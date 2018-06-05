Бюджетні «успіхи» Кабміну за рахунок терору бізнесу

Останнім часом уряд не втомлюється рапортувати про успішні показники в бюджетній сфері, досягнуті в перші місяці 2011 року.

Зокрема, минулого понеділка прес-служба Держказначейства повідомила, що загальна сума доходів Державного бюджету України за січень-березень поточного року (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету) склала 66 380,8 млн. грн. А це на 14 671,3 млн. грн., або на 28,4% більше, ніж за відповідний період 2010 року.

Також у Держказначействі розповіли, що за звітний період до загального фонду Державного бюджету України надійшло 54 200,6 млн. грн. податкових надходжень, що складає 101% до планових показників за січень-березень 2011 року.

Неподаткових надходжень до загального фонду державного бюджету в січні-березні поточного року надійшло 1 806,3 млн. грн., що складає 101,4% до планових показників за звітний період. До спеціального фонду державного бюджету за перший квартал цього року поступило 9 710,3 млн. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету).

А 1 квітня Мінфін повідомив не менш радісну звістку про те, що Державний бюджет України в січні-лютому поточного року був зведений з профіцитом в 4,127 млрд. грн. При цьому профіцит загального фонду Держбюджету склав 2,845 млрд. грн.

За інформацією Мінфіну, доходи Держбюджету за два перші місяці склали 44,700 млрд. грн. Зокрема, надходження до загального фонду досягли 39,142 млрд. грн., що складає 100,5% плану на січень-лютий 2011 року. Податкові надходження до Держбюджету склали 39,206 млрд. грн., неподаткові надходження – 5,026 млрд. грн.

Витрати Держбюджету за січень-лютий 2011 року складали 40,488 млн. грн., в т.ч. витрати загального фонду – 36,408 млн. грн. Причому, із загального фонду за вказаний період було надано трансфер Пенсійному фонду України у розмірі 9,133 млрд. грн.

Загалом, судячи з вищенаведених показників, усе прекрасно складається в бюджетній сфері в нинішньому році. Певна річ, влада зараховує ці успіхи виключно до своїх заслуг і навіть уже почала будувати плани з використання одержаних додатково бюджетних коштів.

«Я вважаю, що ми з вами можемо вже за підсумками кварталу переглянути бюджет, щоб ми не чекали півріччя, і направити вже навесні ці кошти на розвиток регіонів», - заявив, наприклад, з цього приводу Віктор Янукович у березні під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Литвином і главами парламентських фракцій більшості. Зокрема, президент висловився за необхідність розподілу цих коштів між регіонами для добудови соціальних об`єктів, доріг та ін. Також після протестної акції педагогів уряд вирішив забезпечити їм виплати 20%-х надбавок. Для чого, як розповів віце-прем`єр-міністр Андрій Клюєв , на цьому тижні внесе до Верховної Ради законопроект про зміни до Державного бюджету на 2011 рік, в якому передбачено 365 млн. грн. на ці цілі. Серед експертів існує кілька думок про причини таких благополучних показників у бюджетній сфері в перші місяці поточного року. Поліпшення показника доходів держбюджету одні пов`язують із заниженим річним прогнозом збору податків, а інші зі швидким темпом зростання економіки у зв`язку із сприятливою кон`юнктурою на зовнішніх ринках для українських експортерів.

Проте є ще одна очевидна і дуже вагома причина, про яку уряд вважає за краще мовчати. Про неї можна судити, наприклад, за інформацією, озвученою на прес-конференції в УНІАН директором з соціальних і загальних питань компанії «Арселорміттал Кривий Ріг» Олександром Зозулею. Він, зокрема, розповів, що на сьогоднішній день загальна сума заборгованості держави перед ВАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» складає 3,5 млрд. грн. За словами Зозулі, станом на 31 грудня 2010 року сума неповерненого державою ПДВ склала 2,3 млрд. грн. Крім того, підприємство сплатило до держбюджету 1,2 млрд. грн. авансових платежів з податку на прибуток.

А як повідомив голова Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, народний депутат Євген Мармазов, «Арселорміттал Кривий Ріг» дуже часто і, можливо, іноді необгрунтовано зазнає перевірок з боку різних контролюючих органів. Так, за його інформацією, на даний момент на підприємстві знаходяться з метою перевірки 37 екологічних інспекторів.

Також Мармазов заявив, що він надіслав листи президентові України і прем`єр-міністрові у зв`язку з ситуацією, що склалася, через неповернення підприємству заборгованості з ПДВ.

Порівняємо тепер показники профіциту за січень-лютий цього року, оприлюднені Мінфіном, з вищенаведеними цифрами заборгованості уряду перед «Арселорміттал Кривий Ріг»! Профіцит загального фонду Держбюджету - 2,845 млрд. грн., а борг металургійному підприємству – 3,5 млрд. грн. І це борг держави в особі уряду тільки одному, хай і великому, підприємству!

Про те ж, наскільки зараз плачевна ситуація з відшкодуванням ПДВ вітчизняним підприємствам в цілому по країні, можна судити за інформацією про реалізацію урядової обіцянки автоматично відшкодовувати цей податок, починаючи з березня цього року.

Зокрема, 16 і 17 березня 2011 Держказначейство провело першу процедуру автоматичного відшкодування ПДВ тільки 24 підприємствам з приблизно 2 тисяч підприємств, які звернулися. Відшкодування ПДВ відбулося на загальну суму всього лише в 456,5 млн. грн., тоді як у середньому протягом місяця загальний об`єм відшкодування податку складає 2,5-2,7 млрд. грн. Переважна більшість українських підприємств не одержали автоматичного відшкодування цього податку, оскільки не змогли дотримати тих чи інших умов, висунутих урядом.

Також не доводиться сумніватися, що уряд примусив заплатити наперед податок на прибуток не тільки «Арселорміттал Кривий Ріг», але й багато тисяч інших українських підприємств.

Тому якщо об`єктивно прорахувати, які суми уряд залучив до бюджету, тероризуючи бізнес невідшкодуванням ПДВ і вимогами передоплати податку на прибуток, то виявиться, що ніяким профіцитом реально навіть не пахне. І, відповідно, хизуватися чиновникам Кабміну в цьому напрямку нічим.

Ігор Котович