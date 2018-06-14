Прокурор Харківщини: закон один для всіх, і винятків не буде

Зі зміною влади в Києві до керівництва правоохоронними структурами в регіонах також прийшли нові люди. Один з них – прокурор Харківської області Геннадій Тюрін. В інтерв`ю УНІАН він розповів про те, як прокуратура найбільшого регіону країни відстоює сьогодні законність, що допомагає цьому і що перешкоджає.

З Вашим приходом було змінено багато керівників в харківській облпрокуратурі. На що направлена кадрова політика у Вашому відомстві?

Керуюся перш за все такими підходами, як послідовність і спадкоємність, професіоналізм і відповідальність усіх без виключення працівників. Тому, найкращі співробітники не тільки залишилися працювати на своїх посадах, але й мають перспективу зростання по службі. А ті, хто не витримує напруженого ритму нашої роботи, мають поступитися місцем сильнішим.

Ми змінили систему підбору кадрів у прокуратуру і порядок прийому на роботу. Є конкурс, ті, хто хоче працювати у нас, проходять серйозні випробування. Для випускників профільних вузів, а це Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого і Національна академія прокуратури України, складається рейтинг. Молоді фахівці повинні надати диплом про вищу юридичну освіту, що демонструє достатню успішність у вузі. Далі претенденти проходять різні тести, співбесіди. Далі задіюється система підвищення кваліфікації – семінари, стажування, атестації. Людина розуміє, що, потрапивши в систему органів прокуратури, він сам має бути зразком дотримання закону і тільки потім уже вимагати від інших його дотримання.

Прокурор області і три його заступники виявилися вихідцями з Донецької і Кіровоградської областей. Випадковість?

Я б не акцентував увагу на цьому. Приймаючи кадрові рішення, я був упевнений в тому, що саме ці люди найкраще впораються на ввіреній їм ділянці роботи. При цьому прагнув зберегти краще, що напрацьовано моїми попередниками, і привнести нововведення, які дозволяють прокуратурі працювати ефективніше. Три посадовці – перший заступник і два заступники прокурора області, які за моєю пропозицією були призначені Генеральним прокурором України, за що я йому дуже вдячний, якраз і відповідають такій стратегії. І я, і всі вони, крім названих Вами регіонів, працювали в Києві, у Харківській і Волинській областях, в Генеральній прокуратурі України. У нас існує думка: щоб рости службовими сходами, треба пересуватися і містами, і регіонами. Так отримуються знання і досвід.

Крім того, підкреслю, що решта заступників прокурора, яких кількісно більше, – всі вихідці з прокуратури Харківської області. За короткий час ми зуміли стати єдиною командою, якій під силу будь-які завдання.

З моменту Вашого приходу на пост прокурора області на Харківщині відбулося декілька резонансних подій. Розкажіть, як іде розслідування справи зі зникнення журналіста Климентьєва?

На жаль, цей злочин на сьогодні залишається не розкритим. За погодженням з Генеральною прокуратурою України справу з 1 вересня узяв у провадження слідчий Головного слідчого управління МВС України Валерій Легецький. Працює слідчо-оперативна група, до якої увійшли 9 слідчих і 15 найбільш професійно підготовлених оперативних працівників як центрального апарату МВС України, так і місцевих органів. Крім того, залучаються працівники всіх міських і районних відділів міліції.

Як відомо, на первинному етапі слідством висувалося 8 версій. На сьогодні 4 з них повністю відпрацьовано і відкинуто. Залишається 4 версії. У пресі їх уже називали, і я не хотів би на цьому зупинятися. Можу сказати, що по кожній з версій, що залишилися, йде копітка робота. Допитано близько 400 свідків, призначено близько 80 судових експертиз, проведено 25 оглядів, 28 обшуків і низку інших слідчих дій. Справа - на особливому контролі Генерального прокурора України Віктора Пшонки, а також Президента країни Віктора Януковича. Тричі керівництво Генпрокуратури приїжджало до Харкова, двічі Віктор Пшонка заслуховував слідчо-оперативну групу тут, у прокуратурі області. Робота активно триває.

Харківська прокуратура виявила вже не перший канал постачання наркотиків, організований міліціонерами. Чи можливо ефективно боротися з цією проблемою, якщо наркотрафік налагоджують і «кришують» ті, хто має цьому протидіяти?

Дійсно, прокуратура Харкова веде сьогодні справу, порушену відносно організованої злочинної групи з корупційними зв`язками. Група налагодила канал постачання в Харківську область наркотиків з інших областей країни.

Кримінальну справу було порушено в серпні в результаті спільних дій з Управлінням СБУ в Харківській області. Встановлено, що наркотрафік організував майор міліції, який обіймав посаду начальника відділу у боротьбі з незаконним оборотом наркотиків Сумського міськуправління міліції. До складу групи входили два працівники міліції і п`ять цивільних осіб.

Наркотики постачалися не тільки з Сумської, але і з Полтавської області. В кінці січня – початку лютого наступного року кримінальна справа з обвинувачувальним висновком буде направлена до суду.

Ця справа ще раз підтверджує, що боротьба з постачанням і незаконним оборотом наркотиків залишається для Харкова злободенним питанням – місто знаходиться на перетині магістральних транспортних шляхів. І ми займатимемося цією проблемою дуже активно. В першу чергу, якраз зосередимо зусилля на виявленні каналів і фактів розповсюдження наркотиків.

Ще одна резонансна справа – вбивство міліціонера в Харкові. Прокуратурі вже є що сказати про результати розслідування?

