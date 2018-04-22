Чи перетрудився у парламенті водій Ахметова?

Робота Верховної Ради 5 скликання добігає кінця. УНІАН вирішив дослідити законотворчу ефективність цього парламенту. Задля цього ми звернулась до секретаріатів парламентських фракцій, а також “зняли” дані про законотворчу діяльність депутатів з офіційного веб-сайту Верховної Ради.

Регіони: 1128 актів спродуковано – 27 підписано

На офіційному сайті парламенту містяться дані щодо 1128 законопроектів, спродукованих депутатами парламентської фракції Партії регіонів. Тільки двадцять сім з цих законопроектів підписано Президентом. Ще двадцять сім готується або передано на підпис. Всього, за даними сайту, фракція налічує 186 осіб.

Коли ми звернулися до секретаріату фракції, то нам додатково дали ще такі дані. Неабияку законотворчу активність депутати фракції проявили у підготовці Держбюджету України. Регіони запропонували 852 поправки до Держбюджету, з яких цілком враховано було 192 поправки, частково – 440. У секретаріаті нам сказали, що у середньому кожним депутатом-регіоналом було подано 4,04 поправки до кожного закону.

Це все, що нам вдалося знайти у апараті найбільшої парламентської фракції.

Незважаючи на те, що секретаріат фракції робить внутрішні звіти про те, яка з детутаських підгруп підготувала найбільше законопроектів, не всі депутати поспішають ініціювати законопроекти.

Наприклад, Володимир Мальцев (котрий спочатку з’явився у чорнових списках партії, як водій Рината Ахметова, а потім як помічник генерального директора ЗАТ “Люкс”) не подав жодного законопроекту, жодного депутатського запиту, а також жодного разу не виступив з місця.

Сам Ринат Леонідович один законопроект підготував. “Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)». Цим законом пропонується змінити порядок реєстрації банків.

Святослав Піскун у трьох своїх законопроектах намагався вдосконалити парламентський контроль за прокуратурою, боротися проти ядерного тероризму та насильства у сім’ї.

Жодного законопроекту нам не вдалося розшукати у Тетяни Засухи.

Парламентська неофітка Ганна Герман має їх три.

Фракція СПУ: вони стверджують, що найактивніші

Загалом до офіційного закриття другої сесії - 12 січня 2007 року - членами фракції СПУ було внесено на розгляд Верховної Ради України 251 проект актів законодавства, у т.ч. 129 проектів законів України. Якщо вірити внутрішньопартійним звітам, депутати – соціалісти були найактивнішими у здійсненні законодавчої ініціативи. Маючи у парламенті менше 7 відсотків від складу парламенту, депутати від СПУ підготували майже 13 відсотків загальної кількості актів законодавства, зареєстрованих у Верховній Раді. Одним депутат-соціаліст пересічно підготував 8,1 проект законодавчих актів, що є найвищим показником у парламенті і майже вдвічі більшим, ніж у середньому по парламенту.

В рамках реалізації контролю за діяльністю виконавчої, місцевої влади, правоохоронних органів народні депутати від СПУ надіслали 13 депутатських запитів і більше двох з половиною сотень депутатських звернень на адресу Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури, міністерств і відомств України, місцевих органів влади і управління.

За перші дві сесії скликання із розроблених та внесених соціалістами проектів в цілому прийнято 11 законів (в т.ч. 9 вже підписано Президентом України, по одному подолано вето Президента та пропозиції Президента ще не розглядались Верховною Радою), у першому читанні було прийнято 9 важливих для поліпшення соціально-економічної ситуації законів України.

Загалом за період з 15 січня по 26 березня 2007 року членами фракції СПУ було внесено на розгляд Верховної Ради України 58 проектів законів України. Депутати – соціалісти знову, як і під час першої – другої сесії, були найактивнішими у здійсненні законодавчої ініціативи. В середньому одним депутатом-соціалістом за звітний етап було підготовлено 1,87 законопроект, що вдвічі більше, ніж одним комуністом (0,76 законопроекта), «нашоукраїнцем» (0,96) та «бютівцем» (0,93), в чотири рази більше, ніж одним «регіоналом» (0,42).

