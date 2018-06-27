Віхи тижня. Янукович складав іспит у США, в Україні заворушилися «язичники» і оновлений КС

Ющенко назвав владу окупаційною, а націонал-демократів звинуватив в роз`єднаності і популізмі... Литвин заспівав пісню про двомовність, пам`ятаючи, мабуть, про Пукача...

Янукович, американці й діаспора

Глава держави продовжує здійснювати активну міжнародну політику. Віктор Янукович, на відміну від свого попередника, надає перевагу так званій багатовекторності і участі в міжнародних форумах. Виступ з трибуни Генеральної Асамблеї ООН потішив самолюбство Віктора Федоровича, а його спілкування з членами Атлантичної Ради США потішило заокеанську еліту. Їм було приємно дізнатися, що Янукович навіть розділяв ідеали «помаранчевої» революції, але сьогодні прагне довести реальними справами, що її вожді діяли неправильно. Президент запевнив, що свобода слова в Україні і далі розвиватиметься, а наша країна, як і раніше, прагнутиме стати членом Європейського Союзу.

Проте у Януковича не склалося спілкування з українською діаспорою, яка має власне бачення того, що відбувається на історичній батьківщині. Українці США не побажали зустрічатися з Януковичем, оскільки, на їхню думку, він не демонструє бажання захищати інтереси України. Такою демонстрацією могли б послужити три кроки президента: звільнення Табачника з поста міністра освіти і науки, комуніста Солдатенка – з посади керівника Інституту національної пам`яті і визнання Голодомору геноцидом. Нічого цього пан Янукович не зробив.

Терьохін, «язичіє» і Литвин

Законодавці тим часом займалися підготовкою до глобальних звершень. Стовпотворіння біля парламентської трибуни спостерігалося тільки під час приведення до присяги нових суддів Конституційного суду. Схоже, члени коаліції вважають, що на Банковій проглядають трансляцію засідань ВР і беруть на замітку тих, хто погано знає свій маневр. Тому після внесення свого вкладу до розгляду законності проведення політичної реформи «регіонали» і їх союзники підготувалися до прийняття Податкового кодексу, звільнивши бютівця Сергія Терьохіна з поста глави парламентського комітету з податкової і митної політики. Сергій Анатолійович, ясна річ, пообіцяв, що спокою опонентам не дасть. Призначення Андрія Шевченка головою комітету з питань свободи слова стало для опозиції слабкою втіхою, але в майбутньому буде піднесене виборцям як перемога.

Поки під куполом встановилося крихке затишшя, приречене на швидке руйнування. Прагнення коаліції прийняти закон про двомовність обов`язково зіткнеться з опором здорової частини парламенту. Пісню про двомовність, що історично склалася, заспівав також Литвин, який усвідомлює, мабуть, що Пукач ще не все сказав про замовників у справі Гонгадзе.

Відміна політреформи і лукава Лукаш

Посилений «правильними» пацанами Конституційний суд почав розгляд депутатського подання про законність проведення політичної реформи в грудні 2004 року. Рішення КС передбачити легко: не секрет, що в грудні 2004-го процедуру прийняття змін до Основного Закону було порушено.

Хоча Леонід Кравчук назвав Конституційний суд «політичним бутіком», просто так відмінити закон 2222 навряд чи вдасться – навіть добре простимульвані судді можуть не захотіти викреслювати майже шість років із життя країни.

І хоча Олена Лукаш, яка представляє інтереси глави держави в КС заявила, що у президентської адміністрації немає плану дій на випадок відміни політичної реформи, здається, що Лукаш лукавить. Команда Януковича вирішила не тягнути з посиленням президентських повноважень свого патрона, але поки зберігає в таємниці алгоритм дій. Залишається тільки нагадати, що і Юлія Тимошенко ніколи не була в захопленні від переписаної під акомпанемент подій на Майдані Конституції, але сьогодні, зі зрозумілих причин, виступає на захист Конституції.

Старий БЮТ і «оновлена» Наша Україна

Фракція БЮТ, якій спікер Литвин не дозволив змінити назву на БЮТ-«Батьківщина», дозріла до одночасного вигнання 28 депутатів, віддавши перевагу режиму «обложеної фортеці», а не збереженню чисельності. За визнанням Андрія Кожем’якіна, який відповідає за безпеку в БЮТ, він відчув якесь полегшення після очищення від зрадників і запідозрених у нелояльності депутатів. Лідер парламентських «регіоналів» Олександр Єфремов запевнив, що перебіжчики не зможуть створити власну фракцію, а мають право лише приєднатися до існуючих з початку скликання депутатських об`єднань.

Оперативно знайшов новий партійний дах нардеп Григорій Омельченко, який одержав партійний квиток «Нашої України». Правда, невідомо, чи вступить Григорій Омелянович у фракцію НУ-НС, хронічно не здатну до ухвалення рішень щодо самоорганізації.

Що стосується «Нашої України», то її лідер Віктор Ющенко провів на партійному з`їзді сеанс легкого самобичування, визнавши, що він, а не партія програла президентські вибори. Віктор Андрійович, який не демонстрував активності після поразки, назвав владу окупаційною, а націонал-демократів звично звинуватив у роз`єднаності і популізмі. Новим главою політради «нашоукраїнці» вибрали Валентина Наливайченка, причому це рішення було очевидне ще до початку партійного форуму. Валентин Олександрович легко змінив лідерство в громадській організації «Оновлення країни» на керівництво хай і пошарпаною, але такою, що має парламентське представництво партією. Як кажуть – заручившись підтримкою Катерини Ющенко.

Наприкінці відзначимо, що колишні підлеглі Наливайченка зі Служби безпеки не виявляють цікавості до соратників Ющенка, натомість до Олександра Турчинова, який регулярно відвідує слідчого приєднався глава патронатної служби Тимошенко Михайло Лівінський.

Євген Магда, Оксана Охрімчук