Віхи тижня: кіношна Макіївка і осоромлений Могильов
Судячи з того, що на «фронтові» заходи зазирають Порошенко й Мартиненко, питання фінансування чергової спроби опозиціонерів об`єднатися і дати бій владі, заздалегідь вирішено...
Процес злиття опозиційних партій обіцяє бути наповненим інтригами. Державна фінансова інспекція обрушила на Юлію Тимошенко нові звинувачення. Підоснова вибуху в Макіївці залишається невідомою. День Соборності українські політики святкували за традицєю - порізно.
Співробітники експертної служби МВС працюють біля торгового центру, пошкодженого в результаті вибуху в Макіївці витік інформації про ведення переговорів про об`єднання «Фронту змін», УРП «Собор», «Громадянської позиції» і Європейської партії мало потішили їх лідерів. Останнім, безумовно, хотілося б заявити про свою інтеграцію під приємним інформаційним соусом. Не склалося, і експерти сьогодні активно обговорюють перспективи створення нової партії. Фактично йдеться про можливе входження в «фронтові» лави групи політиків, мінімально обтяжених власними партійними структурами і рейтингами. Арсеній Яценюк натомість отримає цілу обойму впізнаваних осіб (читай – можливих претендентів на місце партійного лідера). Судячи з того, що на «фронтові» заходи заходять Петро Порошенко і Микола Мартиненко, питання фінансування чергової спроби опозиціонерів об`єднатися і дати бій влади, заздалегідь вирішено.
|Віктор Ющенко біля ГПУ. Київ, 21 січня
|Сергій Льовочкін
|Петро Андреєв
|Імператор Японії Акіхіто та Віктор Янукович під час зустрічі в Токіо. 19 січня
Швидше повернутися на Батьківщину Віктора Федоровича примусила надзвичайна подія: два вибухи в Макіївці, які не принесли людських жертв, але супроводжувалися кіношною вимогою викупу у розмірі 4,2 мільйонів євро 500-євровими купюрами. Терористи за викупом не з`явилися, тому правоохоронці ситуацію коментують скупо, намагаючись не давати зловмисникам зачіпок, опозиціонери побачили у вибухах провокацію напередодні Дня Соборності. Не можна виключати і версію кримінальних розборок «вугільних генералів», плюс деякі аналітики стверджують, що вибухами «передали привіт» чи то кримському прем`єрові Василю Джарти, чи то міністрові внутрішніх справ Анатолію Могильову.
Всупереч прогнозам останнього, святкування Дня Соборності в Україні пройшло мирно і без кровопролиття. Різні політичні сили, наче демонструючи відданість традиціям української еліти не об`єднуватися, проводили свої акції на різних площах столиці. Кращої ілюстрації розрізненості вітчизняних політиків годі й придумати. На Майдані святкування проходило під патронатом столичної влади, на Контрактовій площі «фронтовики» збирали паззл-карту України. Історичне місце, де 22 січня 1919 року оголосили про об`єднання УНР і ЗУНР, зайняли прихильники «Батьківщини» і Юлія Тимошенко зі звичним опозиційним репертуаром. Віктор Янукович на честь свята в палаці «Україна» обіцяв реформи, будівництво практично з нуля Збройних Сил і створення українського аналога чи то російського «Сколково», чи то американської Силіконової долини. Реальне єднання українців відбувалося лише там, де не було партійні прапорів і не звучали політичні гасла.
Євген Магда