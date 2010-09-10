Акімова вважає, що бізнес і далі не проти отримувати ПДВ облігаціями

Перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА не виключає, що в Україні буде продовжено випуск ПДВ-облігацій для погашення боргів з відшкодування ПДВ, оскільки на вже випущені транші позитивно відреагував бізнес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам у Києві.

«Це питання дискутується… Я думаю, що це нормальна ситуація, коли між державою і компаніями, яким держава заборгувала щодо ПДВ, виник механізм, який задовольняє обидві сторони. Чи потрібно випускатиме додаткові транші ПДВ-облігацій – це питання Кабінету міністрів. Сигнал, який я одержала, і, напевно, Кабінет міністрів теж одержує, що представники бізнесу не заперечують, і до цього готові. Вони довіряють цьому інструменту для роботи з повернення ПДВ», - сказала І.АКІМОВА.

Вона відзначила, що позитивна оцінка відшкодування ПДВ облігаціями одержана від різних іноземних компаній, зокрема, від Американської торгової палати. Перший заступник голови Адміністрації Президента не виключила, що високий попит на ці облігації примусить їх власників притримати папери від продажу з метою в подальшому одержати велику вигоду.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України випустило облігацій внутрішнього державного боргу на 16,441 млрд. грн. для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, яка накопичилася за 2009 рік.

За інформацією першого заступника голови Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ, на сьогодні пред`явлена до відшкодування сума ПДВ оцінюється в близько 23 млрд. грн., при цьому вона не уточнила обсяг простроченої заборгованості.