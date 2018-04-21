Україна залишилася без парламенту?

Чимало сумнівів посіяли депутати від коаліції з моменту оголошення фракцією БЮТ про вихід з Верховної Ради. Незабаром до бютівців приєдналися й нашоукраїнці. Коаліціанти ще активніше й частіше почали говорити про піар-акцію, блеф, про неможливість скласти опозицією своїх депутатських повноважень та правову колізію.

Валентин Матвєєв (КПУ): “Колеги з БЮТ блефують з написанням заяв про дострокове припинення депутатських повноважень... Процедура дострокового складення повноважень передбачає особисте написання кожним з них заяви, яка має бути передана керівництвом парламенту на розгляд профільного комітету (з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України)”. За словами нардепа, кожна така заява після розгляду на комітеті голосується окремо в сесійній залі: “Це уже справа Верховної Ради України, визначатися через голосування – задовольняти цю заяву, чи ні”.

Раїса Богатирьова, ПР: “Не зберуть вони сьогодні 150 людей. Зараз усередині й “Нашої України”, і БЮТ є дуже принципові розбіжності щодо тактики, які запропонували їм лідери”.

Петро Симоненко, КПУ: “Усе одно буде більш як 226 депутатів, парламент зможе працювати”.

Олександр Мороз, СПУ: «Самих заяв (від депутатів) ні я не бачив, ні в Секретаріаті ВР їх немає, і я не думаю, що вони там з’являться».

Коаліція, вочевидь, лише публічно не хоче вірити в таку “нахабність” з боку опозиційних депутатів. От уже й чутки пішли про те, що чимало опозиціонерів відмовляються писати заяви. Однак сьогодні, після проведення з’їздів “Нашої України” та Блоку Тимошенко стало відомо, що нібито більш як 150 депутатських заяв про вихід з відповідних фракцій (НУ та БЮТ разом узятих) було покладено в секретаріати обох політичних сил. Депутати, що покидають Раду, кажуть про безпідставність чуток.

Олег Ляшко, БЮТ: “Уже ввечері середи було 89 заяв членів фракції БЮТ про вихід з неї. Після з’їзду БЮТ, коли було виключено 17 зрадників, що перебігли до коаліції, були подані відповідні документи до ЦВК, щоб виключити цих людей з кандидатів і позбавити решту членів фракції депутатських мандатів. Чутки про те, що деякі депутати БЮТ відмовляються подавати заяви про вихід із фракції, неправдиві. Я впевнений: подадуть усі. Усіх, кого могла купити коаліція, вона вже купила. Щодо неоднозначних оцінок юридичної сторони ситуації – їх дають люди не знайомі з ситуацією або такі, що вводять в оману. Заяви Валентина Матвєєва (депутата від КПУ), який розказує, що Рада з кожної заяви має голосувати, не відповідають дійсності. Пан Матвєєв плутає різні заяви. Одна справа, якщо депутат має скласти депутатські повноваження – так, він має написати заяву, яку потім голосує ВР. Якщо ж, як в нашому випадку, пишеться заява про вихід із фракції, діє інша норма Конституції, яка передбачає: повноваження депутата, що виходить із фракції, за рішенням з’їзду припиняються. І на підставі цього ж рішення з’їзду ЦВК виносить відповідну постанову. Зважаючи на продажність Конституційного суду і деяких його корумпованих суддів, ми не маємо упевненості, що його рішення буде об’єктивне, тому пішли гарантованим на 200% шляхом. Не сумнівайтеся, щонайменше 150 депутатів покинуть Раду”.

Ксенія Ляпіна, “НашаУкраїна”: “Сьогодні майже всі депутати вже написали відповідні заяви, і кількість заяв про звільнення разом з депутатами БЮТ становить більше як 150. Були різні зауваження, депутати намагалися зрозуміти, які є ризики, але після аналізу ситуації на з’їзді всі його учасники написали заяви про вихід з фракції. Не написали відсутні депутати, але вони підтримали це рішення і, я знаю, готові написати заяви. Зрозуміло, що ризики залишаються. Та ми вирішили йти на них”.

Володимир Полохало, БЮТ: “Я вже написав заяву. Щодо колег по фракції, за всіх не скажу, але жоден із присутніх за з’їзді не відмовився це зробити. Можливо, хтось знайдеться... Але я таких не знаю. Ніхто – ні в кулуарах, ні на з’їзді чи засіданні фракції – не має сумніву щодо доцільності такого кроку. Як хтось – не виключаю, що 1–2 таких знайдуться – але це погоди не робить. Фракція має в цьому питанні консолідовану, чітку, раціональну позицію. Відповідно до законодавства, з’їзд мав право виключити з виборчого списку (ідеться про список до виборів-2006) всіх кандидатів, які не пройшли до Ради. Від сьогодні у списку БЮТ немає імен кандидатів, починаючи від 130-го... Де-факто й де-юре вже немає тих депутатів, які могли б заповнити зал Верховної Ради після виходу з фракції нинішніх. Отже, якщо ми говоримо про пропорційну виборчу систему, про те, як формуються списки (а це робить з’їзд партії), сьогодні ніхто – ні ЦВК, ні коаліція – не може примусити цих людей, ще тепер перебувають поза списком, стати депутатами. Ідея про розпуск Ради в такий спосіб виникла ще в час створення “антикризової” коаліції. Але тоді була б проблема з боку “Нашої України”. Сьогодні ж це було бездоганно здійснено з тактичної і правової точки зору. Де-факто, віднині Верховна Рада не існує як державний інститут. Де-юре – це вже питання технічне. Сьогодні ж голова ЦВК має отримати документи про те, що ми написали заяви про вихід із фракцій, і що в нас (депутатів БЮТ та НУ) немає наступників. Отже, відповім на аргументи “регіоналів”, які кажуть “їх замінять інші”: цих “інших” уже не існує. І немає жодної юридичної колізії! А Верховна Рада не може існувати, якщо немає конституційної більшості – 300 голосів. Сьогодні в жоден спосіб не можна її утворити. І не просто за мільйон – за сотні мільйонів доларів! Якщо коаліція захоче й це питання оскаржити в Конституційному суді, він аж ніяк не зможе заповнити 129 депутатських крісел, що належали БЮТ. Рішення КС нічого не зможе змінити. Отже, після сьогоднішнього з’їзду ВР є не просто нелегітимною (повторюся – де-факто), вона є нелегальною. Засідання Ради з 20 квітня можна вважати підпільним, а коаліція перетвориться на підпільників”.

Конституційний суддя у відставці (попросив не називати його імені): “Право депутата – звільнитися за власним бажанням, але звільнення має проголосувати Верховна Рада, яка, судячи з усього, не буде цього робити. Здійснити озвучений опозицією варіант виключення депутатів із фракцій опозиції нічого не заважає – депутати можуть спокійно це провести. Можливий ще один варіант. Депутати, яких не звільнюватимуть, можуть влаштуватися на роботу й працювати (формально) за сумісництвом. Тоді порушується принцип несумісності депутатства з іншою оплачуваною роботою, через 20 днів ВР – хоче чи не хоче – зобов’язана звільнити. І Рада не може цього не зробити – Конституція зобов’язує”.

Дмитро Стаховський