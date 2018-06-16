Як Азаров виконував указ Януковича в Одесі

Влада вперто намагається схилити незговірливого Гурвиця послідувати прикладу запорізького мера Карташова і зняти свою кандидатуру з виборів мера... Гурвиць упирається...

Одеса залишилася чи не єдиним з великих міст в Україні, де зберіг-лася інтрига на виборах голови міської влади. Практично в усіх мегаполісах незручні для влади кандидати в мери або зійшли з дистанції в рамках "боротьби з корупцією" (тобто, затримані або посаджені), або передумали брати участь у виборах (тобто, "добровіль-но" зняли свої кандидатури). І лише в Одесі незговірливий Едуард Гурвиць не бажає домовлятися.

Що чекає Одесу на цих виборах?

Облрада: чужі тут не ходять

Щоб контролювати всю владу в регіоні, краще за все, звісно, взяти під контроль усі ключові позиції – облраду, міськраду і мерське крісло.

Експерти практично одностайні в тому, що істотних змін в конфігурації політичних сил в обласній і міській радах чекати не варто. Місцевим біло-блакитним разом з представниками кількох партій-сателітів, мабуть, вдасться зберегти контрольний пакет впливу в обох радах. Також «регіонали» зможуть провести «свого» кандидата на посаду голови облради шостого скликання, віддавши на відкуп-узгодження союзникам хіба що кандидатури другого рівня у складі керівництва, переконаний заступник директора Українського інституту соціальної аналітики Валерій Песецький. У результаті склад нової облради відрізнятиметься від нинішнього, в якому 9 фракцій, тільки збільшеним складом біло-блакитних (наразі фракція ПР має в своєму розпорядженні 51 мандат із 120) – за рахунок прогнозованої втрати частини електорату соціалістами, «народниками» Литвина, ПСПУ, а також зникнення фракцій Партії пенсіонерів України і «Відродження». Замість них, припускають аналітики, утворяться нові фракції - «Сильної України» і «Фронту змін», які, можливо, заявлятимуть про самостійні позиції.

Що стосується перспектив опозиційних «Батьківщини» і «Нашої України», то, згідно з вимірам громадської думки, соратників Юлії Тимошенко виборці забезпечать мандатами для формування однієї з 5-6 фракцій (у нинішньому складі облради фракція БЮТ – третя за чисельністю), а ось нашоукраїнцям навряд чи вдасться подолати навіть 3-відсотковий бар`єр. Якась з партій займе нішу, що звільняється, можливо, це буде фракція «Фронту змін». Але публічна критика дій влади з боку лідера «фронтменів» Арсенія Яценюка погано поєднується з діями місцевого осередку партії. Чого вартий хоч би той факт, що один з впливових партійців Олександр Малін разом з «соціалістом» Наталією Чегодар працевлаштовані губернатором-«регіоналом» Едуардом Матвійчуком на посадах його заступників. Хоча за минулі півроку кабінети ОДА грунтовно зачищені від чужорідних фахівців різного профілю, що виявилися неготові суворо-пресуворо дотримуватися «інтересів Донбасу».

Утім, досвід минулих років показав, що місцевих депутатів-бютівців і нашоукраїнців важко назвати провідниками ідей своїх політсил, а тим більше опозиціонерами. Найчастіше одесити сприймають їх як лобістів певних бізнес-кланів, готових заради цього на будь-які компроміси з владою. Фактично активісти «Батьківщини» і «Нашої України» не взаємодіють, а лідер нашоукраїнців Микола Сердюк навіть розраховував залишитися на посаді глави Одеської ОДА за підтримку на виборах-2009 Віктора Януковича. Хоч як парадоксально, мало що змінилося в останні місяці в кадровій політиці «Батьківщини»: замість оновлення кадрів за рахунок політично активних і впливових людей продовжується практика рокирувань місцевих бізнесменів, які більше опікуються створенням комфортних умов діяльності своїх бізнес-структур, ніж іміджем партії.

