Василь Хара: Джарти за допомогою Генпрокуратури хоче забрати нашу власність

Нещодавно між двома відомими представниками Партії регіонів Василем Джарти і Василем Харою стався публічний скандал.

Виніс сміття з хати кримський прем`єр. 24 травня він заявив, що керівництво Федерації профспілок України (її очолює Василь Хара) планує передати ряд санаторіїв і готелів в Криму в управління ізраїльській компанії. «Передача кримських профздравниць в управління ізраїльській компанії може призвести до їх фактичної ліквідації, - заявив голова Радміну автономії. - Ми вже маємо сумний досвід, коли ряд санаторіїв знищували - від них залишилися тільки назви і окремі корпуси, а на місці колишніх санаторних парків тепер стоять елітні будинки».

Хара наступного ж дня виступив з відповіддю. Він вустами ради ФПУ через ЗМІ звернувся до президента України Віктора Януковича з проханням «припинити спроби високопосадовців Криму прибрати до рук майно, яке належить профспілкам».

Хмизу у вогонь підклала Валентина Семенюк-Самсоненко, яка через тиждень на прес-конференції підтвердила, що ФПУ планує приватизацію ряду профспілкових здравниць, і сказала, що вітає «мужній крок Джарти».

Ми попросили Василя Хару прокоментувати звинувачення з боку однопартійців і не тільки.

ЦЕ БУЛА ЗАПЛАНОВАНА ПРОВОКАЦІЯ ДЖАРТИ І ЙОГО "ДЗВІНКОВОЇ" ГЕНПРОКУРАТУРИ

Василю Георгійовичу, Генпрокуратура заборонила вам як голові ФПУ вирішувати питання, пов`язані з власністю. Кажуть, ви хочете забрати останні майнові комплекси України.

23 травня прибігає до нас представник ГПУ з розпорядженням про те, що нам, президії Федерації профспілок, нібито забороняють розглядати питання власності. Вони в ГПУ вже мають себе за небожителів. Генпрокуратура і високі чиновники проводять чергову рейдерську атаку на власність ФПУ. А сигналом для атаки став виступ Джарти, який сказав, що 24 травня ми нібито розглядатимемо питання про передачу якійсь ізраїльській компанії цілого списку санаторно-курортних установ. Ну неправда це!

24 числа на засіданні президії питання власності не розглядалися. Це можна підтвердити. За двадцять днів ми розсилаємо порядок денний членам ради, і цього питання в пооядку не стояло. Це свідчить, що готувалася запланована провокація пана прем`єра і його «дзвінкової» Генпрокуратури (яка діє «за дзвінком» проти нас). Власність ФПУ - непорушна, і лише ми маємо право ухвалювати рішення, що з нею робити. І власність, яка відноситься до ФПУ, стала приватною.

Були створені акціонерні товариства, які ми зробили приватними: «Укрпрофздравниця» і «Укрпрофтур». І наша приватна власність захищена законом. Ні держава, ні ГПУ до цього відношення не мають. Але власність живий організм, щось народжується, щось розвивається. Я, коли прийшов у ФПУ п`ять років тому, то попросив дати зведення про стан майнового комплексу. Тридцять дев`ять підприємств впродовж п`яти років працюють без рентабельності. Ми платимо за оренду, за охорону. Гроші йдуть на непрацюючі підприємства. Нормальний власник повинен це продати. Тому федерація продаватиме ту власність, яку вважає неефективною. Інша справа, у мене є сумніви і чіткі знання, що раніше до мого керівництва продавалися навіть високорентабельні підприємства. Трускавецькурорт продали за копійки.

Але я не можу нести відповідальність за справи своїх попередників. Але Джарти і Генпрокуратура, тиражуючи епізоди минулих років, створюють поганий фон. Їх месидж такий: федерація така-сяка, продала свої об`єкти. Але вони аналізують справи 2002-2005 років. Ми ж, навпаки, повернули собі вісім комплексів, і в судах є справи про повернення нашої власності. Ми нічого не продали. Ми намагаємося створити систему ефективного управління.

Тобто ви ставите під сумнів твердження ГПУ, що вже ви продали десятки об`єктів профспілкової власності?

Нічого не продано. Але є тридцять дев`ять об`єктів, які ми хочемо продати. Хоча запевняю вас, вони довго стояли, і нікого не цікавили, тому що нікому не були потрібні.

У федерації великий досвід продавати курортні об`єкти за п`ять копійок, за балансовою вартістю...

Повторюю ще раз: я не приймаю це на свій рахунок.

Тоді чому ви відмовилися від інвентаризації об`єктів ФПУ Фондом держмайна, запропонованої Валентиною Семенюк-Самсоненко?

Семенюк - ... (обзиває її. - Авт.), пішла вона геть. Ні хто інший, як я, напрацював пакет пропозицій, яким чином провести інвентаризацію. Інвентаризація - справа власника, а не якоїсь Семенюк.

Ну, профспілкова власність - вона ж все-таки типу народна... Логічно пустити туди Фонд держмайна для обліку і контролю.

