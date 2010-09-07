Губський заявляє, що «не поділив» з Турчиновим вплив на Тимошенко

Депутат Богдан Губський заявляє, що його виключили з фракції БЮТ люди Олександра Турчинова.

"Ці події були для мене очікуваними. Тому що ще після першого туру виборчої кампанії, я сказав лідеру партії, що керівник штабу Турчинов (колишній КГБіст) займається розкраданням коштів та зливає всі програми по виборам Тимошенко", - повідомив "Українській правді" Губський.

"Це Турчинову звісно не сподобалося", - уточниві він.

За словами депутата, Турчинов "замість того щоб працювати на вибори Тимошенко, займався особистими корупційними питаннями, з точки зору заробляння грошей".

"Штабу не приділяв уваги. Не великий секрет, що наш штаб збирався раз в тиждень під час президентської кампанії", - повідомив Губський.

"Він займався корупційними, або лобістськими діями, маються на увазі питання пов`язані з його посадовими обов`язками, як першого віце-прем`єра", - уточнив депутат.

Таку саму позицію Губський займав і після другого туру виборів, вважаючи що Турчинов провалив виборчу кампанію Тимошенко.

Губський заявляє, що Турчинову "не потрібна була моя точка зору і не потрібно була в оточенні Тимошенко якась інша думка, вони хотіли особисто впливати на Тимошенко".

"Зрозуміло, що знаючи мою позицію, вони зробили все можливе для того аби виключити мене з фракції. Тим більше, наскільки мені відомо, виступали за моє виключення з фракції виключно люди Турчинова", - уточнив він.

Депутат зазначає, що "ні одного факту пов`язаного з моєю роботою проти БЮТу приведено не було".

"Єдине відверте брехливе твердження, яке привів Турчинов, це ніби-то Губський був у президента і просив його посадити. Це відверта брехня. Свідома брехня, якою він хоче прикрити цю ситуацію відому мені, його злодійськими махінаціями", - заявив Губський.

"КГБіське оточення Тимошенко робить все, щоб вона не знала реальну картину", - додав він.

Українська правда