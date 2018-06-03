Віхи тижня. Література без премії Шевченка, Азаров без повноважень

Прем`єр пообіцяв розібратися із спекулянтами... Тігіпко майже став дисидентом... Онопенко втримався в кріслі... Ахметов помножив свої статки...

Шевченко, Янукович і Шкляр

Україна відзначила не тільки Міжнародний жіночий день, але й день народження Тараса Шевченка. Поки Віктор Янукович проходить реабілітаційний курс після операції на травмованому коліні, головним експлуататором образу Кобзаря став Микола Азаров. Він вручив щорічні Шевченківські премії, хоча серед нагороджених не виявилося письменників. Василь Шкляр, якому Шевченківський комітет присудив премію за роман про борців українців проти більшовицької Росії, заявив, що готовий її одержати після звільнення Табачника з посади міністра освіти. Це стало палочкою-виручалочкою для Януковича, який, певна річ, премію не дав, але й Табачника не звільнив.

Тимошенко і Онопенко

Лідер «Батькивщини» Юлія Тимошенко вирушила в Моринці, на малу батьківщину Шевченка, де присяглася боротися за об`єднання України «без окупантів і мафії». Генеральна прокуратура тим часом повідомила про готовність передати «кримінальну справу» проти Юлії Володимирівни до суду.

Василь Онопенко, який вважається близьким до Тимошенко, зберіг пост голови Верховного Суду. Спроба пропрезидентської ініціативної групи з числа суддів ВСУ змінити начальника за півроку до закінчення терміну його повноважень виявилася погано підготовленою і нерезультативною і вдарила більше по авторитету влади, ніж по Онопенкові. Той не забув висловити впевненість, що ВСУ зуміє відродитися. Інформовані джерела не виключають такого розвитку подій, але тільки після заміни голови Верховного Суду восени цього року. На Банковій уже почали підбирати відповідну кандидатуру з числа суддів ВСУ, які позначили себе як противники Онопенка.

Азаров і поліпшення життя вже сьогодні

Відзначив річницю перебування на посту прем`єра Микола Азаров. Поки підконтрольні органи статистики стверджують, що за всіма показниками урядів діє правильно, співгромадяни з цим не погоджуються, відзначаючи зростання цін і відсутність упевненості в завтрашньому дні. Після виступів прем`єр-міністра створюється враження, що він живе у відмінній від нас з вами державі, де ціни стабільні, зарплати ростуть, а влада діє виключно в інтересах народу. А у всьому, що не так, винна – самі знаєте хто. Незважаючи на критику Тимошенко, Азаров активно вчиться у неї: так само, як і попередній прем`єр, багато нинішніх бід він пов`язує зі спекулянтами.

Чи варто дивуватися, що ювілейно-святковий Микола Янович висловлює впевненість у відсутності загрози дефолту і обіцяє, що наступного року таки настане «поліпшення життя вже сьогодні». У разі нездатності забезпечити економічне зростання Азаров готовий піти у відставку.

Азаров також визнав, що збереження формули ціни газу є недопрацюванням уряду. І висловив власну версію ціноутворення на «блакитне паливо». Мовляв, Тимошенко підписала газові контракти в обмін на списання боргів корпорації ЄЕСУ перед Газпромом. Юлія Володимирівна відповіла оперативно, запевнивши, що ніяких боргів не було, а прислухатися до слів прем`єра безглуздо – всі рішення в масштабах держави приймаються на Банковій.

Тігіпко – майже дисидент

Мабуть, про це пам`ятає земляк Тимошенко, віце-прем`єр і міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. Напередодні розгляду проекту пенсійної реформи в парламенті штатний урядовий реформатор пішов у хрестовий похід проти керівництва митної і податкової служб, звільнення яких він має намір добиватися.

Показна сміливість Сергія Леонідовича виглядає технологічно продуманою: ухвалення пенсійної реформи, на чому наполягає Міжнародний валютний фонд, спровокує акції протесту, учасникам яких треба буде віддати «голову» винуватця їхніх бід. Розуміючи, наскільки високі його шанси перетворитися на високопоставленого цапа-відбувайла, лідер «Сильної України» намагається набрати рейтингові очки, критикуючи не тільки комуністів, але й президентського протеже Віталія Захарченка, який очолює податкову службу. Інакше важко пояснити самогубне в політичному плані бажання віце-прем`єра показати себе більшим реформатором, ніж глава держави, який знаходиться на лікарняному.

Крім того, Тігіпко опинився майже дисидентом, коли в прямому телеефірі закликав брати приклад із Грузії, яка воднораз звільнила всіх міліціонерів і митників, подолавши корупцію в цих відомствах.

Ахметов, Укртелеком і «Форбс»

Цікаво відзначити, що Азаров не став використовувати як підтвердження ефективності роботи свого уряду збільшення українського представництва мільярдерів у списку журналу Forbes. Цього разу там присутні 8 громадян нашої країни, лідером серед яких і володарем 39-го місця у світовому масштабі числиться Рінат Ахметов. Незважаючи на кризу і поголовну бідність, він майже потроїв свої статки за останній час.

Оформлення угоди про купівлю Укртелекому маловідомою австрійською компанією за схожою ціною називають здійсненою на користь найбагатшого українця.

Пам`ятається, подібне вже було під час передвиборного «сейла» в 2004 році, коли Ахметов разом із Віктором Пінчуком (номер два в списку українських багачів) задешево придбали Криворіжсталь. Правда, сьогодні ситуація не провіщає проведення президентських виборів, а до старту парламентських перегонів ще добрих півтора роки.

Євген Магда, Володимир Ільченко