Міська рада: контрольний пакет буде в потрібних руках

З перших днів виборів стало зрозуміло, що головні зусилля «регіонали» та їх політтехнологи спрямують на оволодіння структурами міської влади Одеси. Мотиви традиційні – взяти під контроль матеріально-грошові потоки і формування відповідного політичного клімату. При цьому вони, звичайно, не можуть не розуміти, що заволодіти більш ніж 60 мандатами членів міськради і посадою мера – завдання не з легких. Про це свідчить своєрідний менталітет виборців міста-мегаполісу, які забезпечили біло-блакитним менше третини місць – 38 із 120 – в нинішньому складі міськради. Трохи меншу фракцію (у складі 31 депутата) створили прихильники Блоку Гурвиця «Наша Одеса», 11 мандатів мають у своєму розпорядженні бютівці, 9 – фракція блоку «Не Так!», 7 - «народники» Литвина, 6 – СПУ. При цьому опонентам команди одеського мера доводиться враховувати той яскравий феномен, що Едуард Гурвиць одержав на попередніх виборах мандат на управління міськрадою, не провівши жодної передвиборчої зустрічі з виборцями. Знаючи результати соцопитувань, один з його неодноразових опонентів у боротьбі за крісло мера Олексій Костусєв публічно тоді заявив: не бачу сенсу балотуватися. Цілком закономірно, що обрана на виборах-2006 депутатська більшість підтримала висунуту ініціативу Гурвиця – забезпечити максимально продуктивну і безконфліктну діяльність виборного органу шляхом підписання меморандуму «Про співпрацю заради досягнення суспільної згоди і процвітання Одеси» між мером і депутатами міськради. Завдяки цій міськраді справді вдалося багато зробити для поліпшення життя городян: якісно відремонтувати мережу внутрішньоміських доріг, довівши їх до столичного рівня, забезпечити безперебійне водо- і електропостачання мікрорайонів, заселити до нових квартир третину малозабезпечених городян, які стояли в багаторічній черзі в міськраді, реконструювати і відновити зовнішній вигляд багатьох будівель історичної частини Одеси.

За підсумками перевірки експертами Комітету виборців України виконання депутатськими фракціями передвиборних зобов`язань, було визнано: Блок Гурвиця «Наша Одеса» досяг найвищого коефіцієнта їх реалізації (2,09) – в порівнянні з «регіоналами» (2,09), Блоком Литвина (1,62) і іншими фракціями. Причому, як наголошується в звіті облКВУ «Виконання передвиборчих програм: фінішна пряма», «найактивніше виконуються обіцянки у сфері житлово-комунального господарства, соціальної політики і охорони здоров`я. На відміну від більшості органів місцевого самоврядування регіону, Одеська міськрада також розробила і реалізує комплексні цільові програми. Звертає на себе увагу тенденція поліпшення фінансування цільових програм, перш за все, за рахунок міського, а не державного бюджету». Мабуть, це і дало змогу фахівцям Кабміну визнати Одесу в 2009 році одним з трьох найбільш упорядкованих міст України за підсумками всеукраїнського конкурсу "Населений пункт кращого впорядкування і підтримки громадського порядку". А цього року Одеса визнана найкомфортнішим для мешкання містом України також експертами спеціалізованої міжнародної організації з штаб-квартирою в Лондоні.

Утім, на старті нинішньої виборчої кампанії спільні зусилля депутатів більшості фракцій, і перш за все «регіоналів»-підписантів меморандуму «Про співпрацю заради досягнення суспільної згоди і процвітання Одеси», несподівано були названі губернатором Матвійчуком нічим іншим, як «зрадою інтересів городян». Виступаючи на форумі громадського руху «За Одесу! За Януковича!», він навіть погрожував: «Усі ті депутати-регіонали Одеської міськради після виборів будуть або переведені по мажоритарних округах, або виключені з партії. Вони зрадили інтереси одеситів. Нам такі партійці не потрібні». Не підкріплена жодним конкретним фактом заява Матвійчука, зроблена на тлі підвищення цін на газ, послуги ЖКГ, подорожчання товарів для школярів і студентів напередодні навчального року, викликало подив багатьох городян. Виступив з лаконічним коментарем ситуації напередодні нового навчального року і лідер місцевої «Батьківщини» Дмитро Співак: «Створюється враження, що нинішній владі просто не потрібні грамотні громадяни країни. Їм необхідні бездумні раби, що сліпо виконують їх волю».