Типу народної власності не буває. Типу 80% народної власності розкрадено. Чому ви не ставите питання Генпрокуратурі: куди поділися 80% загальнодержавної власності? Це власність профспілок. І їхнє праві вирішувати, як з нею вчинити.

Але інвентаризація робиться. І ми хочемо зробити її детально: до туалету, до квадратного метра, до огорожі. І ми до кінця року це зробимо. Але ніхто не має права це зробити, окрім нас. У тому числі і геніальна Семенюк.

Укрпрофздравниця і Укрпрофтур - оператори профспілкової курортної власності. Оператор став приватним акціонерним товариством. А санаторії, якими він управляє, - власність людей. У цьому немає суперечності?

Ви неначе профспілковий працівник. Усе про народ згадуєте.

Конституція визначила три види власності: державну, муніципальну, приватну. У нас у профспілок була колективна власність. Держава прирівняла колективну власність до приватної.

ШКІРЯ ПОПРОСИВ, І Я ПОГОДИВСЯ

Виглядає так, що ви, керівники ФПУ, члени президії, користуючись тим, що правовий статус профспілкового майна не був визначений, зробили його приватною власністю, тобто своєю. Усе дісталося профспілковому керівництву?

Не меліть дурниць. У цієї власності є походження. Нам ніхто її не дарував, не передавав на якийсь час. Вона має свою історію з 20-х років минулого сторіччя. Але навіть, якщо не дивитися історію, а дивитися господарський кодекс, де сказано, що якщо юрособа володіє власністю (рухомим або нерухомим майном) впродовж десяти років, то це власність її. У нас є ціла історія, яка показує, що власність профспілок - це наша власність.

Під профспілками ви має з причини конкретних фізосіб, членів президії ФПУ, правильно?

Не тільки їх. Профспілкова організація - така ж, як Верховна Рада. Вона представляє народ. А народ може вплинути на неї тільки в день виборів - і все. У нас теж є вибори. Але у ФПУ все влаштовано ще демократичніше. У нас знизу обираються делегати на з`їзд, а з`їзд ухвалює стратегічні рішення. З`їзд обирає раду. А в раді, яка визначає політику між з`їздами, триста осіб. І є президія, в якій 67 осіб і яка представляють інтереси своїх організацій. Три виборні органи. Задовго до мене, щоб управляти власністю, члени профспілки, - народ, як ви кажете, - з`їзд, рада і президія створили акціонерні компанії «Укрпрофздравниця», «Укрпрофтур».

Я тільки навів лад у правлінні, в наглядовій раді. Я розкопав стратегію розвитку власності, ухвалену радою федерації ще в 2006 році. Формуючи нову стратегію, я багато в чому запозичив ті положення. Ми зобов`язали ради і президію виконати рішення стратегії. Ми зробили все, щоб навести порядок у власності. Але як тільки починаєш наводити організаційний і фінансовий лад, наприклад, у санаторії «Україна», у відповідь починаються дзвінки або візити депутатів, чиновників.

Дзвонять, мабуть, друзі по партії?

Вони перш за все, але не тільки вони. Тільки у Ворзелі почали наводити лад, дзвонять високопоставлені журналісти. Керівники телеканалів - чи не можна, мовляв, дати спокій.

Кримський санаторій «Ясна Поляна» при вас пішов вашому радникові і однопартійцеві Шкірі. Ви це якось прокоментуєте?

Зухвала брехня... Що відбулося... Санаторій тривалий час не працював. Фунікулер, який возить людей з гори вниз на пляжну частину, прийшов у непридатність. Санаторій був порожній два роки. До нас звернувся центральний комітет вугільників з проханням узяти санаторій в оренду.

При цьому пишуться скарги, звернення, що там все приходить в занепад. Що я мав робити, скажіть мені?

Віддати скромним донецьким вугільникам. Звичайно, віддати. Що тут ще зробити?

А якщо відкинути вашу іронію, яка диктується вашими почуттями, відповідайте. Ви на моєму місці, ви - керівник. Що робити?

Людина прийшла і сказала: я плачу зарплату, виплачую борги. Шкіря виплатив заборгованість, відремонтував фунікулер, санаторій працює, він платить нам за оренду. Що в цьому там поганого? Був би не Шкіря, був би інший.

А який пакет іменних акцій одержав ваш радник Шкіря?

Ніякого. У нього в оренді окремі будівлі і приміщення. Ми не передали жодної акції ні на одному підприємстві. Невже я схожий на людину, яка брехатиме?

Ви схожі на профспілкового боса, який їздить на Мерседесі S-класу...

А до того, як я купив Мерседес, я на Лексусі їздив, а ще раніше на БМВ. Потім продав Лексус, додав і купив Мерседес, звичайну базову модель.

Я тринадцять років депутатом працюю, міг вже щось заробити. Починав, до речі, з жигулів-сімки, дев`ятка теж була.

У Генпрокуратурі є вісім кримінальних справ, що стосуються землі, на якій стоїть профспілкова власність. Ви по них проходите?

Це стосується подій 2004 року. Я розумію, що хтось там заробив, але я не знаю точно. Санаторії, які були порожні, почали відмовлятися від частини землі, нібито аби не платити податки за землю, віддали сільрадам. Сільради цю землю віддають, продають. Проти сільських голів порушуються кримінальні справи.

