Віхи тижня. Література без премії Шевченка, Азаров без повноважень
Прем`єр пообіцяв розібратися зі спекулянтами... Тігіпко майже став дисидентом... Онопенко втримався в кріслі... Ахметов помножив свої статки...
Прем`єр пообіцяв розібратися із спекулянтами... Тігіпко майже став дисидентом... Онопенко втримався в кріслі... Ахметов помножив свої статки...
Шевченко, Янукович і Шкляр
|Василь Шкляр
Тимошенко і Онопенко
|Василь Онопенко
Василь Онопенко, який вважається близьким до Тимошенко, зберіг пост голови Верховного Суду. Спроба пропрезидентської ініціативної групи з числа суддів ВСУ змінити начальника за півроку до закінчення терміну його повноважень виявилася погано підготовленою і нерезультативною і вдарила більше по авторитету влади, ніж по Онопенкові. Той не забув висловити впевненість, що ВСУ зуміє відродитися. Інформовані джерела не виключають такого розвитку подій, але тільки після заміни голови Верховного Суду восени цього року. На Банковій уже почали підбирати відповідну кандидатуру з числа суддів ВСУ, які позначили себе як противники Онопенка.
Азаров і поліпшення життя вже сьогодні
|Микола Азаров
Чи варто дивуватися, що ювілейно-святковий Микола Янович висловлює впевненість у відсутності загрози дефолту і обіцяє, що наступного року таки настане «поліпшення життя вже сьогодні». У разі нездатності забезпечити економічне зростання Азаров готовий піти у відставку.
Азаров також визнав, що збереження формули ціни газу є недопрацюванням уряду. І висловив власну версію ціноутворення на «блакитне паливо». Мовляв, Тимошенко підписала газові контракти в обмін на списання боргів корпорації ЄЕСУ перед Газпромом. Юлія Володимирівна відповіла оперативно, запевнивши, що ніяких боргів не було, а прислухатися до слів прем`єра безглуздо – всі рішення в масштабах держави приймаються на Банковій.
Тігіпко – майже дисидент
|Сергій Тігіпко
Показна сміливість Сергія Леонідовича виглядає технологічно продуманою: ухвалення пенсійної реформи, на чому наполягає Міжнародний валютний фонд, спровокує акції протесту, учасникам яких треба буде віддати «голову» винуватця їхніх бід. Розуміючи, наскільки високі його шанси перетворитися на високопоставленого цапа-відбувайла, лідер «Сильної України» намагається набрати рейтингові очки, критикуючи не тільки комуністів, але й президентського протеже Віталія Захарченка, який очолює податкову службу. Інакше важко пояснити самогубне в політичному плані бажання віце-прем`єра показати себе більшим реформатором, ніж глава держави, який знаходиться на лікарняному.
Крім того, Тігіпко опинився майже дисидентом, коли в прямому телеефірі закликав брати приклад із Грузії, яка воднораз звільнила всіх міліціонерів і митників, подолавши корупцію в цих відомствах.
Ахметов, Укртелеком і «Форбс»
|Рінат Ахметов
Оформлення угоди про купівлю Укртелекому маловідомою австрійською компанією за схожою ціною називають здійсненою на користь найбагатшого українця.
Пам`ятається, подібне вже було під час передвиборного «сейла» в 2004 році, коли Ахметов разом із Віктором Пінчуком (номер два в списку українських багачів) задешево придбали Криворіжсталь. Правда, сьогодні ситуація не провіщає проведення президентських виборів, а до старту парламентських перегонів ще добрих півтора роки.
Євген Магда, Володимир Ільченко