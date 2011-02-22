Янукович: Середній розмір пенсії має становити щонайменше 1380 грн.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає одним із пріоритетних завдань реформування систем пенсійного страхування та соціальної підтримки s вважає, що на кінець цього року середній розмір пенсії має становити щонайменше 1380 гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав сьогодні під час виступу на засіданні Комітету з економічних реформ.

«Добре, що законопроект по пенсійній реформі проходить громадське обговорення... У такій справі не обходиться без політичних спекуляцій, тому треба йти до людей і пояснювати їм, переконувати. Іншого способу досягти успіху немає», – вважає Президент.

«Реалістичним я бачу завдання росту на кінець року середнього розміру пенсій щонайменше до 1380 гривень. Інакше немає сенсу вести розмови про збалансування Пенсійного фонду та перехід на нову систему. Нинішні пенсіонери не можуть чекати: як тільки економічні показники нам дозволяють, треба піднімати розмір пенсії», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому, за словами Президента, треба забезпечити реальну залежність рівня пенсії від заробітку і страхового стажу пенсіонера. «Хто більше працював, той має отримати більше», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави додав, що при реформуванні системи соціального захисту ключова вимога – це адресність допомоги. її мають отримати ті, хто найбільше цього потребує.