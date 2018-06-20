Вибори мерів: чи допоможе кандидатам контрольний поцілунок в лоб від ПР?

У Житомирі російські політтехнологи годують обіцянкою збудувати міжнародний аеропорт... У Чернігові кандидатка народила дитину... Родзинки виборчої кампанії

Експерти зібрали інформацію про перебіг кампанії з виборів міських голів у найбільших населених пунктах України й оприлюднили її на прес-конференції в УНІАН.

Голова соціологічної служби “Український барометр” Віктор Небоженко стверджує, що влада намагається повернути систему, коли кандидатури на посаду мерів призначалися в Адміністрації президента:

«Мені ці вибори нагадують ситуацію 1996 – 2002 років, - сказав він, - коли в Адміністрації по ночах головні лідери держави складала таблиці з даними, у яких містах хто буде переможцем місцевих виборів. Були відповідні «шахматки», які заповнювалися в адміністрації… Зараз багато всіляких домовленостей, але Партії регіонів, за великим рахунком, все одно, хто стане мером – головне лояльність до Банкової. Чим менше місто, тим складніші відносини між кандидатами. Вони, виявляється, усі свати, куми. Коли намагаєшся пояснити, що їм слід ризикувати, бути принциповими, вдаватися до критики, у відповідь чуєш: я не можу, бо завтра йду ось із цим персонажем у сауну, а післязавтра доньку ще одного заміж видають, іду на весілля. У містах дуже сильно переплетені інтереси, сильне зрощення місцевої влади з мафією»…

Голова Комітету виборців України Олександр Черненко прогнозує масове зняття з реєстрації рейтингових кандидатів у депутати місцевих рад чи на посади мерів міст напередодні дня голосування (31 жовтня).

«Думаю, технологія зняття рейтингових кандидатів з надуманими підставами працюватиме, - відзначив він, - і ми в останній вечір отримуватимемо сигнали про те, що кандидати – лідери перегонів – сипатимуться, як груші».

Координатор проекту MESTNYE.com Павло Карайченцев зазначив, що претенденти в мери «домовляються з губернаторами, а дехто їде до Києва». «Тепер таких центрів, де можна домовлятися є кілька, - сказав він. - В Партії регіонів тих, хто програє, просто списують з рахунків.

Оскільки в Києві виборів немає, то ті, ресурси, які не пішли до столиці, попрямували в Київську область: у Бучу, Ірпінь, Обухів, Українку. Ресурсодавців цікавить земля навколо Києва. Туди подалися люди з київською пропискою, київськими капіталами.

На виборах ефективно реалізується технологія продуктових пакетів. А також обіцянка світлого не завтра, а післязавтра. Наприклад, кандидат у мери Житомира обіцяє збудувати там міжнародний аеропорт «Озерне», який стане конкурентом Борисполю

Експерти проаналізували перебіг кампаній у конкретних містах. Водночас відзначили, що «нецікавими для аналізу» виявилися міста Вінниця та Донецьк, де явними фаворитами кампанії є нинішні мери Володимир Гройсман та Олександр Лук’янченко – їх підтримує Партією регіонів.

Черкаси: опозиційному мерові Одаричу допоможе конкурент на прізвіще Влізло

Головною інтригою виборів мера Черкаси є те, чи зніме влада з перегонів нинішнього мера Сергія Одарича.

Одарич – політ технолог у минулому. Його діяльність за останні роки була спрямована на повторне обрання. Але він один з небагатьох з чинних мерів, хто йде з відкритим забралом проти влади. Тим більше що Партія регіонів висуває йому конкурента на ім’я Євген Влізло. За власним підрахунком Одарича, на початок кампанії його рейтинг сягав сорока відсотків.

Львів: Садовий переможе лише тому, що його противник «регіонал»?

Ситуація у Львові така, що щоразу на виборах приходить новий мер.

Прийшов-пішов... Чи повторить Садовий львівську традицію, чи йому вдасться втриматися? Він вийшов з “Нашої України” кілька днів тому, утім, дистанціювався від політики ще два роки тому. Його головний конкурент, Петро Писарчук був головою СДПУ(о), а нині очолює обласну організацію Партії регіонів. А це серйозно стримує його рейтинги. В одному коментарі Писарчук був натякнув, що збирається ініціювати відставку міністра освіти Табачника. Проте на подальші спроби журналістів «розкрутити» його на цю тему не були успішними. Писарчук, звіно, не критикує владу. І хоча Садовий не є популярним мером, окремі експерти його шанси на перемогу оцінюють на рівні 70%. Бо Львів – одне з небагатьох міст, де результат не можна серйозно скоригувати адмінресурсом.

