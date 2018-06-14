Президентські вибори в Білорусі: до Росії задом, до Заходу – передом

Уперше за 16 років Лукашенкового президентства перегони проходять за зовнішньої прихильності, за винятком російського вектора. Навіть американців білоруська влада “підкупила”...

День Святого Миколая цього року для білорусів стане визначальним, причому на найближчі п`ять років. Цієї неділі в Білорусі обиратимуть президента. З моменту заснування в країні президентської посади її незмінно займав Олександр Лукашенко. Чи зможе він укотре продемонструвати всьому світові та своєму народові чергову приголомшливу перемогу?

Хто на новенького

Центральна комісія Білорусі з виборів та проведення республіканських референдумів цього року продемонструвала неймовірну толерантність – усі альтернативні Лукашенкові кандидати були зареєстровані й допущені до виборчих перегонів. І пізніше, уже під час агітаційної кампанії, Центрвиборчком продовжував демонструвати демократичність, хоча не раз заявляв про порушення законів деякими кандидатами, унаслідок чого вони могли б бути зняті з виборів. Але цього не сталося. Конкурс залишається високим, чого не скажеш про реальну конкуренцію. До бюлетеня включено 10 кандидатів. Але деякі білоруські виборці все одно вважають, що обирати ні з кого. "У нас усього двоє кандидатів: перший - Лукашенко, а другий – решта 9 у одній особі", - бідкається мій співрозмовник, представник малого бізнесу.

Уперше, на відміну від попередніх кампаній, опозиція не висувала єдиного кандидата. Владі опонують один з лідерів незареєстрованої партії "Білоруська християнська демократія" Віталій Римашевський (інженер-будівельник за освітою), двоє представників Білоруського народного фронту (БНФ) – Олексій Михалевич (представляє молоде крило партії, юрист за освітою) та Григорій Костусьов (земляк нинішнього президента, інженер-механік), Андрій Санников (дипломат, під час президентства Лукашенка працював заступником міністра закордонних справ Білорусі), Володимир Некляєв (відомий білоруський поет), Микола Статкевич (колишній лідер Білоруської соціал-демократичної партії (“Народна грамада”), відсидів майже три роки у в`язниці за організацію в Мінську 2004 року вуличної акції проти офіційних результатів парламентських виборів і референдуму) і Ярослав Романчук (економіст, представник Об`єднаної громадянської партії). Ще двоє кандидатів – Віктор Терещенко (голова Ради Асоціації малого та середнього підприємництва), який брав участь у президентських виборах 1994 і 2001 років, але в 1994 році зняв свою кандидатуру на користь Лукашенка, а у 2001-му – ЦВК визнала незаконними 25 тисяч підписів на його підтримку (у Білорусі відповідно до національного законодавства, претендент на кандидата для своєї реєстрації в ЦВК має зібрати не менш як 100 тисяч підписів виборців на свою підтримку. - Авт.) та Дмитро Усс (позапартійний, юрист за освітою).

Разом, але окремо

Олександр Мілінкевич, якого на президентських виборах 2006 року було висунуто єдиним від опозиції кандидатом, вважає, що цього разу влада демонструє "свято демократії".

- Відмінність президентської кампанії 2010 року від попередньої, 2006 року, - дуже істотна. У 2006-му влада була дуже репресивна, викидала студентів з університетів, звільняла людей, на вулицях перешкоджала... Сьогодні вже часто використовують словосполучення "свято демократії" і, по суті, справді досить вільно проходить цей перший етап. Зараз вибори проходять у кращій атмосфері, є певний прогрес, однак суть залишається незмінною: доки ми не підраховуватимемо голоси разом із владою, такі вибори будуть непрозорі й нечесні, - каже Мілінкевич.

Він також шкодує, що цього разу опозиція не змогла об`єднатися й висунути єдиного кандидата.

- Влада зареєструвала всіх кандидатів з радістю, і це – її стратегія. Я шкодую, що ми не змогли об`єднатися. Але, гадаю, рано чи пізно, це відбудеться. На жаль, зараз не найкращі часи для опозиції, - констатує Мілінкевич.

Між тим, навіть агітаційна кампанія показує "незговірливість" опозиційних кандидатів між собою. Показовим прикладом стала Акція солідарності, яка проходила в Мінську 16 грудня. Організатори акції забезпечили повну підтримку Андрію Санникову та Володимиру Некляєву, а Віталію Римашевському відмовили в можливості виступити перед виборцями. Однак, усупереч всьому й незважаючи ні на що, всі "альтернативники" закликають громадян вийти після закриття виборчих ділянок 19 грудня на Жовтневу площу Мінська, щоб разом чекати результатів підрахунку голосів.

Далі від Росії – ближче до Заходу

Уперше за всі 16 років перебування Лукашенка при владі президентські перегони проходять за зовнішньої прихильності (за винятком російського вектора!). Європа призупинила санкції проти найвищих чиновників Білорусі, включила країну до "Східного партнерства", розпочала переговори про спрощений візовий режим, а президент Литви Даля Грібаускайтє навіть заявила, що Лукашенко – чи не єдина гарантія стабільності в Білорусі. А стабільність для Європи – вагомий аргумент! Американців влада теж "підкупила": у розпал виборчої кампанії Білорусь заявила про намір відмовитися до 2012 року від високозбагаченого урану (з цього приводу, до речі, Лукашенко неодноразово критикував українську владу, яка випередила Білорусь в такому рішенні).

- У 2006 році (на попередніх президентських виборах) була самоізоляція від Заходу, дружба з Росією, і для режиму було неважливо, що скаже Захід. Тоді легітимність для Заходу не була чимось визначальним, а зараз для влади дуже важливо показати Заходу, що є значний прогрес у лібералізації, адже від цього залежить допомога – економічна й фінансова, - пояснює Олександр Мілінкевич.

А хто рахує?

У Білорусі цього разу також відновлюється практика вивчення громадської думки на виході з виборчої дільниці. Білоруський Центрвиборчком дозволив українській соціологічній компанії проводити екзит-пул. Згідно з попередніми дослідженнями цієї компанії, беззаперечним лідером перегонів є Лукашенко – він набирає понад 50% голосів виборців.

Однак згідно з альтернативним соціологічним дослідженням рейтингу кандидатів, опублікованим на сайті "Президентські вибори в Білорусі" найвищий рейтинг за кілька днів до голосування – у колишнього заступника міністра закордонних справ Андрія Санникова (30,13%). Далі йдуть Ярослав Романчук (25,8%) та Віталій Римашевський (10,5%). Олександр Лукашенко посідає четверте місце з 10,05%.

Переможе той, хто за результатами виборів отримає підтримку більш як половини кількості виборців, котрі взяли участь у голосуванні. Якщо жоден з кандидатів не набере необхідної підтримки, до другого туру проходять два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів. За таких обставин другий тур відбудеться в другий день нового 2011 року.

Олесь Полоцький, для УНІАН