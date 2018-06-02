Україна: реверс демократичної революції
У той час як Захід зосередив увагу на бурхливих подіях на Близькому Сході, стратегічна європейська держава Україна з населенням у 50 млн. може покинути демократичний табір...
У той час як Захід зосередив увагу на бурхливих подіях на Близькому Сході, стратегічна європейська держава Україна з населенням у 50 млн. може покинути демократичний табір... Публікація у Washington Post
До уваги Єгипту та інших. Демократичні революції, навіть коли вони є успішними, потрібно захищати роками після того як ейфорійний натовп залишає вулиці. Автократичні сили можуть перегрупуватися та навіть використати демократичні інституції, щоб повернутися. Свободи можуть бути зруйновані після відродження старих звичок. Можуть втрутитися злісні сусіди.
Візьмемо приклад України, чия Помаранчева революція була по-своєму такою ж захоплюючою, як і Каїрська на площі Тахрір, але в Україні зараз можна спостерігати всі форми згортання демократичних надбань тієї революції. В той час як увага Заходу зосереджена на хвилюючих переворотах на Середньому Сході, стратегічна європейська країна з населенням у 50 мільйонів може покинути демократичний табір.
|Путін, Медведєв, Янукович
Насправді влада займалась угодою про Зону вільної торгівлі з ЄС та іншими економічними реформами. Вона зменшила бюрократію та бюрократичну тяганину, а також вклала інвестиції в інфраструктуру; економічне зростання було порівняно сильним, сягнувши торік 4,5%. Але Янукович також зробив великі поступки Путіну, наприклад, надавши право російському Чорноморському флоту залишатись у Севастополі ще на 25 років.
|Юлія Тимошенко спілкується зі своїми прихильниками після допиту в Генпрокуратурі
Журналісти кажуть, що уряд тисне на вільні ЗМІ. Місцеві вибори наприкінці минулого року пройшли з серйозними порушеннями. Між тим, суд своїм рішенням значно збільшив владні повноваження Януковича, скасувавши реформу, яку він сам підтримував, коли був у опозиції.
|Клінтон, Грищенко
США мають діяти енергійніше, щоб зупинити ерозію демократії. Один шлях це зробити – чітко пов`язати подальший прогрес у економічних відносинах з Україною із покращенням ситуації щодо прав людини в цій країні та закликати уряди ЄС зробити так само.
Washington Post, 22 лютого 2011 року