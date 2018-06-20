YES: голова МВФ радить ввести нові податки - на користь банків (фоторепортаж)

Напередодні відкриття цьогорічного форуму “Ялтинської європейської стратегії” стався конфуз. Леонід Кравчук заявив пресі, що засновник і член правління саміту Віктор Пінчук вирішив не запрошувати до Ялти лідерку Батьківщини Юлію Тимошенко.

Екс-президент демонстративно обурився: чому українську опозицію на форумі має представляти лише лідер партії “Фронт змін” Арсеній Яценюк? Як це пояснюватимуть знані демократи з правління?, - в’їдливо питав Кравчук. Тимошенко запрошували, пояснив журналістам Пінчук у перший же день форуму, але від БЮТ приїхали лише Григорій Немиря та Наталія Королевська.

Тимошенко не отримала запрошення до участі у саміті YES – таке повідомлення з’явилося на офіційному сайті БЮТ. Лідерка блоку скористалася можливістю нагадати, що минулого року її у якості прем’єр-міністра запросили, водночас запросивши й Януковича – “тодішнього лідера опозиції”. На думку БЮТ, цьогорічна ситуація – це свідчення “негативних змін у політичній культурі та політичній ситуації”, що почалися “з інавгурації Віктора Януковича і досягли апогею із рішенням Конституційного Суду щодо скасування конституційної реформи”.

7-й форум YES проходив 1-2 жовтня в Ялті. У його роботі, зокрема, взяли участь президенти Польщі та України Броніслав Коморовський і Віктор Янукович, голова українського парламенту Володимир Литвин, прем`єр-міністр Микола Азаров, директор-розпорядник МВФ Домінік Стросс-Кан, віце-прем`єр-міністр Росії Олексій Кудрін, еврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Штефан Фюле, 42-й президент США Білл Клінтон.

«Ми прагнемо організувати глобальний мозковий штурм. Нам важливо налаштуватися на сучасну хвилю, щоб ми розуміли, в якому контексті ми перебуваємо... Коли ми беремо участь в глобальній дискусії, це допомагає на себе подивитися з боку, зрозуміти, що ми насправді можемо робити, і що робимо», - про це заявив Віктор Пінчук, додавши, що включення українських еліт до світової дискусії допомагає правильно робити свої справи вдома.

«В України немає альтернативи європейського вибору, але оскільки Європейський Союз не готовий навіть обговорювати членство України, ми будемо самі вибирати темпи, форми й методи інтеграції, відповідно зі своїми національними інтересами, - заявив на ялтинському форумі президент Віктор Янукович, - Інтеграція повинна стимулювати розвиток національної економіки, бути вигідною бізнесу й громадянам – це ключові позиції».

Голова української держави підкреслив, що при цьому Україна не збирається відмовлятися від активної співпраці з іншими міжнародними політико-економічними центрами, серед яких Янукович виділив Росію та Сполучені Штати Америки. Також Президент вказав, що Україна активізуватиме взаємовигідну співпрацю з Польщею та Китаєм.

Така позиція Януковича отримала повну підтримку екс-президента Леоніда Кучми, бо “йти в один бік Україна не може”. “Уявіть, втратити хоча б якусь частину товарообігу – це смерті подібно, а ми жити хочемо», - пояснив Кучма.

Комісар Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле у коментарі для преси до своєї бесіди з Януковичем зосередився на рішенні Конституційного Суду про скасування політреформи 2004 року. «Ми звичайно обговорювали з Президентом і не лише рішення Конституційного Суду. Очевидно, що більш широка конституційна реформа в Україні залишається пріоритетом... Мені було приємно чути, що Президент Янукович дійсно збирається почати такий процес реформ на основі Конституції України 1996 року», - сказав єврокомісар.

Нагадаємо, що у п’ятницю Президент у Ялті виступив з телезверненням до українського народу у зв’язку з рішенням КС, зокрема анонсувавши нову політреформу на базі Конституції-96. Та зазначив, що нова реформа політичної системи “є невід’ємною складовою курсу реформ і стане вагомим кроком до загальнонаціональної згоди”. (Коментарі Президента, парламентської більшості, Юлії Тимошенко та інших політиків і політологів з приводу рішення КС дивіться тут)

Директор-розпорядник МВФ Домінік Стросс-Кан похвалив українську економіку, мовляв, здається, вона повернулася на правильний шлях. А серед проблем згадав «фіскальний провал» і «бюджетний розрив».

Голова МВФ заспокоїв: великої депресії, якою нещодавно всіх лякали, вдалося уникнути, але якщо «ми не хочемо вийти з цієї кризи і одержати наступну, то потрібно посилити нагляд, змінити фінансову систему». Пан Стросс-Кан запропонував вельми несподіваний, з точки зору адептів ліберальної економіки хід, - посилити нагляд за діяльністю фінансових установ та запровадити спеціальні податки, за рахунок яких зняти ризики у банківському секторі. Більше того, директор МВФ зауважив, що деякі країни вже відмовилися від таких заходів та назвав це “дитячою політикою”.

Не менш оригінальну думку директор-розпорядник МВФ виголосив щодо розв’язання ситуації навколо рішення Стокгольмського арбітражного суду про повернення газу РосУкрЕнерго. На його думку, Росія має допомогти Україні розрахуватися за “газ Фірташа”. Це було би “по-чесному”, але, зауважив пан Стросс-Канн, міністр фінансів Росії – віце-прем`єр-міністр Олексій Кудрін навіть чути не хоче про такі пропозиції.

Втім, перший приз за найнесподіванішу ідею ялтинського форуму упевнено взяв віце-прем`єр-міністр Борис Колесніков із заявою: “Доки не буде мільярдів доларів на підтримку розвитку української мови, не буде розвитку української мови”. За його словами, лише мільярдні інвестиції та розробка маркетингової програми дозволять “зробити українську мову модною і популярною”. “А демагогії не треба” – зрізав Колесніков опонентів у дискусії з приводу зареєстрованого в парламенті закону про мови.

Ганна Ткаченко

Фото Анастасії Сироткіної / УНІАН