Є. Прокуратура області порушила за фактом вбивства інспектора полку патрульної служби Харківського міського управління міліції Сергія Євлахова справу відносно громадянина Артема Дериглазова. Міліціонера вбили при виконанні службових обов`язків 7 липня цього року з переробленого автомата АСК-74-У. Наступного дня при затриманні озброєного злочинця він поранив іще двох працівників міліції. Відстрілюючись, правоохоронці поранили Дериглазова, після чого він був затриманий і невдовзі арештований за рішенням суду.

В ході слідства була встановлена причетність Дериглазова до здійснення чотирьох розбійних нападів на банківські структури. На початковому етапі слідства, у присутності адвокатів, підозрюваний зізнався у скоєнні всіх цих злочинів. Пізніше, помінявши адвокатів, Дериглазов визнав провину тільки в частині опору співробітникам міліції, а також зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів до нього. У розбійних нападах, у вбивстві і замаху на вбивство працівників міліції, провину свою не визнав. Але й слідство, і прокурор, який вивчав матеріали справи, прийшли до висновку, що розслідування проведено в повному обсязі. Доказів здобуто достатньо, 1 листопада було затверджено обвинувачувальний висновок і кримінальну справу направили до суду. Зараз її слухають у суді.

У прокуратурі області створено спецвідділ, який стежитиме за дотриманням земельного законодавства. З чим це пов`язано?

Створення спецвідділу – вимога сьогоднішнього дня. Для Харківської області, як і для багатьох регіонів, це питання болюче, тому що протягом декількох років творилася вакханалія навколо виділення землі. Для боротьби з подібними явищами і був створений відділ з дотримання земельного законодавства.

Буквально за місяць його роботи було порушено 4 кримінальних справи і виявлено мільйонні збитки по кожному з них. Так, прокурор Дергачівського району порушив кримінальну справу відносно працівників Держкомзему в Дергачівському районі, які незаконно погодили виділення земельних ділянок і завдали більше 1 млн. грн. збитку державі.

Прокурором Балаклейського району на користь місцевої державної податкової інспекції подано позов до ВАТ «Українська геофізична компанія» на суму більше 1 млн. грн. Всього органи прокуратури області пред`явили 243 позови на користь держави з різних питань землекористування на загальну суму більше 11,8 млн. грн., повернено 356 га незаконно використовуваних земельних ділянок. Ми активно заявляємо позови, щоб повернути землю з незаконного володіння. Наша мета – повернути всю цю землю громаді, державі, а далі контролювати, щоб вона виділялася на законних підставах. І запевняю вас, з кожним місяцем ця робота активізуватиметься. Є домовленість з губернатором, що незабаром ми разом на засіданні антикорупційного комітету повідомимо про її результати.

На одній з прес-конференцій Ви повідомили про зростання злочинності в Харківській області.

Якщо говорити про статистику, дійсно, в області є незначне зростання злочинності. Але ці цифри не в усьому відображають реальну картину. Соціальна і економічна складова життя регіону за останні роки не змінилися, значить, немає передумов для різкого зростання злочинності. Справа в тому, що рік тому змінилося законодавство, яке регулює відповідальність за здійснення крадіжок, і майже в 10 разів зменшилася нижня межа для порушення по них кримінальних справ.

При цьому в Харківській області спостерігається зниження особливо тяжких злочинів, таких як вбивства, розбої, грабежі, згвалтування, дорожньо-транспортні пригоди, що призвели до смерті громадян.

Таким чином, я б сказав, що боротьба зі злочинністю в області знаходиться під контролем правоохоронних органів, і в цілому вони справляються з поставленим завданням. Разом з тим, ми повинні враховувати і низку суб`єктивних чинників, які впливають на стан злочинності. Зокрема, органами прокуратури виявлено більше 600 злочинів, укритих працівниками міліції. Такі факти впливають на статистику і спотворюють реальну картину боротьби зі злочинністю. Разом із начальником УВС області ми ведемо боротьбу з фактами укриття злочинів.

Які сьогодні пріоритети в роботі прокуратури області?

У соціальній сфері – оплата і охорона праці, охорона здоров`я, соціальне і пенсійне забезпечення, соціальне страхування, міграція населення і права біженців. Якщо ж говорити про захист інтересів держави, то, в першу чергу, це бюджетна сфера, сфера оподаткування, збереження державної і комунальної власності. Звичайно, не знімаються і питання, пов`язані з валютно-фінансовою, банківською, зовнішньоекономічною і інвестиційною діяльністю.

Можу назвати декілька загальних цифр за 11 місяців поточного року. За наслідками прокурорських перевірок в області було порушено 364 кримінальні справи, з яких 254 з обвинувачувальним висновком направлено в суди. Притягнуто до відповідальності майже 6,5 тисяч посадовців, відшкодовано більше 180 млн. грн., майже 53 млн. грн. надійшли до бюджету. Прокурори взяли участь у розгляді судами 9150 кримінальних справ, де підтримували звинувачення. За апеляціями прокурорів переглянуто 440 вироків, слідчими прокуратури розслідувано 872 кримінальні справи, з яких 829 з обвинувачувальними висновками направлені в суди, зокрема 52 кримінальні справи– це злочини з ознаками корупції.

Під час нагляду за органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство – в першу чергу це структури МВС, прокурори виявили більше 600 злочинів, прихованих від обліку шляхом незаконної відмови в порушенні кримінальної справи. Третину з них вже розслідувано і з обвинувачувальним висновком направлено до судів, інші знаходяться у провадженні. Скасовано 89 незаконних постанов про порушення кримінальних справ і 258 – про закриття справ. На вимогу прокурорів за допущені порушення до дисциплінарної відповідальності притягнено майже 3 тисячі працівників міліції, 37 – управління Служби безпеки в Харківській області, 126 – податкової міліції.

Як бачимо, завдання стоять складні. Але ми впевнені, що багато чого зможемо.

Володимир Кравченко