Натомість експерт Песецький пояснив передвиборчу риторику голови ОДА, який заявив, що особисто очолить список кандидатів-«регіоналів» у члени міськради, прогнозованим виграшем на виборах чинного мера Гурвиця: «Навіщо колишній нардеп-нашоукраїнець Матвійчук публічно шельмує нинішніх своїх соратників, називаючи їх «зрадниками»? На мій погляд, робиться це з однією метою – вкинути в свідомість виборця негативну бездоказову оцінку діяльності міськради на чолі з Гурвицем, щоб виправдати подальшу заміну Матвійчуком нинішнього складу фракції ПР на групу осіб, виключно наближених до нього. Таким чином, присланий губернатор-«варяг», який фактично не зміг за півроку здійснити в Одеській області обіцяних змін на краще, які можна б пред`явити виборцям напередодні виборів, намагається закріпитися на лідируючих позиціях в місцевому політикумі. І після вірогідного чергового програшу, наприклад, «регіонала» Олексія Костусєва або соціаліста Василя Цушка в мерських перегонах створювана Матвійчуком фракція в міськраді виявиться його реальним інструментом дії на ситуацію. Адже руками більшості депутатів-«регіоналів» і їх сателітів можна заблокувати будь-які рішення або ініціативи місцевої виконавчої влади. В першу чергу, за це і збирається поборотися Матвійчук на майбутніх виборах».

«Немає сумніву, що біло-блакитним вдасться збільшити свою фракцію в новому складі міськради, - прогнозує лідер облКВУ Бойко. - Зміцнить свої позиції і партія «Фронт змін», від якої балотуватиметься Гурвиць, четверту-п’яту частину мандатів одержать висуванці «Сильної України», створить також фракцію «Батьківщина» і, ймовірно, навіть марківська «Родина».

Азаров: назвемо Гурвиця кращим, а потім «опустимо»

В умовах, коли «регіонали» не можуть кардинально змінити розстановку сил в обласній і міській радах, боротьба за крісло міра Одеси стає для них головною справою на цих виборах.

При цьому парадокс полягає в тому, що, маючи порівняно високий рейтинг в одеському регіоні, виборчий штаб ПР не має кандидатури впливового політика-важковика, здатного перемогти Гурвиця. «Таким кандидатом – досвідченим господарником і політиком – міг би стати, скажімо, донеччанин Володимир Рибак, - пропонує Песецький. – За умови наявності в паспорті штампу про одеську прописку». У реальній же ситуації, коли уряд проводить непопулярні заходи, пов`язані з підвищенням цін на багато товарів і послуг, навряд чи керівництву країни потрібне загострення виборчих пристрастей. Скоріше навпаки, переконаний аналітик, потрібні умілі й авторитетні управлінці, здатні незалежно від забарвлення політичних сил мінімізувати соціальний негатив. Таким і є діючий мер Одеси, який є безперечним фаворитом «парадоксальних» місцевих виборів, як влучно окреслив ситуацію політолог Володимир Фесенко. Але, схоже, для правлячої влади він не є до кінця «своїм», тому вона докладає всіх зусиль, щоб вибори він не виграв.

Питання в тому, як нейтралізувати Гурвиця.

Оскільки повісити «кримінал» на нього було б якось несолідно, а переконати його вийти з боротьби «за власним бажанням» не вдалося, залишився один метод – адміністративний каток. Сумніви в тому, що влада готова застосувати його, зникли у середині серпня, коли голова ОДА Матвійчук публічно наказав міліційному керівництву жорстко розправитися з учасниками переговорів з питань тарифів і зборів на місцевих ринках: "Переїдьте ринки катком, адміністративним катком, і цей власник сам прийде до вас і наводитиме лад". І при цьому зажадав, щоб спірні питання між представниками адміністрацій і торговцями вирішували, "не вынося сыр-бор из избы". Тим часом, Едуард Матвійчук вже оголосив городянам: «Мером Одеси стане представник Партії регіонів Олексій Костусєв».

Потім влада підключила важку артилерію – в особі самого прем`єр-міністра Миколи Азарова.

Як припускають експерти, зокрема заступник директора Українського центру соціальної аналітики Сергій Братчук, «саме з метою знизити, по можливості, рейтинг Гурвиця і збільшити шанси висуванця ПР Костусєва наприкінці вересня була організована «робоча поїздка на Одещину прем`єр-міністра Миколи Азарова». В оголошеній програмі значилася важлива нарада з керівниками підприємств морської і транспортної галузі, зокрема портовиками, проте в останню мить її відмінили: за «просочуванням інформації», прем`єр не зміг вчасно вилетіти з Києва до Одеси «у зв`язку з поламкою літака». Хоча надвечір цю версію нівелював прес-секретар голови Кабміну Віталій Лук’яненко, який прямо заявив: «Нічого не ламалося».

«Якщо ж судити за змістом заяв, озвучених головою Кабміну в Одесі, то «робочу поїздку прем`єра» скоріше можна назвати передвиборчим агітаційним туром лідера Партії регіонів», - зазначив Братчук. - І це всупереч вимогам Указу президента України про заборону держчиновникам ставати в робочих поїздках агітаторами у виборчій кампанії».

