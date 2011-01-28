Тігіпко: на виплати соціальної допомоги нам не вистачає 160 мільярдів

У 2011 році на виплату соціальної допомоги громадянам України не вистачає 160 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні під час телемосту.

«Сьогодні в країні працює 156 різних пільг, виплат, доплат, соціальної допомоги і т.д. На цей рік для того, щоб профінансувати ці види соціальної підтримки, нам не вистачає 160 млрд. грн.», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, причини такої ситуації у тому, що раніше були ухвалені рішення, не обгрунтовані на реальних доходах бюджетів. Таке положення спровокувало масові позови українців до судів: зокрема, за підсумками 2009 року було зафіксовано понад 1 млн. звернень до судів - 800 тис. позовів, які стосуються Пенсійного фонду, і більш як 200 тис. - по підрозділах соціального захисту Мінсоцполітики.

«Ми дуже предметно займаємося цим питанням, і я не упевнений, що ми зможемо все це виплатити, ми повинні чітко подивитися і абсолютно чітко сказати людям: якщо ми маємо можливість, - ми, умовно, платитимемо не 30%, а 20%. Але вести розмову будемо з людьми чесно», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, рішення з питань соціальних виплат найближчим часом буде знайдене.