виключать. Запитайте у народу, чим займалася ця людина? На Київщині формуються партійні структури, паралельні «Батьківщині». Партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко не йде на вибори, але на них іде «Батьківщина», яку сформував Губський. «Батьківщина» Губського в найжирніших районах – Бориспільському, Києво-Святошинському, Обухівському, Вишгородському, Броварському, – йде на вибори, щоб сформувати команду, розставити своїх людей. На цьому його зловили. Він у мене в Бориспільському районі пропихував паралельну структуру і хотів зі мною домовлятися, щоб були паралельні списки. Він поліз навколо Києва, де найдорожча земля. Він робив підривну роботу в «Батьківщині», як кріт. А я прокурор, колишній слідчий, я його давно розкусив. Була велика дискусія, і я поставив питання на фракції і вдячний, що ми очистилися від Губського.

– Чого ж було стільки років чекати? Невже досвідчений слідчий не міг раніше прорахувати мінуси перебування Богдана Губського в БЮТ, – запитали ми у Сергія Міщенка.

– Іноді питаннями тактики слід жертвувати в ім`я стратегії. Ми поки що виключили трьох нардепів, але решту зрадників не виключаємо, щоб не давати їм правових можливостей створювати свою фракцію, яка працюватиме на коаліцію.

Насправді питання тактики і стратегії «Батьківщини», або точніше БЮТ (все ж таки в її команді багато різних партій) теж предмет запеклих дискусій. Хтось вважає, що треба утриматися від масових акцій, потерпіти, почекати, поки дозріє критична маса протестних настроїв і річкою пронесе труп ворога. Хтось вважає, що всі засоби добрі, блокування і галасливі акції, і гріх не використовувати непопулярні кроки для дискредитації влади.

Утім, іноді можна не робити нічого спеціально. Можна просто продовжити роботу тимчасової слідчої комісії з повернення компанії РУЕ 12 мільярдів кубів газу.

Тут же ми зустріли керівника парламентської комісії Романа Зварича.

– Завтра перше засідання нашої комісії, – розповів Зварич. – Воно матиме формальний характер, ми визначимося з графіком, подальшими кроками. Поки ми зіткнулися з повним блокуванням нашої роботи органами влади, нам не хочуть передавати документи. Ці контракти щодо переданого газу, які були предметом заперечування в Стокгольмі, – велика підстава за участю Газпрому, не виключаю, що вона здійснювалася за прямою вказівкою прем`єр-міністра РФ. У мене поки немає шостого подання, яке вніс цей уряд до Стокгольма, в якому, за моєю інформацією, Нафтогаз радикально змінив свою позицію, визнавши незаконність своїх транзакцій в 2009 році. Все, що відбулося, нагадує велику змову, ланцюг якої тягнеться з 2004 року.

11 вересня – півроку коаліції, а не тільки річниця терактів

«Регіоналів» в кулуарах було мало.

– Ви готові до нової парламентської боротьби, підкачалися, відновили навички? – запитали ми у регіонівського силача, чемпіона світу з вільної боротьбі Ельбруса Тедеєва.

– Здоров`я треба завжди підтримувати. Це всі знають, а вилазки БЮТ у той момент, коли треба об`єднувати країну і боротися за її економіку, не роблять їм чести, – відповів олімпійський чемпіон.

– Ви готові будете підтримати урізання повноважень парламенту, яке готується? Готові віддати повноваження і скласти їх до ніг президента?

– Я готовий багато від чого відмовитися заради стабільності в країні, – почула у відповідь. Прямо скажемо, цього разу чемпіон технічно уник відповіді.

Потім підійшла до ще одного «регіонала» Владислава Лук’яновf.

– Я повністю підтримую проведення реформ, але, наприклад, було б логічне підвищення тарифів на ЖКУ ув’язати із забороною вилучати газ і гроші на користь РУЕ, – запропонувала я Владиславу Лук’янову. - Тоді владі було б більше довіри, якщо урізувати прибутки і своїм хлопцям, і простим людям...

– Не брешіть читачеві. Партія регіонів не підніматиме тарифи на ЖКП, – наступально почав говорити Лук’янов.

– Тобто ви відповідально заявляєте, що ПР ніколи не підвищуватиме тарифи на ЖКП?

– Поки не буде.

– А чому ж ви не підтримаєте мораторій БЮТ на таке підвищення, якщо і так не підвищуватимете тарифи?

Це питання залишилося без відповіді.

Цього тижня виповнюється цікава дата. 11 березня з порушенням закону була створена коаліція «Стабільність і реформи», до якої, крім Партії регіонів і комуністів, увійшли депутати інших фракцій. (Нагадаємо, що за Конституцією коаліція може формуватися тільки фракціями).

11 вересня виповнюється півроку від дня створення коаліції. Ці півроку стали найширшим святом парламентської корупції. Звичайно, про хабарі за переходи по фракціях журналісти знають тільки з чуток. Але з цих самих чутках, ставки за переходи тушок (саме коаліцією тушок назвали нову парламентську більшість) обчислювалися мільйонами, до яких додавалися двадцять щомісячних тисяч. Тушки, колишні партійні соратники помаранчевих, перед тим як піти із заповітною валізкою, каялися, наприклад, Юрію Луценку. Мовляв, вибач, дають мільйон, наїжджають на бізнес. І важко сказати, що огидніше, продаж свого виборця чи таємне вибачення із спробою пояснити свій «перекид».

До речі, я в парламенті проводила маленьке опитування. Хто стане супертушкою в новій коаліції. Більше за все мені сподобалася відповідь Сергія Міщенка. «Найдорожчою і найціннішою супертушкою стане трьохсота депутатська тушка, яка закінчить формування конституційної більшості і остаточно поховає парламентаризм», - відповів нардеп.

Навіщо мораторій на дорожчання ЖКУ, якщо не буде столичних райрад?

На перший день сесії Верховної Ради був спланований загалом нескандальний порядок денний. Були поставлені законопроекти – або ті, які були давно обговорені, або ті, в яких давно назріла потреба.

Після суперечок із спікером і перерви БЮТ вніс законопроекти про мораторій на дорожчання ЖКП, який зал (цілком прогнозовано) не проголосував. Але насамкінець виявилось, що в порядку денному з`явився закон про внесення змін до закону про столицю, покликаний освятити рішення Київради про ліквідацію райрад у Києві. Нагадаємо, що однією із схем здобуття Києва з боку «Регіонів» стало призначення першим заступником голови Київської міськадміністрації «регіонала» Олександра Попова, який став фактичним керівником міста. Наступним кроком мала стати ліквідація райрад, покликана усунути таким чином і голів місцевих райадміністрацій (переважно бютівських). Наявність або відсутність райрад – справа політичного смаку і думки громади, в Україні діють обидві моделі. І хоча думки незалежних експертів кардинально різняться щодо того, чи потрібні райради чи ні, але всі сходяться на тому, що при ліквідації райрад і призначенні нових голів райадміністрацій воля киян спотворюється.

Але такий вчинок у стилі влади. Дві тушки (колишні бютівці Валерій Писаренко і Володимир Пилипенко) подали законопроект про ліквідацію райрад, зал проголосував, волю киян зневажили. Вкотре. І під завісу першого дня сесії.

Маша Міщенко