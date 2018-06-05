Віхи тижня. Янукович зачитав послання в нікуди, Адміністрацію типу скоротили

Президентське послання Віктора Януковича виглядало направленим у минуле. Реформування президентської адміністрації обернулося посиленням позицій її глави Сергія Льовочкіна і заміною табличок на Банковій. Леоніду Черновецькому і Олесю Довгому видали «чорну мітку» шляхом затримання одного з найближчих соратників співробітниками СБУ.

Послання для посвячених

Президентське послання важко назвати яскравою політичною подією. Хоча повноваження Віктора Януковича завдяки осінньому рішенню Конституційного суду знову можуть викликати заздрість більшості європейських колег-президентів, глава держави виступив із парламентської трибуни без вогника. «Блага звістка» з вуст Віктора Федоровича виявилася більше направленою на виправдання неефективності реформ, до яких країна і суспільство, на його думку, виявилися не готовими, ніж на формування вектора майбутнього розвитку. Янукович дав зрозуміти, що земля в Україні продаватиметься, з пенсійною реформою поспішати не будуть, а євроінтеграція ніби залишається стратегічним вибором нашої країни. Про те, наскільки прийнятною і ефективною виявиться озвучена президентом формула «3+1» в контексті співпраці з Митним союзом, ми дізнаємося буквально завтра, під час візиту російського прем`єра Володимира Путіна до Києва.

У результаті в становищі, ще гіршому за губернаторське, опинилися штатні «регіональні» коментатори, яким довелося не тільки інтерпретувати позбавлене яскравих месиджів президентське послання, але й пояснювати, чому далеко не всі члени фракції ПР прийшли послухати президента.

Зате парламентській більшості вдалося з тяжкою бідою прийняти президентський законопроект про протидію корупції, внісши до нього кілька ключових правок із голосу, і не згадувати про перспективу введення сенсорної кнопки на пультах для голосування.

Розростання АП, агонія РНБО

Виступу Віктору Януковича передувало як би перетворення його адміністрації. З 9 заступників глави АП свої посади зберегли тільки троє. Позиції Ірини Акімової як першого заступника Сергія Льовочкіна і «головної з реформ» залишилися непохитними, як лідерство Ріната Ахметова серед найбагатших українців, професійний бюрократ Олег Рафальський і ставленик донецького клану Станіслав Скубашевський також зберегли свої позиції. Решта заступників, неначе за помахом чарівної палички, перетворилися на радників президента, які очолили головні управління АП і підпорядковуються її керівникові. Хоча як це позначилося на економії бюджетних коштів – не ясно. Швидше за все, ніяк, хіба що вони збільшаться. Деякі експерти поспішили констатувати захід політичної зірки Ганни Герман, але цей висновок виглядає передчасним. Навіть на тлі посилення впливу глави АП ця пані безумовно збереже можливості відрихтувати публічний образ президента.

Іншому давньому соратникові Януковича, секретареві РНБО Раїсі Богатирьовій, пощастило менше. Їй не пробачили співпраці з Віктором Ющенком, яку раніше представляли мало не як спецоперацію «регіоналів» в тилу «помаранчевої» влади. Після ініційованої на Банковій «оптимізації» від Радбезу за великим рахунком залишилася тільки вивіска, що, на жаль, відповідає реальному впливу цього органу влади на формування державної політики. Центр прийняття рішень повністю зосереджений у президентській адміністрації, чому її співробітники геть позбулися можливості нарікати на недобросовісних чиновників.

Уряд на межі

Тим часом «уряд професіоналів» продовжує битися з економічною ситуацією в країні, так і не зрозумівши, що в цій битві є головним. Прем`єрові Миколі Азарову після публічного комплімента з вуст Сергія Льовочкіна саме час задуматися про збереження свого портфеля.

Поки ж Микола Янович доручив Андрію Клюєву і Юрієві Бойку знайти аргументи для переговорів із Володимиром Путіним про зниження ціни на газ, яке в Росії схильні розглядати виключно під політичним соусом.

Сергій Тігіпко, всупереч позиції прем`єра, активно відстоює необхідність проведення пенсійної реформи і продовження діалогу з МВФ, пішов на лікарняний якраз перед «годиною уряду» в парламенті, яка навряд чи стала би для нього зоряною.

Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко завірив європейських партнерів, що офіційний Київ не визнає незалежність Південної Осетії і Абхазії і не перестане добиватися реальних підтверджень євроінтеграції.

Хвилина слави Миколи Мельниченка

Тим часом влада продовжує демонструвати, що для неї не існує недоторканих. Миколі Мельниченку вдалося добитися проведення очної ставки з Леонідом Кучмою. Той намагався триматися бадьоро після завершення слідчих дій, хоча очевидно, що радощів спілкування з колишнім співробітником УДО Леоніду Даниловичу не принесло. Добре помітно, як колишньому президентському майорові хочеться оприлюднити подробиці розмови з Кучмою, але закони жанру не дозволяють.

Перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, який затьмарив останнім часом свого шефа, відзначив, що вказівок з Банкової щодо переслідування другого президента країни не одержував. У той же час Кузьмін не втратив можливості нагадати третьому президентові, Вікторові Ющенку, про необхідність здати повторний аналіз крові у справі про його отруєння, пригрозивши інакше закрити її.

Полум`яний «привіт» київській владі

Саме Кузьмін збирається коментувати затримання глави фракції Блоку Черновецького Дениса Комарницького співробітниками СБУ. Судячи з того, що правоохоронці звернули увагу на максимально наближеного до сім`ї Леоніда Черновецького столичного депутата, команда глави КМДА Олександра Попова готова вести з учорашніми союзниками виключно переговори про капітуляцію. Адже недаремно в інформаційному просторі почався публічний кастинг на роль секретаря Київради за ще не звільненого з посади Олеся Довгого. Враховуючи, що парламент провалив ініціативу віце-спікера Миколи Томенка про проведення дострокових виборів у столиці, битву за симпатії київських виборців можна прогнозувати на осінь наступного року. Поки ж Олександру Попову в Києві ловити нічого.

Євген Магда