Чи зможе голосування пальцем оживити Верховну Раду?

Тема особистої присутності депутатів у сесійній залі, їх власноручного голосування за закони – не знати якої давнини . Ніхто точно не скаже, коли і в якому скликанні вперше народний обранець України вирішив, що він може не ходити до парламенту, а голосувати за нього (поки він веде ділові переговори або літає до Європи на шопінг) може товариш.

Але про нікудишню дисципліну депутатських відвідин Верховної Ради дуже несхвально говорять, напевно, років десять, а про необхідність зобов`язати депутатів голосувати особисто, напевно, останніх роки чотири. Пам`ятаю, вперше обіцяли ввести голосування нардепів за біометричними даними бютівці ще в 2007 році. Враховуючи олігархічний склад Ради, в це вірилося важко. Ну як примусити ходити на засідання людей, які заплатили по п`ять-шість мільйонів доларів за місце в депутатському списку?! Або, наприклад, що робити з Януковичем-молодшим, який теж не часто балує виборців своєю присутністю в залі? Тату при нагоді поскаржитися? Голосування чужими картками під диригуванням Чечетова - це лише потворний наслідок системи представництва, що склалася, коли нардепи купують місця в парламенті. Пам`ятаю, як Тарас Чорновіл свого часу метушливо розпальцьовувався, натискаючи кнопки одночасно за кількох колег регіоналів. Але українські спікери та й віце-спікери парламенту періодично піднімали тему присутності нардепів у залі.

У квітні 2008 року спікер Арсеній Яценюк зробив спробу зобов`язати депутатів голосувати особисто. Підписав розпорядження про створення робочої групи з питань модернізації програмно-технічного комплексу-системи «Рада-3», щоб зробити неможливим втручання в роботу системи і в частині забезпечення особистого голосування народних депутатів України. Передбачалося використання сенсорної кнопки. До складу групи увійшли фахівці відповідних підрозділів апарату Верховної Ради України і Інституту проблем математичних машин і систем НАН України (розробник системи «Рада-3»). Систему було створено. Але насправді бажаючих її впровадити не було. Бютівська більшість чисельністю 226 голосів в цьому зацікавлена не була, регіонали теж не хотіли, хлопці там працювали серйозні, своїх справ купа, що їм той парламент. До того ж Яценюк пішов у відставку. Арсеній Яценюк після своєї відставки з поста спікера сам не балував парламент своїми відвідуваннями. Але, коли він був спікером, то до останнього дня намагався ввести систему Рада-3, яка б зобов`язала нардепів ходити на пленарні засідання, та й гроші за невідвідування з нардепів стягував. Напевно, непогана система Рада-3, якщо регіонал Олександр Єфремов хотів у прокуратуру на Яценюка подати, нібито за нецільове використання коштів при її розробці. Сьогодні про дотримання дисципліни заговорив лояльний до влади спікер Володимир Литвин. Що такого відбулося? Він буквально пообіцяв на наступному пленарному тижні видати розпорядження про введення в дію системи Рада-3, де депутати могли б голосувати не інакше, як власним пальцем. І ще Литвин по-хорошому просив лідерів фракцій забезпечити явку підлеглих. Що раптом так змусило Литвина стрепенутися і зрозуміти, що в парламенті голосують всього півтора десятка людей? Я обговорювала це з різними експертами. І чула різні думки. «Литвин знову торгується з владою», – переконували мене одні. Може бути різний предмет торгів, боїться, що піднімуть «справу Гонгадзе», хоче відчути себе не хай не першою, але й не другою людиною в державі, хоче підкреслити свою значущість при проведенні законопроектів про пенсійну реформу або зняття мораторію на продаж землі.

Цікаво, що зразкові в дисципліні комуністи при цьому самого Литвина не підтримували. Мовляв, партійна система відрізняється від мажоритарної, вона розмиває відповідальність нардепа, тому раз він прийшов з партією, то й голосувати за нього може партія. А систему вводити ніхто не буде. Таке думка литвиноскептиків.

А литвинооптимісти налаштовані інакше. «Володимир Михайлович не може не бачити жахливої деградації парламенту», – переконували мене його прихильники. Члени кожної зарубіжної парламентської делегації питають його, як це так можливо - анонімне голосування за закони?!. Литвин – неоднозначний політик, але в серйозних речах він завжди відчуває червону лінію. Він розуміє, що пишуть закони в Адміністрації Президента і Кабміні, а голосують їх п`ятнадцять осіб регіоналів, які тиснуть на кнопки за інших. Так, він «злив» демократію при ратифікації Харківських угод, так, він повторив це саме, «вбиваючи Конституцію-2004», але він не був готовий до такого ось вбивства парламентаризму. Просто йому знадобилося все це пережити, щоб зрозуміти: парламент стає службою, де досить мати охоронців, буфетників і кілька десятків депутатів. Ось таке зіткнення поглядів на місію Литвина. Особисто я не вірю, що ситуацію кардинально змінить навіть введення системи Рада-3. (Але хотіла б, щоб вона змінила). У будь-якому випадку, впровадження системи Рада-3 дуже б спантеличило Адміністрацію і бізнесменів з мандатами із ПР. А серйозність намірів Литвина ми перевіримо дуже скоро. Наступні пленарні засідання парламенту починаються 15 березня.

Маша Міщенко