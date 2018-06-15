Чому Жака Ширака судять, а Черновецький - поза досяжністю закону?
Після можливої відставки «гречаного» шахрая у партії влади немає кандидата, здатного перемогти на дострокових виборах мера столиці. Це що, віддавати Київ «чужим»?.. Про мерську різницю між Україною і Європою
Українські політики та аналітики частенько полюбляють міркувати, чому ж нашу країну ніяк реально не пустять до Європи. Вільної економічної зони не формують, без віз в’їжджати не дозволяють… Адже у нас географічний центр Європи, шалений економічний потенціал і високий освітній рівень. (А які у нас пісні!)
Не вдаючись у тонкощі соціально-економічного та політико-гуманітарного становища в Україні та старій Європі, автор волів би зупинитися на «мерській різниці» між ними. І тут варто порівняти дві гучні справи, одна з яких мала широкий резонанс у французьких та європейських, а інша – в українських ЗМІ. Мова йде про «справу Ширака» і «справу Черновецького» (і, звісно, його «молодої команди»).
|Жак Ширак
Разом із Шираком по справі проходять ще дев’ять осіб. На суді розглядатимуть лише ті випадки правопорушень, які відносяться до 1990-1995 років. У цей період в мерії числилося 28 «підсніжників».
Теоретично екс-президентові, що стояв на чолі Франції в 1995-2007 роках (і мав імунітет від судових процесів), загрожує до десяти років в`язниці і 375 тисяч євро штрафу. Практично французькі юристи очікують на умовний вирок і незначний штраф. Щоправда, поки що засідання відкладено до 20 червня (захист знайшов сумнівні процедурні моменти), але можна не сумніватися, що суд відбудеться – і справу буде розглянуто до кінця.
Незважаючи на те, що 78-річний екс-президент має величезний авторитет у Франції і Європі (сьогодні про нього позитивно відгукуються77% його співвітчизників ), що він літня і хвора людина.
Незважаючи на те, що ця справа непрямо, але дошкульно б’є по нинішньому президентові Франції Ніколя Саркозі, якого вважають протеже Ширака. А йому – скоро на другі вибори.
Незважаючи на те, що удару буде завдано по іміджу Франції загалом: Жак Ширак буле другим колишнім лідером країни, який постане перед судом. Першим був маршал Філіп Петен, якого звинувачували у зраді та співпраці з нацистами.
Незважаючи на те, що порушення були скоєні 20 років тому, що з того часу питання вже двічі здавалося вичерпаним: в 2004 році за справою про незаконне фінансування семи функціонерів RPR був засуджений на 18 місяців умовно екс-прем’єр Ален Жюппе, який за мерства Ширака очолював фінансове управління паризької мерії і одночасно займав пост генсека RPR (Жюппе надовго пішов з політики – і повернувся лише зараз, на посаду міністра закордонних справ).
|Жак Ширак
І все-таки суд відбудеться. Цього разу позов подало товариство боротьби з корупцією Anticor. Чому? Один з позивачів - активіст природоохоронного руху Пьєр-Ален Броссопояснює , що Ширак порушив демократичні засади: «Мені йдеться про принцип. Це не є моєю особистою битвою із Шираком. Йдеться про основоположні принципи демократії».
Цими принципами і керуватиметься Паризький суд 20 червня. А чим керуються українські суди, правоохоронні органи і влада в цілому?
Чому ми не бачимо у залі суду, ба, навіть на допитах у прокуратурі, майже «екс» мера Леоніда Черновецького і чільних членів його «молодої команди»?
За інформацією джерела «Дзеркала тижня. Україна» в правоохоронних органах , на сьогодні наші силовики мають у своєму розпорядженні остаточні результати моніторингу групи експертів, яка працювала в надрах київської міської державної адміністрації (КМДА), досліджуючи діяльність Черновецького & Co протягом 2007-2010 років.
Ось лише основні підсумки моніторингу, від яких справді волосся стає дибки: «понад 2211,62 га землі віддано в оренду (іногороднім студентам, «рогокопитним» кооперативам та іншим підставним особам, фірмам-одноденкам); продано – 280 га землі (без конкурсу, зазвичай за заниженою вартістю й на інсайдерських аукціонах); виведено з комунальної власності близько 700 об’єктів — через організовані судові рішення, додемісії й афілійовані з «прибульцями» компанії; скуплені посередниками за копійки всі інвестиційно-привабливі майданчики та об’єкти…»
«Дзеркало», детально описавши основні шахрайські схеми «черновецьких», ставить перед владою резонне запитання: «Чи буде відмашка силовикам скрупульозно й компетентно зібрати всі необхідні докази щодо кожної зі схем і довести справи до суду, де на лаві підсудних не відсиджуватимуться виконавці — Качурова, Макєєва, Євлах еt cetera? Чи відповідатимуть за мародерство і осквернення столиці Черновецький, Супруненко, Довгий, Комарницький?.. Незважаючи на їхні готові валізи готівки для судів».
І незважаючи на всі труднощі доведення в суді злочинності описаних журналістом дій «молодої команди» на чолі з «космічним мером». Адже, як зазначається у статті, «є архів. Є підписи Черновецького на всіх рішеннях Київради. Є факти системного заниження вартості об’єктів, є документи, оформлені заднім числом, є фірми, банки, газети... афілійовані із замовниками, які здійснили сотні незаконних оборудок. І багато чого є! Нарешті, є десятки людей, готових говорити».
І тут якраз криється велика «мерська різниця» між Україною та Європою.
По-перше, в Європі не потрібна ніяка «відмашка» від влади для проведення розслідування злочинів та порушень і судового процесу. Навіть президент безсилий у Франції давати якісь вказівки та дозволи/заборони суду і прокуратурі. В Україні ж сьогодні Президент є всесильним і здатен віддавати силовикам прямі накази «карати або милувати» (звичайно, не у письмовій формі).
По-друге, в Європі не беруть до уваги у випадку порушень закону політичних факторів. Перед законом усі рівні (французький суд не хвилює, що Жак Ширак є політичним союзником і колишнім покровителем нинішнього президента республіки). А у нас Черновецький опиняється поза досяжністю закону, оскільки після його можливої відставки у партії влади немає кандидата, здатного перемогти на дострокових виборах мера столиці. Це що, віддавати Київ «чужим»? Ну, і на президентських виборах «підсобляв» Леонід Михайлович «регіоналам» як міг.
Тому-то Франція, де за «основоположними принципами демократії» судять популярного, авторитетного, заслуженого політика, який два десятиліття тому спіткнувся, але відшкодував збиток, завданий державі, і служив цій державі вірою і правдою, але мусить до кінця відповісти перед законом, є Європою.
А Україна, де не постав і невідомо, чи постане взагалі перед судом до краю скомпрометований «гречаний» шахрай, який з «молодою командою» воістину в «космічних» масштабах розкрадав столичну землю і майно, належить до Азіопи. І це ще м’яко кажучи…
Микола Писарчук