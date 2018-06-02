Віхи тижня: кіношна Макіївка і осоромлений Могильов

Процес злиття опозиційних партій обіцяє бути наповненим інтригами. Державна фінансова інспекція обрушила на Юлію Тимошенко нові звинувачення. Підоснова вибуху в Макіївці залишається невідомою. День Соборності українські політики святкували за традицєю - порізно.

Співробітники експертної служби МВС працюють біля торгового центру, пошкодженого в результаті вибуху в Макіївці витік інформації про ведення переговорів про об`єднання «Фронту змін», УРП «Собор», «Громадянської позиції» і Європейської партії мало потішили їх лідерів. Останнім, безумовно, хотілося б заявити про свою інтеграцію під приємним інформаційним соусом. Не склалося, і експерти сьогодні активно обговорюють перспективи створення нової партії. Фактично йдеться про можливе входження в «фронтові» лави групи політиків, мінімально обтяжених власними партійними структурами і рейтингами. Арсеній Яценюк натомість отримає цілу обойму впізнаваних осіб (читай – можливих претендентів на місце партійного лідера). Судячи з того, що на «фронтові» заходи заходять Петро Порошенко і Микола Мартиненко, питання фінансування чергової спроби опозиціонерів об`єднатися і дати бій влади, заздалегідь вирішено.

З погано приховуваним скепсисом поставилися до перспективи створення «потужної опозиційної партії» герої вчорашього дня української політики. Віктор Ющенко, на якого звернула увагу Генеральна прокуратура у зв`язку з розслідуванням справи про отруєння екс-президента, дав зрозуміти, що не вірить у здатність політичних сил об`єднатися. Правда, діяльність Віктора Андрійовича як неформального, а зараз – практично священного лідера «Нашої України» не дає підстав вважати його експертом з питань партійного будівництва. Декілька камінчиків у город потенційних конкурентів закинув і віце-спікер Микола Томенко, який і радий би залишити «Батьківщину», але податися нікуди. Доводиться з розумним виглядом пророкувати крах інтеграційних зусиль опозиційних центристів, намагаючись не переходити на особистості заради майбутніх альянсів.

Нагадаю, що в охочих займатися партійним злиттям і поглинаннями є близько півроку, адже парламентські вибори майже стовідсотково пройдуть восени 2012 року. Цю дату назвав голова президентської адміністрації Сергій Льовочкін. Ідеологічна невиразність «Фронту змін» і його потенційних союзників у сьогоднішній ситуації виглядає скоріше конкурентною перевагою, оскільки «Свободу» на право-консервативному полі все одно не переплюнеш, а повести за собою легковірних обивателів можна й за допомогою технологічних ходів. Наприклад, якщо знову привернути до співпраці російських фахівців, які одного разу вже зробили Яценюку президентську кампанію в смужечку.

Поки одні опозиціонери збираються з силами, інші опинилися під словесним обстрілом. Глава Державної фінансової інспекції Петро Андреєв на біс в ході засідання уряду видав град звинувачень на адресу Юлії Тимошенко. Якщо вірити Петру Петровичу, то екс-прем`єр навіть і не намагалася дотримуватися бюджетної дисципліни, чому збитки складають астрономічну суму. Зі свого боку прес-служба «Батьківщини» нагадала Андреєву про конкурси краси, які він проводить на державній службі, а Тимошенко звинуватила Національний банк у здійсненні в 2010 році майже 100-мільярдної емісії. Стомлені від політиків, що поливають один одного брудом, громадяни України все більше розуміють: те, що відбувається – боротьба нанайських хлопчиків, що проходить для того, щоб відвернути електорат від неспроможності держави.

Віктор Янукович у Японії бадьоро відрапортував про виконання Україною всіх «маяків» МВФ. Мабуть, завдяки цьому наша країна і є срібним призером за об`ємом одержаних від Фонду кредитів. Глава держави пообіцяв японським бізнесменам усіляку підтримку. Навіть цікаво: чи можуть іноземні інвестори використовувати президентські гарантії як охоронні грамоти від свавілля податківців? Поки ж Янукович привіз із Країни сонця, що сходить, навіть не обіцянки інвестицій, а хороші враження. Їх не змазало навіть вимушене скорочення термінів візиту.

Швидше повернутися на Батьківщину Віктора Федоровича примусила надзвичайна подія: два вибухи в Макіївці, які не принесли людських жертв, але супроводжувалися кіношною вимогою викупу у розмірі 4,2 мільйонів євро 500-євровими купюрами. Терористи за викупом не з`явилися, тому правоохоронці ситуацію коментують скупо, намагаючись не давати зловмисникам зачіпок, опозиціонери побачили у вибухах провокацію напередодні Дня Соборності. Не можна виключати і версію кримінальних розборок «вугільних генералів», плюс деякі аналітики стверджують, що вибухами «передали привіт» чи то кримському прем`єрові Василю Джарти, чи то міністрові внутрішніх справ Анатолію Могильову.

Всупереч прогнозам останнього, святкування Дня Соборності в Україні пройшло мирно і без кровопролиття. Різні політичні сили, наче демонструючи відданість традиціям української еліти не об`єднуватися, проводили свої акції на різних площах столиці. Кращої ілюстрації розрізненості вітчизняних політиків годі й придумати. На Майдані святкування проходило під патронатом столичної влади, на Контрактовій площі «фронтовики» збирали паззл-карту України. Історичне місце, де 22 січня 1919 року оголосили про об`єднання УНР і ЗУНР, зайняли прихильники «Батьківщини» і Юлія Тимошенко зі звичним опозиційним репертуаром. Віктор Янукович на честь свята в палаці «Україна» обіцяв реформи, будівництво практично з нуля Збройних Сил і створення українського аналога чи то російського «Сколково», чи то американської Силіконової долини. Реальне єднання українців відбувалося лише там, де не було партійні прапорів і не звучали політичні гасла.

Євген Магда