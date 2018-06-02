Україна: реверс демократичної революції

У той час як Захід зосередив увагу на бурхливих подіях на Близькому Сході, стратегічна європейська держава Україна з населенням у 50 млн. може покинути демократичний табір... Публікація у Washington Post

До уваги Єгипту та інших. Демократичні революції, навіть коли вони є успішними, потрібно захищати роками після того як ейфорійний натовп залишає вулиці. Автократичні сили можуть перегрупуватися та навіть використати демократичні інституції, щоб повернутися. Свободи можуть бути зруйновані після відродження старих звичок. Можуть втрутитися злісні сусіди.

Візьмемо приклад України, чия Помаранчева революція була по-своєму такою ж захоплюючою, як і Каїрська на площі Тахрір, але в Україні зараз можна спостерігати всі форми згортання демократичних надбань тієї революції. В той час як увага Заходу зосереджена на хвилюючих переворотах на Середньому Сході, стратегічна європейська країна з населенням у 50 мільйонів може покинути демократичний табір.

Цей відступ очолив Віктор Янукович, той самий політик, чия сфальсифікована перемога на президентських виборах стала причиною Помаранчевої революції. Янукович, який захищає етнічне російське населення в Україні та східний промисловий регіон країни, де це населення домінує, виграв чесні президентські вибори у 2010 році завдяки внутрішнім протистоянням та сваркам усередині демократичного табору, який прийшов до влади після 2004 року. Янукович заявляє, про те, що дотримується демократичних принципів та віддалився від російського правителя Володимира Путіна, для якого він був маріонеткою; він сказав, що головною метою його уряду буде інтеграція з ЄС.

Насправді влада займалась угодою про Зону вільної торгівлі з ЄС та іншими економічними реформами. Вона зменшила бюрократію та бюрократичну тяганину, а також вклала інвестиції в інфраструктуру; економічне зростання було порівняно сильним, сягнувши торік 4,5%. Але Янукович також зробив великі поступки Путіну, наприклад, надавши право російському Чорноморському флоту залишатись у Севастополі ще на 25 років.

Між тим, влада розпочала переслідування лідерів Помаранчевої революції. Проти колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко генеральною прокуратору порушено справи за сумнівними звинуваченнями в посадових злочинах – використання екологічних коштів на виплату пенсій є одним із них. Колишній міністр внутрішніх справ її уряду був заарештований наприкінці грудня, проти нього висунуто звинувачення в найманні на роботу офіційного водія, вік якого перевищував установлені норми. Колишній міністр економіки отримав політичний притулок у Чеській Республіці.

Журналісти кажуть, що уряд тисне на вільні ЗМІ. Місцеві вибори наприкінці минулого року пройшли з серйозними порушеннями. Між тим, суд своїм рішенням значно збільшив владні повноваження Януковича, скасувавши реформу, яку він сам підтримував, коли був у опозиції.

Адміністрація Обами не ігнорує ці проблеми. У жорсткій заяві в грудні, вона заявила, що переслідування Тимошенко та її соратників «виглядає як вибіркове переслідування політичних опонентів». Але минулого тижня під час засідання комісії стратегічного партнерства між Україною та США держсекретар Гіларі Клінтон публічно не порушувала тему політичних зловживань, навіть під час підписання угоди, згідно з якою США допоможуть Україні розробляти поклади газу в шельфовій зоні.

США мають діяти енергійніше, щоб зупинити ерозію демократії. Один шлях це зробити – чітко пов`язати подальший прогрес у економічних відносинах з Україною із покращенням ситуації щодо прав людини в цій країні та закликати уряди ЄС зробити так само.

Washington Post, 22 лютого 2011 року