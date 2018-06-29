У Росії скасували зимовий час. Українські чиновники зреагували мерщій, спохоплені, аж гидко... Час – категорія, перш за все політична...

З Москви прийшов тест на український суверенітет, «прилетів» сигнал на право політичного домінування. Українські чиновники ковтнули наживку. Забули, що бій курантів на Спаській вежі відмірює не астрономічний, а політичний час і є символом СРСР.

У Росії скасували зимовий час. З нинішньої осені стрілки годинника нікуди не переводитимуть. Це рішення ухвалив Дмитро Медведєв. Рухати стрілки годинника, на його думку, зовсім недоцільно для суспільства. Оскільки це завдає непоправної шкоди здоров`ю людей, надоям молока і заважають курям багато і вчасно нести яйця.

Здавалося б, звичайна, рутинна подія в сусідній державі. І всі «за і проти» - внутрішня справа російських соціальних менеджерів. Але дивовижним чином зреагували в Україні на цю новину – мерщій, синхронно і сполохано, аж гидко. Той самий комплекс меншовартості, «другої свіжості».

Ідеологічну невинність виявив міністр охорони здоров`я України Ілля Ємець. На запитання: чи будемо й ми без «зимового часу», як в Росії? – закотив спіч, гідний середньовічного мракобіса. Ми, як всі – вивчимо і залежно від хвороб та епідемій ухвалимо рішення.

Пробачмо міністрові. Оскільки час – це не цокання годинника і зовсім не гроші. Він стоїть в одному ряду з незалежністю, авторитетом. Царі, сатрапи й церковні єрархи використовували час для того, щоб довести свою владу, поширити вплив на свідомість.

Є історичний приклад, який цілком годиться, щоб зрозуміти, що месидж «російської цивілізації» - зовсім не абстракція для України. 664 року на англійському соборі відбулася дискусія щодо дати святкування Великодня. За календарем якої церкви – Кельтської чи Римської – слід датувати це світле свято? Вибір був зроблений на користь Риму, що означало підпорядкування його могутності й авторитету.

Хоча, здавалося б, що рішення Дмитра Медведєва – це той випадок, коли можна було прийняти консолідований документ, який підписали б лідери нових пострадянських держав. Росія – сусід України, і вся інформаційна, транспортна, нафтова і газова інфраструктура працює суворо за часом.

Але для тих, хто не дружить з географією... Україна – це європейська країна. І, між іншим, Західна Європа зимовий час не скасовує. Українській еліті треба визначитися і відповісти на дуже просте запитання: Україна – це Європа чи Азія? Адже «час» - категорія, перш за все політична, а не географічна чи астрономічна.

Вважаю, що звіряти годинник слід з Європою, із західними, а не з радянськими політичними цінностями. Тільки «косим ножем гільйотини» можна відсікти минуле від сьогодення і майбутнього. Московський час залишмо росіянам. Хай бій курантів додає авторитету російським сенсам життя, а Україна збудує свій «Біг-Бен».

Віктор Тимошенко