Як діяла адміністрація санаторіїв? Мали право, не мали? Одержували, не одержували?.. Слідство розбиралося. Але повинна ж бути презумпція невинності. Усі кримінальні справи стосуються епізодів минулих років, 2002-2005-го. І валити на те, що у Хари щось не так, - це спеціально робиться. Ніяких претензій до мене немає. Жоден квадратний метр не пішов.

ПЕРШЕ, ЩО ЗРОБИВ ДЖАРТИ, СТАВШИ ПРЕМ`ЄРОМ, ЗАПРОПОНУВАВ ЗАБРАТИ У НАС УСІ САНАТОРІЇ КРИМУ

У Криму багато землі. Ваші опоненти пропонують усі питання вирішувати разом. Це треба вирішувати разом з Джарти, з кримською владою, з регіональними профспілками?

У мене все відкрито. У нас регіональні об`єднання профспілок представлені в президії ФПУ і беруть участь у вирішенні питань по суті. Я за процедурою не маю права ухвалювати рішення, що стосуються власності. Ця процедура відчуження власності довга, забюрократизована. Крім того, регіональні профоб`єднання у себе на президії ухвалюють попередні рішення, хоча закон цього не вимагає. Питання проходить через правління ФПУ, наглядові ради, президії, загальні збори.

Я вважаю, що рішення потрібно ухвалювати швидко, відповідально, але публічно. Звичайно, я не проти радитися з Джарти. Але у нього стільки власності - чому він з нами не радиться, як її використовувати? Або назвіть будь-якого іншого улюбленого вами олігарха, Пінчука, там, наприклад, - чому він не радиться з народом, що йому робити з своєю власністю? Чому у них вона - недоторканна, а тут кожен може тикати і радити.

І скажіть, як мені радитися з Василем Георгійовичем Джарти, якщо перше, що він зробив, ставши прем`єром півострова, запропонував президентові забрати у нас всі санаторно-курортні установи Криму. За всю профспілкову історію такі експерименти робилися з профспілковою власністю. Знаєте, що буває з власністю в руках держави? Вона нидіє і врешті-решт йде до приватного інвестора. І абсолютно зрозуміло, навіщо потрібні розмови про відбирання цих об`єктів на користь держави. Для чого, щоб потім спокійно прийняти рішення про долю цієї власності самим. І прийняти особисто в свою користь.

Навіщо ми радитимемося з людиною, яка хотіла і хоче у нас все забрати?

А що за ізраїльський інвестор, якого ви залучаєте?

Я не знаю, чому причепилися до ізраїльтян і зробили з них ворогів народу.

До нас звертаються багато інвесторів. Робоча група розглядає всі пропозиції. Наша власність складається з трьох частин. Перша, яку потрібно негайно продавати. Ми витрачаємо на ній 9-12 мільйонів за рік. Є непогано працююча власність. Наприклад, Миргород-курорт. Новий керівник робить там «цукерочку». І є ті, які ледь виживають, але вимагають інвестицій.

Внутрішніх інвестицій немає. Я у вересні минулого року письмово запропонував президентові відновити державну курортну систему. І програму під це зробив. Але під цю програму ми нічого від держави не одержали. Запропонували ізраїльтяни взяти участь інвестиціями. І ми ізраїльський проект розглядаємо. Я вважаю, що він вигідний. Наприклад, санаторій має рентабельність 2%. При цьому вартість санаторіїв завжди реально вища, ніж за паперами, оскільки вона не індексувалася.

Ізраїльтяни готові вкласти в систему півтора мільярди доларів. Якщо співвідношення акцій ізраїльтян і ФПУ буде 50 на 50, то чим погано, якщо при цьому вони піднімуть рентабельність до 20%. ФПУ, на правах співвласника матиме 10% прибутку. А наші затрапезні санаторії одержать людський вигляд. І ці об`єкти як і раніше прийматимуть людей.

Отже, все-таки є ізраїльтяни, не на порожньому місці про них говорив Джарти... А якщо він сам скаже вам, що в особі кіпрської кампанії готовий прийняти участь в акціонуванні, що ви відповісте?

Я йому скажу, будь ласка. Ми йому пропонували: якщо є інтереси, приходь - говори. Але навіщо вкладати, якщо можна забрати? Навіщо діставати гроші, якщо можна забрати так.

Знаєте, один профспілковий діяч, неолігарх сказав. Що простому народу все одно, чиї будуть санаторії. Хіба їх доступ туди не обмежений?

Поки це профспілкове, то туди, хочете чи не хочете, але приїжджають прості люди. А як тільки воно перестає бути профспілковим, ви не переступите межу цього санаторію. Там народ буде присутній тільки як охоронець, водій, покоївка.

Куди поділися державні санаторні установи? Вони в мармурі, і ви не пройдете за огорожу. Ми єдині, хто зберіг реабілітаційні відділення. Можете мені не вірити, але жодна копійка не прилипла, поки я на цій посаді. Ця робота - моя лебедина пісня, і я не бруднитимуся.

Розмовляла Лана Самохвалова