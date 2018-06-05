Заява місії МВФ: майже домовилися, але…

У прес-релізі бракує сигнальної тези – «досягнуто на рівні експертів домовленостей про виділення чергового траншу»...

Місія Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) відвідала Київ у період з 1 по 14 лютого для проведення дискусій у контексті консультацій відповідно до Статті IV у 2011 році та другого перегляду програми в рамках угоди «Стенд-бай». На завершення візиту Танос Арванітіс, Керівник місії МВФ по Україні, оприлюднив наступну заяву, яка є в розпорядженні УНІАН:

Голова місії МВФ до України зазначає, що “показники розвитку економіки України у 2010 році були кращими за очікувані, при цьому економічне зростання перевищило 4 відсотки ВВП за рахунок збільшення обсягів експорту та відновлення інвестування та приватного споживання. Упроваджувана за підтримки угоди «Стенд-бай» економічна програма влади загалом рухається в правильному напрямку, та нами досягнуто домовленостей стосовно більшості стратегічних питань, що забезпечуватимуть виконання завдань програми на 2011 рік».

Місія МВФ зазначає, що в Україні «вживаються заходи підтримки середньострокової податково-бюджетної консолідації. Як очікується, у березні набуде чинності закон про пенсійну реформу, а впровадження адміністративної реформи триває. Задля пом’якшення впливу на домогосподарства, було погоджено графік більш поступового підвищення тарифів на газ, і зараз ведеться робота над визначенням компенсаційних бюджетних заходів з метою покриття загального (сектор загальнодержавного управління та НАК «Нафтогаз») дефіциту у розмірі 3,5% ВВП у 2011 році».

Судячи з тональності прес-релізу, крапку в другому перегляді програми ще не поставлено, а тому «обговорення цих заходів триватиме протягом наступних декількох тижнів з метою представлення результатів перегляду програми Раді директорів МВФ».

Щодо компетенції НБУ місія МВФ вважає, що «засади грошово-кредитної політики залишаються адекватними, а інфляція впевнено зменшилася до рівня в 8,2%, наближуючись до цільових показників НБУ. Наші обговорення в цій сфері зосередилися на заходах, спрямованих на посилення операцій в рамках грошово-кредитної політики, розвиток ринку національної валюти, покращення засад для здійснення операцій з іноземною валютою та подальше зміцнення фінансового сектору»

У прес-релізі зазначено, що «представники влади ще раз підтвердили, що ставлять собі за мету досягти міцного економічного зростання у середньотерміновий період. З метою заохочення економічної активності та покращення життєвого рівня потрібно підтримувати нинішній темп впровадження економічних реформ поряд із зусиллями, спрямованими на оптимізацію нормативно-правової бази та покращення все ще складних умов ведення бізнесу».

Впадає у вічі, що в заяві місії МВФ до України від 15 лютого 2011 немає стандартного формулювання про «досягнення на рівні експертів домовленостей про виділення наступного траншу», що, як правило, сигналізує про успішне завершення переговорів та про готовність виносити це питання на затвердження Ради директорів МВФ. Окрім того, у документі не згадується дата 15 березня 2011 року, коли, згідно з офіційною інформацією, розміщеною на сайті МВФ, саме і мав би відбутися розгляд підсумків другого перегляду програми Радою директорів МВФ.

Інформація УНІАН