Івано-Франківськ: місто маленьких крамничок і незалежної позиції

Тут вибори теж неможливо серйозно скоригувати адміністративним ресурсом. Це місто маленьких крамничок, що належать колишнім заробітчанам. Головна боротьба точитиметься між чинним мером, якого вдруге висунула УНП, Віктором Анушкевічусом та засновником “Громадського форуму” Івано-Франківська Юрієм Соловйовим (партія “Третя сила”).

Житомир: російські політтехнологи годують обіцянкою збудувати міжнародний аеропорт

У 2006 році в Житомирі на виборах мера перемогла Віра Шелудченко. Сьогодні одним з її головних конкурентів є заступник директора ДК «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз України» Михайло Заславський.

За чутками, він набрав у штаб російських політтехнологів, які вигадали, що Заславський пробиватиме створення під Житомиром міжнародного аеропорту на базі потужного військового аеродрому «Озерне».

В Житомирі фондом Заславськогопроведено презентацію майбутнього аеропорту, команда кандидата оголосила, що цей об’єкт потребуватиме 3000 працівників. Натякаючи, що персонал набиратимуть серед виборців. У Житомирі вже оголосили конкурс на найкращу назву аеропорту й заявили, що незабаром почнеться навчання персоналу. Експерти кажуть, що ця віра в мрію – в аеропорт – може свідчити, що виборці не розраховують на світлий завтрашній день, але готові повірити в світлий післязавтрашній день.

Ще один претендент на посаду мера Житомира – Віктор Розвадовський, генерал у відставці, голова департаменту транспортної міліції. До Житомира прямого відношення не має, але активно роздає продуктові пакети.

Наступний у рейтингу кандидат Геннадій Зубко, голова правління підприємства “Житомирський завод огороджувальних конструкцій”, кандидат від “Фронту змін”.

Наявність трьох опозиційних кандидатів, на яких “розтягуються” голоси виборців, робить реальними переобрання Віри Шелудченко, яка зараз виглядає фаворитом кампанії.

Ужгород: долю мера вирішать циганські барони?

Ужгород – це те місто, де, на думку експертів, усі кандидати домовляються з усіма. Чинний мер Сергій Ратушняк, який офіційно не має підтримки ПР, заручився підтримкою губернатора від Партії регіонів. Крім того, Ратушняк через конфлікт із Арсенієм Яценюком уже став відомою особою в країні. Його інтерв’ю з фразами про “яценюїзми” та інформація про судові позови з Яценюком охоче передруковують центральні ЗМІ. Його головний опонент Віктор Погорєлов, екс-мер Ужгороду часів Леоніда Кучми, іде від партії «Нова політика» Володимира Семиноженка.

При цьому Партія регіонів офіційно висуває маловідомого Володимира Приходька, який гратиме якусь технологічну роль. Кого реально підтримати, представники влади виберуть на фініші.

Цікаво, що так звана циганська спільнота Ужгорода, об’єднана двома баронами, на виборах дає 5–7 відсотків. На попередніх виборах роми теж підтримували Ратушняка.

Харків: хто головний опонент Авакова – Кернес чи адмінресурс?

Головною інтригою харківських виборів стало те, чи висунеться кандидатом в мери пан Ярославський. Він мав усі шанси обратися мером, враховуючи негативний рейтинг ще одного кандидата – пана Кернеса. Коли для Ярославського знайшли аргументи, які зняли питання його участі у виборах, то єдиним опонентом Кернеса став Арсен Аваков.

Сьогодні Аваков висувається від партії “Батьківщина”. Він уже до початку кампанії має 20%. Кернес має настільки негативний рейтинг, що головною інтригою виборів залишається не те, чи переможе Аваков Кернеса, а чи вдасться йому перебороти адмінресурс Харкова.

Запоріжжя: Янукович розплатився з братами Кальцевими

Євгена Карташова вважали вічним мером Запоріжжя. Кажуть, про його підтримку на виборах “регіоналів” просив і Нурсултан Назарбаєв, і екс-мер Москви Юрій Лужков. Але “регіонали” відмовили сановним прохачам, бо в Запоріжжі є люди, які потужно викладалися на виборчі кампанії Віктора Януковича – і у 2006-му (парламентських), і в 2010-му. Це нардеп попереднього скликання Сергій Кальцев – саме він очолював виборчий штаб Януковича у цій області.

Кажуть, що Кальцев був дуже здивований, коли не виявив себе у списках ПР на дострокових виборах сьомого скликання, утім, він образився на лідера. А Янукович пообіцяв Кальцеву ще довго з ним співпрацювати і обіцянку свою стримав. Його брат та партнер по бізнесу (компанія братів Кальцевих займається гірничошахтним обладнанням) Володимир висувається кандидатом у мери, досі він двічі програвав мерські вибори Карташову.

А Кальцев іде в першій десятці від ПР у облраду.

