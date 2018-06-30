Росія атакувала Україну з метою примушення до Митного союзу

Напередодні зустрічі президентів Москва розв`язала війну. Скільки РФ не дай, а все мало. Янукович не влаштовує Росію, так само як не влаштовував Ющенко?.. Чи здасть Янукович Україну?..

Не викликає ніяких сумнівів, що, незважаючи на початок сезону відпусток, президент Янукович і експерти його адміністрації, а також уряд напружено обдумують аргументацію української сторони на запланованій на кінець липня зустрічі президентів Росії та України. Про це на недавній підсумковій прес-конференції повідомив і сам Віктор Федорович.

Як розповів 8 липня вітчизняним і зарубіжним журналістам Янукович, найболючішим у відносинах Росії і України є газове питання. Але це не заважає йому розраховувати, що до кінця місяця країни знайдуть прийнятне рішення і діючий контракт між Газпромом і Нафтогазом буде переглянутий. Певна річ, у бік зниження ціни на російський газ. «Важко сказати, коли буде одержана відповідь, але ми з президентом РФ Дмитром Медведєвим плануємо зустрітися цього місяця, і, якщо Бог дасть, ми вирішимо це питання», - заявив президент.

Крім того, Янукович не виключив, що його зустрічі з російським колегою передуватимуть переговори прем`єрів Азарова й Путіна. Глава українського уряду, за словами президента, перебуває у відпустці на лікуванні. Але якщо Азаров «не встигне пройти всі процедури», то Янукович готовий його «підмінити» і особисто зустрітися з Путіним.

Російське керівництво, безумовно, також готується до майбутньої зустрічі лідерів двох держав. Проте якщо з Києва поки звучать тільки слова, то Москва вже демонструє і конкретні дії. Причому такі, що дуже неприємні для української економіки і які складно назвати інакше як торговою війною між Україною і Росією.

Раніше Митний союз (МС), головним членом якого є Росія, вже підвищив мита на український цукор, гречану крупу, картоплю, капусту і насінну картоплю. А в червні і початку липня – тобто, ближче до зустрічі Медведєва і Януковича – торгова війна з боку Росії і МС проти України загострилася ще більше.

Зокрема, на початку минулого місяця в Москві було прийняте рішення про значне збільшення з 8 липня 2011 року мита на імпорт української карамелевої продукції. Уряд Росії вирішив стягувати з імпортної карамелі мито в розмірі майже 300 дол. за тонну. Учасники ринку при цьому констатували, що нове мито у розмірі 25% від вартості товару практично закриє російський ринок для української карамелі.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Присяжнюка, Україна щорічно ввозить до Росії 16 тис. тонн карамелі, тоді як ще в 2004 році об`єм постачань складав 60 тис. т. Після введення мита очікується подальше скорочення експорту, підкреслив він.

У кінці минулого місяця Москва приготувала Києву ще один «сюрприз». 28 червня набула чинності постанова уряду, підписана російським прем`єром Путіним, про введення строком на три роки 26-процентного антидемпінгового мита на українські сталеві ковані валки для прокатних станів. Російська сторона пояснила цей крок тим, що це відбувається відповідно із законодавством держав-членів Митного союзу. А відповідальний секретар комісії МС Глазьєв ще на початку червня назвав обмеження українського імпорту «уніфікацією захисних заходів у зв`язку із завершенням єдиної митної території між Росією, Білоруссю і Казахстаном».

Нарешті, днями представники національних ветеринарних органів держав-членів МС ухвалили рішення заборонити ввезення продуктів тваринного походження більшості українських сільгосппідприємств. Згідно з повідомленням, розміщеним на сайті Россільгоспнагляду, в результаті переговорів, у яких взяли участь представники Россільгоспнагляду, Мінсільгосппроду Білорусі і Мінсельгоспу Казахстану, було прийняте рішення зберегти право поставок продукції тваринного походження в Російську Федерацію всього з трьох українських підприємств: ТОВ «Техмолпром» (виробництво молочної продукції), ЗАТ «Хмельницька Масловирбаза» (виробництво молочної продукції) і ТОВ «Птахофабрика Снятинська Нова» (вирощування гусаків, забій птиці, виробництво готової продукції). А ось обмеження «у зв`язку з не підтвердженням виконання ветеринарно-санітарних вимог і норм Митного союзу і Росії» введені для 28 українських підприємств, що виробляють м`ясомолочну продукцію.

Ця ситуація дуже схожа на події 2006 року, коли Росія вперше застосувала санкції до українських виробників, тотально заборонивши їм постачання м`яса і молочної продукції.

Таким чином, Росія і МС вживають останнім часом заходів, що істотно скорочують український експорт з багатьох напрямків. Втім, у першу чергу українську економіку зачіпає зменшення експортних постачань саме на російський ринок.

Що цікаво, президент і прем`єр-міністр України поки «не помічають» «бойових дій» проти України, які розпочало російське керівництво. На вищезазначеній прес-конференції Янукович говорив про відносини з Росією виключно в благосних тонах. «Ми йдемо шляхом відновлення відносин з Росією, тому що ми приречені бути партнерами», - доповідав зокрема він тоді. І похвалився зростанням товарообігу між двома державами: минулого року були майже 42 млрд. дол., а цього року очікується близько 50 млрд. дол.

Проте якщо детально придивитися до складових цього товарообігу, то стане зрозуміло, що якщо кому з двох країн і слід вживати заходів із обмеження імпорту партнера, то робити це потрібно не Росії, а саме Україні. Оскільки, наприклад, за січень – травень 2011 року негативне сальдо для України в торгівлі товарами двох держав склало 5,3 млрд. дол. Причому якщо експорт товарів з України до Росії виріс до відповідного періоду минулого року на 56,6%, то імпорт з Росії до України збільшився на 63,0%. Тепер, після введення вищезазначених мит на багато українських товарів, торговий баланс для Москви покращає, а для Києва погіршає ще істотніше.

Звичайно ж, усе вищеописане – це війна! Торгова війна, з політичним підтекстом. Між Росією і Україною. Точніше, атакує зараз поки тільки Росія. Гранично ясні й цілі Москви – добитися вступу України до Митного союзу. Причому ці цілі ні для кого не секрет, оскільки не так давно відкрито про це заявляв українському керівництву російський прем`єр-міністр Путін, який у 2012 році, швидше за все, стане президентом РФ. У разі ж вступу України до МС їй обіцяно золоті гори: усунення всіх обмежень на поставки товарів до Росії, Білорусі і Казахстану, а також ціни на газ, близької до внутрішньоросійської.

Очевидна й причина, з якої українське керівництво, – зокрема, Янукович – не поспішає сьогодні назвати те, що відбувається, справжнім ім`ям. Справа в тому, що, будучи ще кандидатом у президенти, він люто критикував колишню владу за погіршення відносин із Росією. І обіцяв, що у разі обрання його президентом ситуація в цьому аспекті кардинально зміниться: Україна отримає від Росії дешевий газ, а відносини між двома країнами стануть зразком взаєморозуміння.

Проте хіба ж можна вважати вищеописані дії Москви дружніми кроками по відношенню до Києва? Це питання, звичайно, риторичне.

Тепер залишається лише чекати результатів майбутньої зустрічі двох президентів. І гадати, чи знайдеться в української сторони якась козирна карта, що дозволить надихнути Кремль на припинення торгової війни і здешевлення газу. Чи Янукович після зустрічі з своїм російським колегою таки визнає, що 3 + 1 = 4?

І тоді прощай, Європа?..

Олександр Безкоровайний