Прибувши до Одеси, Азаров одразу попрямував у супроводі почту до театру опери і балету і влаштував, за оцінкою заступника директора Агентства моделювання ситуацій Олексія Голобуцького, «показову прочуханку мерові Гурвицю». Після різкої критики мера за впорядкування, зокрема за «обшарпані будинки і розбиті дороги», голова Кабміну, слідом за губернатором, не став приховувати, що уряд вже визначився, з ким йому краще працювати. Зокрема, що таким кандидатом в мери є «патріот Одеси Олексій Костусєв», і думка виборців-городян з цього приводу йому абсолютно байдужа: «Запам`ятайте: кого б не обрали, але якщо через півроку–рік ситуація не буде виправлена, там (у мерії. – Авт.) працюватимуть інші люди – все!»

Коли слухаєш ці та подібні вислови, - аналізує експерт Братчук, - створюється враження, що голова уряду, стоячи перед телекамерами і аніскільки не бентежачись, дістає з скрині біло-блакитну тогу лідера Партії регіонів і мало не безпосередньо призначає мером однопартійця Костусєва». Лідер одеського обласного Комітету виборців України Анатолій Бойко ще відвертіший: «Заява Азарова в Одесі містила явні ознаки агітації і підтримки, що заборонено законом», хоча «раніше сам Азаров просив чиновників утримуватися від подібних передвиборчих висловів. Тим більше що є підстави сумніватися в об`єктивності критики прем`єр-міністра на адресу мера Одеси, оскільки 26 травня 2010 року Кабінет міністрів України визнав Одесу і Харків «кращими населеними пунктами за впорядкуванням і підтримкою громадського порядку в 2009-му році». І підписав цей документ не хтось інший, як прем`єр-міністр України Микола Азаров».

З урахуванням цих і інших фактів більшість лідерів партійних і громадських організацій Одеси національно-демократичного, ліберального і екологічного спрямувань оприлюднили спільний меморандум, висловивши занепокоєння тим, що «напередодні місцевих виборів деякі відомі особи, у своїх вузькокорисливих цілях, розгорнули масштабну кампанію дискредитації міської влади, намагаються розпалити політичне протистояння і втягнути в нього одеситів". 27 вересня лідери 22 партійних і 38 громадських організацій направили спільне звернення президентові Віктору Януковичу, в якому висловили протест з приводу того, що «глава уряду, порушуючи закон, у своїх виступах в Одесі фактично агітував за незареєстрованого кандидата на посаду міського голови (члена Партії регіонів Олексія Костусєва. – Авт.). Подібні дії викликають стурбованість громадськості, всіх небайдужих, чесних людей, які люблять своє рідне місто». Зокрема, «під час зустрічі з колективом Одеського національного академічного театру опери і балету керівник уряду грубо і упереджено розкритикував міську владу і чинного мера Едуарда Гурвиця за незадовільний стан міста, заявивши: «Таке відчуття, що я на 50 років назад повернувся... Образливо за Одесу...» Подібна оцінка стану справ у нашому місті межує з образою – це, м`яко кажучи, брехня».

«Не знаємо, якими вулицями везли прем`єр-міністра України, - наголошується в документі, - але в наявності реальне спотворення фактів. За останні роки зовнішній вигляд Одеси разюче змінився, місто і його вулиці набувають справді європейського вигляду, йде плановий ремонт і реконструкція історичних будівель, Одеса стає туристичною столицею України, зростає її авторитет на міжнародній арені». Автори документа констатують, що зроблені в Одесі «заяви прем`єр-міністра України йдуть в дисонанс з позитивними оцінками нашого міста з боку представників іноземних держав, вищого духівництва, діячів науки і культури, бізнес-кіл, численних гостей міста. На жаль, створюється враження, що поведінка М.Азарова була навмисною, а сценарій його висловів ретельно спланований з урахуванням передвиборчої ситуації».

Ось на такому тлі йдуть одеські вибори. Влада наполегливо намагається схилити незговірливого Гурвиця наслідувати приклад запорізького мера Євгена Карташова. Той, як відомо, маючи набагато вищий порівняно з конкурентами рейтинг, за місяць до виборів «раптом» абсолютно «добровільно» перейшов у систему Міністерства закордонних справ. Тобто, раптово відчув в собі бажання стати дипломатом.

Гурвиць у дипломати йти не погоджується. Отже осінь в Одесі буде спекотною.

Михайло Аксанюк