Найактивнішими законотворцями за цей період стали Михайло Мельничук (вніс 18 законопроектів), Іван Бокий (6 проектів законів) та Ярослав Мендусь (5 проектів).

(Від редакції: Не знаємо щодо точності порівнянь, проте кількісні дані щодо законопроектів збігаються із даними веб-сайту).

Наша Україна: майже по вісім законів на брата...

До секретаріату фракції нам так і не вдалося додзвонитися (готуються до виборів? – авт.), аналітичний відділ “Нашої України” казав, що не підбиває статистичних даних. Тож, користуючись даними веб-сайту, ми з’ясували, що НУ протягом цієї парламентської каденції (сімдесят дві особи) підготувала 563 законопроекти. З них підписано – п’ятнадцять, сто дев’ять залишилось на опрацюванні у комітетах для наступного скликання.

Аксакали і активісти фракції відомі. Але от чи вдалим виявився досвід залучення зірок до парламенту? Якщо на початку сесії народна депутатка Руслана Лижичко обіцяла відвідувати сесії, то на сьогоднішній день її законотворча ініціатива - це одна правка до бюджету. (Про періодичність її появ у сесійній залі взагалі промовчимо).

При цьому Оксана Білозір стала автором та співавтором семи проектів законів.

Автором та співавтором восьми законопроектів стала Ольга Герасим’юк.

Микола Мартиненко відповідно став автором дев’ятнадцяти законопроектів.

Ще один відомий нашоукраїнець Петро Порошенко підготував та виступив співавтором сорока чотирьох законопроектів та вніс сім пропозицій до інших законів. Така кількість законопроектів - мрія будь-якого депутата.

Таблиця законотворчої активності Давида Жванії показала нулі і в ініційованих законопроектах і в депутатських запитах.

БЮТ: наші закони найрезонансніші

Співробітники апарату Блоку Юлії Тимошенко стверджують, що від початку роботи парламенту цього скликання вони підготували 325 законопроекти, з яких 195 – власних, 157 – у співавторстві. За даними апарату, у цілому прийнято 30 законів. У першому читанні – 15, відхилено – 40, опрацьовується у комітетах – 175.

Співробітники апарату з особливою гордістю відзначили “Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" (щодо збільшення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати)” (це знаменитий законопроект Тимошенко-Кириленка. За твердженням опозиції, саме після нього правляча коаліція, діючи навипередки, подала свій законопроект і збільшила соціальні витрати).

Ще, звичайно, предметом особливої гордості БЮТ є “Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про трубопровідний транспорт" (щодо підприємств магістрального трубопровідного транспорту). Законопроект був розроблений з метою недопущення зміни форми власності на активи газотранспортної системи, яка є важливим елементом системи національної безпеки України. Документ був прийнятий у лютому.

Одним з найактивніших депутатів фракції був Микола Томенко – 39 законопроектів. В самої Юлії Тимошенко – 41 законопроект. Таріел Васадзе став співавтором лише одного законопроекту “Про внесення змін до деяких законів України (щодо сплати податку на додану вартість при придбанні легкових автомобілів)”.

КПУ: Петро Цибенко - серед рекордсменів

Секретаріат партії тільки готує статистичні звіти про свою діяльність, втім відомо, що фракція славиться своєю дисципліною й ретельністю. Вебсайт зазначає, що фракція подала 267 законопроектів, з яких підписано Президентом 12. Ще 39 опрацьовується у комітетах.

Лідер фракції Петро Симоненко став автором 28 законопроектів. Його соратник Петро Цибенко став автором та співавтором 59 законопроектів. Відвертих аутсайдерів відшукати проблематично, оскільки комуністи - люди ініціативні.

Детальні дані про законотворчу активність цієї Верховної Ради через деякий час готуватимуть аналітичні центри. Але навіть такий поверхневий погляд може показати деякі тенденції та дати певне уявлення про те, хто і задля чого прийшов працювати у парламент.

Маша Міщенко