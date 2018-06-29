З Москви прийшов тест на український суверенітет

З Москви прийшов тест на український суверенітет

17:50, 10 лютого 2011
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У Росії скасували зимовий час. Українські чиновники зреагували мерщій, сполохано, аж гидко... Час – категорія, перш за все політична...

У Росії скасували зимовий час. Українські чиновники зреагували мерщій, спохоплені, аж гидко... Час – категорія, перш за все політична...

Дмитро МедведєвЗ Москви прийшов тест на український суверенітет, «прилетів» сигнал на право політичного домінування. Українські чиновники ковтнули наживку. Забули, що бій курантів на Спаській вежі відмірює не астрономічний, а політичний час і є символом СРСР.

У Росії скасували зимовий час. З нинішньої осені стрілки годинника нікуди не переводитимуть. Це рішення ухвалив Дмитро Медведєв. Рухати стрілки годинника, на його думку, зовсім недоцільно для суспільства. Оскільки це завдає непоправної шкоди здоров`ю людей, надоям молока і заважають курям багато і вчасно нести яйця.

Здавалося б, звичайна, рутинна подія в сусідній державі. І всі «за і проти» - внутрішня справа російських соціальних менеджерів. Але дивовижним чином зреагували в Україні на цю новину – мерщій, синхронно і сполохано, аж гидко. Той самий комплекс меншовартості, «другої свіжості».

Ідеологічну невинність виявив міністр охорони здоров`я України Ілля Ємець. На запитання: чи будемо й ми без «зимового часу», як в Росії? – закотив спіч, гідний середньовічного мракобіса. Ми, як всі – вивчимо і залежно від хвороб та епідемій ухвалимо рішення.

Пробачмо міністрові. Оскільки час – це не цокання годинника і зовсім не гроші. Він стоїть в одному ряду з незалежністю, авторитетом. Царі, сатрапи й церковні єрархи використовували час для того, щоб довести свою владу, поширити вплив на свідомість.

Є історичний приклад, який цілком годиться, щоб зрозуміти, що месидж «російської цивілізації» - зовсім не абстракція для України. 664 року на англійському соборі відбулася дискусія щодо дати святкування Великодня. За календарем якої церкви – Кельтської чи Римської – слід датувати це світле свято? Вибір був зроблений на користь Риму, що означало підпорядкування його могутності й авторитету.

Хоча, здавалося б, що рішення Дмитра Медведєва – це той випадок, коли можна було прийняти консолідований документ, який підписали б лідери нових пострадянських держав. Росія – сусід України, і вся інформаційна, транспортна, нафтова і газова інфраструктура працює суворо за часом.

Але для тих, хто не дружить з географією... Україна – це європейська країна. І, між іншим, Західна Європа зимовий час не скасовує. Українській еліті треба визначитися і відповісти на дуже просте запитання: Україна – це Європа чи Азія? Адже «час» - категорія, перш за все політична, а не географічна чи астрономічна.

Вважаю, що звіряти годинник слід з Європою, із західними, а не з радянськими політичними цінностями. Тільки «косим ножем гільйотини» можна відсікти минуле від сьогодення і майбутнього. Московський час залишмо росіянам. Хай бій курантів додає авторитету російським сенсам життя, а Україна збудує свій «Біг-Бен».

Віктор Тимошенко

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