Чернігів: перед виборами кандидатка народила дитину

На думку місцевих експертів, Чернігів начебто контролюється місцевою бізнес-групою “Вена”, яка має найбільше представництво в місцевій міськраді. Ця компанія є монополістом у торговельній сфері. У Чернігові немає супермаркетів будівельних матеріалів та техніки, яка б не мала відношення до “Вени”.

Головна інтрига виборів – чи вдасться “Вені” зберегти статус-кво. Свого часу в Чернігові з мером склалася анекдотична ситуація. Вибори тут виграв соціаліст Микола Рудьковський, який потім поїхав до столиці, пообіцявши приїхати й побудувати дорогу та зробити Чернігів “містом тюльпанів”. Ні дороги, ні тюльпанів, ні Рудьковського тут більше не бачили. Тепер він належить до тих осіб, хто б, певно, ніколи не став тут вдруге мером. Чинного мера, який прийшов замість Рудьковського, Олександра Соколова вважають слабким, утім, його сьогодні підтримує Партія регіонів, він також близький до компанії “Вена”.

Від 2008 року чернігівців “обробляв” київський банкір Олексій Савченко. Він проводив агресивну кампанію, роздавав продуктові пакети, купив футбольний клуб “Десна”. У результаті вийшов на 25-відсотковий рейтинг. А потім передумав балотуватися. Кажуть, тому, що йому пообіцяли посаду голови Укрспирту.

Попередня бурхлива діяльність Савченка, на думку, експертів, не дозволила виростити опозиційного кандидата, він просто зайняв його нішу. А тим часом компанія “Вена” зробила проект “Громадська думка”, лідером якої стала 25-річна дівчина Ганна Романова, яка є невісткою голови міськради Наталі Романової (вона весь час проводила акції на підтримку мера Соколова).

На сьогодні обидва кандидати – Олександр Соколов та Ганна Романова – мають по 20%. Їх порівнюють з НДП чи СДПУ(о). І компанія “Вена” стоїть перед вибором – кого зробити мером: Соколова чи Нату Романову, яка так несерйозно ставилася до мерства, що вирішила балотуватися наприкінці своєї вагітності, й тиждень тому народила дитину.

Про участь у виборах заявив також власник місцевого комбінату “Чернігівське хімволокно” Микола Михайлович, про якого говорять як про молодшого партнера Олександра Ярославського. Михайлович веде потужну кампанію, і всім цікаво, що він зможе отримати на цих виборах.

Одеса: “свій” Гурвіц чи “їхній” Костусєв?

Незважаючи на те, що газети пишуть про падіння рейтингу кандидата в мери Одеси, чинного мера Едуарда Гурвіца, який іде на вибори від “Фронту змін” і конкуруватиме з “регіоналом”, головою Антимонопольного комітету Олексієм Костусєвим, місцеві спостерігачі не роблять остаточних прогнозів.

Не відомо, кого підтримає Сергій Гриневецький, який очолює литвинівський список на виборах в облраду. Дехто каже, що якщо в мери обиратиметься соціаліст Василь Цушко, то він теж відкусить якійсь процент у “регіоналів”. Оприлюднюють різні рейтинги. 20% Гурвіца – це середній показник популярності чинних мерів по Україні. Рейтинг Костусєва до початку кампанії сягав 7%.

За Костусєвим – підтримка влади й губернатора, за Гурвіцом – 20%, репутація одесита, який кілька разів був мером і завжди вмів дати “хлібній” Одесі видовищ.

Сімферополь: хто переможе - зірка “Без мандата” чи кандидат Регіонів?

Цікавими вважають експерти вибір Партії Регіонів у Сімферополі. Там Партія влади відмовила у своїй підтримці нинішньому меру, члену Партії Регіонів, Геннадію Бабенку через його непопулярність у жителів міста. Процес обрання кандидата в мери у регіоналів затягнувся, але вибір було зроблено на користь іншого однопартійця Віктора Агєєва, який має відношення до будівельної компанії “Консоль”. Втім, кампанія в Криму буде цікавою, оскільки участь в ній бере Лев Мірімський , котрий тричі обирався в Верховну Раду України від Криму. Мірімський - особа публічна, він доступний пресі, нещодавно навіть взяв участь у програмі “Без мандата”. Втім невідомо, чи пан Мірімський хоче стати мером чи він просто хоче провести кампанію та максимально вторгувати щось на знятті свої кандидатури.

***

Коли подивитися як централізовано формують “регіонали” списки ТВК і як підтягує партія влади адмінресус, перемога кандидатів від ПР здається невідворотною. Здається... Але Україна цікаво тим, що завжди підносить сюрпризи Часто приємні... Голова КВУ Олександр Черненко каже, що, попри нібито визначеність кампанії, у кожному регіоні буде своя “родзинка”, своя інтрига, а в деяких випадках – несподіваний результат.

Маша Міщенко