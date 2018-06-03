Урок «правознавства» від Януковича: на Бюджетний Кодекс можна не звертати уваги?

Загальнонаціональна скарбниця, як з`ясувалося, наповнюється такими темпами, що вже час вносити зміни до державного бюджету.

Тож Президент України Віктор Янукович, за повідомленням його прес-служби , наголосив на тому, «що зміни до бюджету можна вносити вже за результатами першого кварталу 2011 року, не чекаючи підсумків півріччя». «Таку можливість, - читаємо далі в офіційному Інтернет-представництві Президента - дають позитивні тенденції в економіці за перші місяці цього року. Виходячи з цих тенденцій, можна прогнозувати, що дохідна частина бюджету становитиме понад 300 мільярдів гривень, тобто, більше від запланованого». А запланували на цей рік, як відомо, 281 мільярд гривень доходів до державного бюджету.

Здавалося б, тільки радіти. Зима секвестру поступається місцем весні розподілу бонусів. Економіка зростає настільки потужно, що бюджет спромігся на премії вже за результатами двох місяців. Навіть в роки, коли економіка повніла від кредитних стероїдів, важко пригадати, щоби зміни до бюджету вносилися на такій ранній стадії.

Тож ініціатива Президента викликає щонайменше подив. З кількох причин.

1. Новий Податковий Кодекс ще тільки має запрацювати.

Левова частка надходжень до бюджету за перші два місяці року – це зобов`язання, нараховані за старим податковим законодавством. Новий Податковий Кодекс лише почав діяти (а істотна частина його положень взагалі буде активована з 1.04.2011), то ж попереду ще – зона фіскальної невизначеності. Доходний потенціал нового податкового законодавства почне проявлятися з другого кварталу, тому переможні реляції до того часу передчасні. Якщо дійсно має місце перевиконання, то дбайливий господар, з яким так хоче асоціюватися ця влада, не поспішає його витрачати.

2. Залишається вірити на слово.

За будь-якого уряду в Україні, доступ до первинної фіскальної інформації обмежений. Рік тому, коли уряд Азарова в`їжджав у владні кабінети, сайт Казначейства на короткий період став інформаційно насиченішим – аби лише на контрасті продемонструвати, наскільки кепські справи були за Тимошенко. Тепер, як і раніше, інформації про ситуацію з бюджетом в прес-релізах Казначействастільки ж, скільки крабового м`яса – в крабових паличках.

Всі співставлення («доходів зібрали на на 44,4% більше, ніж за відповідний період 2010 року») стосуються минулого року, а ось про перевиконання бюджетного розпису на 2011 рік чомусь не йдеться, хоча Президент стверджує про появу понадпланових доходів. Більше того, за дужками залишається низка інформаційних показників, без яких важко скласти комплексну картину стану справ у зачиненому на сім замків бюджетному королівстві. Розщедрився вже чи ще ні на своє перерахування доходів у бюджет Нацбанк? Перевиконується загальний чи спеціальний фонд? Яка ситуація з відшкодуванням ПДВ? (адже чим менше відшкодовуєш, тим більше залишається в бюджеті доходів). А у такому специфічному джерелі поповнення бюджету як «власні надходження бюджетних установ» значаться чи ні запозичення Укравтодору? (Український бухгалтерський парадокс – всі запозичення cлужби доріг обліковуються як доходи бюджету; чим більше запозичаєш – тим оптимістичніший у тебе звіт про виконання бюджету).

3. А як щодо пенсій?

Щоб у чиновників та Бюджетного Комітету не було ілюзій щодо того, як розподіляти доходи, що так несподівано намалювалися, Президент відразу окреслив, куди ці кошти мають бути спрямовані – «на будівництво доріг, лікарень, інших соціальних об’єктів, які необхідні людям». Однак як бути із лютневою резонансною заявою Президента про те, « що на кінець цього року середній розмір пенсії має становити щонайменше 1380 гривень» і що «як тільки економічні показники нам дозволяють, треба піднімати розмір пенсії»?

Президент ще раз підтвердив, що «економічні показники нам дозволяють», то чому ж тоді ці кошти спрямовують у бездонне фінансовt урвище Євро-2012, а не на додатковий трансферт Пенсійному Фонду? Адже для того, щоби збільшити середню пенсію зі 1100 гривень, якою вона була у жовтні минулого року, до обіцяних Президентом 1380-ти, Пенсійному фонду своїх сил забракне, і додаткових ін`єкцій з державного бюджету не оминути.

4. І як, власне, бути з Бюджетним Кодексом?

Оскільки влада нам повсякчас нагадує, що ми живемо в правовій державі і за диктатурою закону, ми переконані, що цим постулатом керується і вона – від Президента до голови райдержадміністрації. Тоді як схрестити наполягання Президента вносити зміни до бюджету-2011 на підставі перевиконання доходів зі статтею 53 нової редакції Бюджетного Кодексу* – під яким, так би мовити, ще не висохло чорнило підпису Президента. Іншими словами, зміни до бюджету, спричинені перевиконанням надходжень, можна вносити не раніше, аніж за підсумками трьох кварталів, коли вже можна зробити обґрунтовані (а не поспішні як за результатами двох місяців) висновки про динаміку наповнюваності бюджету. І при цьому перевищення має сягати 15 відсотків понад план.

(Юридично можна подискутувати, що попередня, 52-а, стаття Бюджетного Кодексу уможливлює вносити зміни до бюджету «у разі відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників». Однак це «відхилення», якщо таке має місце, ще не було освячене Постановою Кабміну, і постає питання, навіщо тоді взагалі стаття 53-я?).

Президент, можливо, і не знає про юридичні тонкощі статті 53 підписаного ним Бюджетного Кодексу України, тож тим паче уважнішими мали би бути юристи та радники. А стосовно тих самих поки що «5 млрд. гривень на розвиток регіонів – на будівництво доріг, лікарень, інших соціальних об’єктів, які необхідні людям», то взірцем, як їх розподіляти мало би бути розпорядження Кабміну 98-р від 9.02.2011 «Про затвердження переліку об`єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток». Серед чотирьох місцевих бюджетів, яким поталанило в межах цієї постанови отримати фінансову допомогу центрального уряду, значиться і міський бюджет Єнакієвого Донецької області. Кошти (10 млн гривень) будуть спрямовані на «каналізаційні мережі і споруди, реконструкцію фасадів житлових будинків (утеплення) та на інформаційно-технологічний ліцей Єнакіївської міської ради (придбання обладнання для|оснащення).

Станіслав Голубенко

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Стаття 53. Перевиконання надходжень Державного бюджету України

1. Факт перевиконання надходжень державного бюджету визнається на підставі офіційних висновків Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за підсумками трьох кварталів у разі перевищення показників надходжень державного бюджету, врахованих у розписі державного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків. Такі висновки подаються Верховній Раді України до 15 жовтня поточного року. { Частина перша статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }

2. Кабінет Міністрів України протягом двох тижнів з дня оголошення зазначених офіційних висновків зобов`язаний подати Верховній Раді України відповідний проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України. При цьому надходження державного бюджету, що перевищують враховані у законі про Державний бюджет України відповідні показники, спрямовуються на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів), схвалених у встановленому законодавством порядку, та здійснення заходів, пов`язаних з проведенням соціальних реформ.