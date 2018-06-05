Успіхи першого кварталу: доходи зросли, але що це нам дасть?

Уряд, упоравшись з доходами, може провалити витратну частину бюджету... Не буде чим покривати постійно зростаючі кошториси об’єктів під Євро 2012, витрати на газ та Пенсійний фонд...

Казначейство оприлюднило інформацію про виконання державного бюджетуза доходами в січні-березні 2011 року

Так, за даними Казначейства, загальна сума доходів Державного бюджету України за січень-березень 2011 року (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету) становить 66380,8 млн. грн. Враховуючи, що за попередніми даними того таки Казначейства за січень-лютий 2011 року було мобілізовано 44663,2 млн. грн., можемо зробити висновок, що за березень надійшло 21717,6 млн. Нагадаємо, що річний показник становить 281464,9 млн. грн., тобто за січень – березень було залучено 23,58% від річного обсягу. Як для першого кварталу, який з точки зору виробничої та взагалі підприємницької діяльності відзначається меншою активністю, це блискучий показник. Що загалом дає уряду підстави дивитися з оптимізмом на виконання дохідної частини державного бюджету.

До загального фонду бюджету в січні-березні надійшло 56670,5 млн. грн., що на 17623,4 млн., або на 45,1% більше за відповідний показник 2010 року. При цьому в січні-лютому 2011-го отримано 39141,9 млн. грн., тобто за березень - 17528,6 млн. Річний показник – 238581,2 млн., це означає, що за січень – березень виконано 23,75% річного плану.

За звітний період до загального фонду держбюджету прийшло 54200,6 млн. грн. податкових надходжень, що становить 101% до планових показників за січень-березень 2011 року. У січні-лютому надходження становили 37441 млн. грн., тобто в березні - 16759,6 млн. Річний показник сягає 216965,4 млн., отже, у першому кварталі виконано майже 25% від річного обсягу податків.

Відшкодування ПДВ – таємниця під сімома замками

І хоча дані податкових надходжень в першому кварталі виглядають доволі оптимістично, маємо звернути увагу на те, що Казначейство оприлюднює інформацію без урахування відшкодування ПДВ. Тобто реальні податкові надходження потрібно зменшити на суму відшкодованого в першому кварталі податку на додану вартість. Але відомості про це уряд чомусь дуже утаємничив. У першому кварталі лише двічі оприлюднювалася інформація щодо відшкодування ПДВ. Так, 22 лютого голова Державної податкової служби оголосив, що станом на 18 лютого відшкодовано 3,1 млрд. грн.

Через місяць, 18 березня, прес-служба Держказначейства повідомила, що 24 підприємства отримали автоматичне відшкодування на загальну суму 456,5 млн. грн.

Це все. Скільки ж усього було відшкодовано ПДВ в першому кварталі, залишається загадкою. Ще менше відомо про обсяги відшкодування ПДВ, заявлені підприємствами до повернення з бюджету.

Слід лише нагадати, що бюджетне відшкодування ПДВ за рік має становити 37507 млн. грн.

Насправді ця утаємниченість дає змогу зберігати непрозорість, визначати в ручному режимі, кому й скільки повертати коштів. Зрозуміло, з вигодою для тих, хто може вирішити це питання. До того ж, не повертаючи ПДВ, уряд має можливість і кошти притримати, і ситуацію з показниками виконання бюджету покращити.

Неподаткових надходжень до загального фонду держбюджету в січні-березні було 1806,3 млн. грн., що становить 101,4% до планових показників за звітний період. У січні-лютому зараховано 1257 млн., отже, у березні - 549,3 млн. Річний показник – 18741млн. грн., тобто в першому кварталі мобілізовано лише 9,64 % від річного показника. Проте такий незначний відсоток не повинен викликати особливого занепокоєння. У першому кварталі з об’єктивних причин Нацбанк не здійснював відрахувань до держбюджету з сум перевищення доходів над видатками. Загалом за рік він має перерахувати в держказну 9671,9 млн. грн. Хоча як показав минулий рік, у разі потреби Нацбанк може й перевищити передбачений держбюджетом показник.

До спеціального фонду бюджету за січень-березень надійшло 9710,3 млн. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету). За січень-лютий було 5521,3 млн., отже, у березні – 4189 млн.

Річний план спецфонду сягає 42883, 7 млн. грн., тобто за січень – березень маємо 22,64% від річного показника.

Доходи зростають, але на покриття витрати все мало

Отже, дані Казначейства та інформація Держкомстату свідчать про покращення ситуації в економіці. Передусім це стосується великих експортоорієнтованих підприємств. Зрозуміло, що значною мірою це пов’язано з позитивною зовнішньою кон’юнктурою. Водночас маємо визнати, що сприяє цьому й інвестиційна активність уряду, пов’язана з підготовкою до Євро 2012. Частина коштів, що витрачаються на будівельні роботи, закупівлю будматеріалів, у вигляді податків повертаються в державний та місцеві бюджети.

Але весь цей позитив не може перекрити стратегічні проблеми зі збитковими газовими контрактами 2009 року та нереформованими газовим ринком та вугільною галуззю, комунальним сектором, у якому нагромаджуються величезні збитки, що підриває можливості для стабілізації фінансової ситуації в паливно-енергетичному комплексі.

Величезною проблемою є ситуація з Пенсійним фондом. За підсумками 2011 року на покриття його дефіциту може піти значно більше ресурсів, ніж це передбачено держбюджетом.

Отже, уряд Азарова, навіть успішно впоравшись з доходною частиною, може провалити витратну частину бюджету. Не буде чим покривати постійно зростаючі кошториси об’єктів під Євро 2012, витрати на закупівлю російського газу та дефіцит Пенсійного фонду.

Борис Кушнірук