Чому Конституційний Суд узяв тайм-аут?

Тільки-но політично активна частина населення приготувалася до перегляду чергового телеспектаклю під довгуватою назвою “Розгляд Конституційним Судом справи про відповідність Основному Законові указу Президента про розпуск парламенту”, як КС переніс це цікаве дійство на шість днів. З 11-го на 17 квітня. З якої причини взяв цю перерву високоповажний орган, який єдиний в Україні має право встановлювати відповідність/невідповідність Конституції законодавчих та президентських актів? Адже все було, як-то кажуть, “на мазі”: суддю-доповідача визначено (“славнозвісна” Сюзанна Станік), дата початку розгляду призначено...

Частина спостерігачів схильна пояснювати це суто професійними міркуваннями. Мовляв, мова йтиме про надзвичайно важливі речі – розпуск парламенту, дострокові вибори народних депутатів... Суддям підготуватися потрібно, книжки з конституційного права почитати, з експертами порадитися. Адже намічається телевізійна трансляція процесу обговорення та ухвалення вердикту. Хіба ж можна вдарити в багнюку своїм іміджем юриста-професіонала?

Проте поінформовані джерела в штабах різних політичних сил пояснюють тайм-аут Конституційного Суду іншими причинами, які мають далеко не такий тривіальний характер.

Міркування тих суддів, які схилялися до позицій парламентсько-урядової коаліції, прості як аркуш паперу: конституційні підстави розпуску парламенту вичерпно перелічує ст. 90 Основного Закону, а її навіть не згадано в тексті Указу від 2 квітня. Отже, в жодні хитромудрі диспути щодо права застосування інших статей Конституції вступати потреби немає. І мотивувальна, і основна частини рішення КС мали бути короткі, немов постріл.

Але тут виникало просте запитання: а чи вистачить голосів для такого рішення? Учорашній демарш п’яти судів КС – симпатиків Ющенка, які публічно поскаржилися на тиск з боку певних політичних сил і відмовилися брати участь у розгляді справи про президентський указ, немовби підказував донецьким – “дійте!” Адже після відмови 5-ти залишається 13 суддів, а ст. 51 Закону “Про Конституційний Суд України” каже таке: “Пленарне засідання Конституційного Суду України є повноважним, якщо на ньому присутні не менше дванадцяти суддів Конституційного Суду України”.

Але читаємо далі: “Рішення Конституційного Суду України приймаються та його висновки даються на пленарному засіданні, якщо за них проголосувало не менше десяти суддів Конституційного Суду України”.

Чи набереться необхідних десять голосів? А це питання, як не дивно, є дискусійним. Як пояснювали авторові люди, докладно знайомі з розкладом усередині КС, якщо задіють свій прихований резерв відомі українські політики Віктор Володимирович та Юлія Володимирівна, може так статися, що голосів за негативні щодо указу висновки буде не десять, а дев’ять. І тоді буде дано зелене світло для абсолютно легальних і легітимних дострокових виборів Верховної Ради України. Як подейкують, вищеназвані двоє політиків останнім часом дедалі частіше грають у чотири руки. І пастку на донецького Слонопотама теж удвох ставили.

Навіщо це Юлії Володимирівні – зрозуміло. А ось Віктор Володимирович, який зовні має чудові відносини з “донами”, за чутками, все ж був ображений не зовсім поважливим ставленням до себе, недостатнім рівнем співпраці, браком конкретних обіцянок. А тому вирішив спробувати половити рибку в каламутній водичці дострокових виборів. Зокрема, прилаштувати своїх людей у списки...

Ось чому, за деякою інформацією, “донецькі” відклали поки що розгляд справи, поки не з’ясували до кінця і не “розрулили” ситуацію. Ризикувати вони не хочуть, вибори для них у період “електоральної ями” – ні до чого. Можна й програти.

Натомість повністю заблоковано (за безпосередньої участі коаліції) діяльність Центрвиборчкому. Хтось тяжко захворів і навіть виїхав лікуватися за кордон. Хтось просто не ходить на роботу. А ще мінімум троє готові захворіти, як тільки дадуть команду. Кворуму немає. Нікому виконувати указ Президента в частині організації позачергових парламентських виборів. І в найближчому майбутньому підстав для зміни ситуації не видно.

Між тим, час невблаганно працює проти ініціаторів дострокових виборів. Ще трохи – і вервечка нардепів із фракцій НУ та БЮТ може сором’язливо потягнутися в напрямі сесійної зали парламенту. І цього часу в “донів”, щонайменше, близько місяця (саме таким є термін розгляду позачергових подань – ст. 57 Закону про КС). Можна попрацювати з суддями, з Віктором Володимировичем, типу “ми з тобою однієї крові”.

У декого з “достроковиків” нерви в цій ситуації можуть не витримати. Чи не тому з обох боків уже почалися розмови про відкладення виборів? Однак, на думку автора, з цілого ряду причин восени вибори можуть виграти донецькі. Адже електорат помаранчевих за цей час розфокусується і зневіриться, а коаліція підгребе периферію і “болото” після серпневого підвищення зарплат та пенсій.

Більш як два тисячоліття тому давньоримський полководець Квінт Фабій відбив шалений наскок на Рим відчайдушного Ганнібала і зрештою переміг видатного карфагенянина, не вступаючи у відкритий бій і затягуючи час. За що отримав прізвисько “Кунктатор”, тобто „уповільнювач”.

Сьогодні “кунктатори” з Партії регіонів поставили опозицію в пікантне становище. Бліцкригу не виходить, потрібно переходити до затяжних позиційних боїв з неясною перспективою для опозиції. Або ж іти на силовий варіант з сумною перспективою для країни.

Микола Писарчук