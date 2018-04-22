Як ви оцінюєте підсумки Парламентської Асамблеї ОБСЄ в Києві?

Олег Білорус, народний депутат п’ятого скликання, БЮТ, віце-президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ: РОСІЯ НАМАГАЛАСЯ ЗІРВАТИ СЕСІЮ, А ПРЕДСТАВНИКИ КОАЛІЦІЇ НЕ З’ЯВЛЯЛИСЯ НА ЗАСІДАННЯ

Шістнадцята річна сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ була ініційована постійною української делегацією в ОБСЄ. Її підготовка була складною, тому що зіткнулися політичні інтереси деяких країн, котрі не бажали ані проведення сесії в Києві, ані винесення на її розгляд найгостріших проблем безпеки.

Та попри всі ускладнення сесія пройшла успішно. Вона принесла честь Україні як державі, що бере активну участь у співробітництві в рамках ОБСЄ. На сесію приїхала небачена раніше кількість представників держав, міжнародних організацій, асоційованих членів ОБСЄ. Сесія викликала величезну увагу з боку світової преси та громадськості. Усі залишилися задоволеними результатами, духом та атмосферою, яка панувала на сесії.

Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Йоран Леннмаркер заявив, що раніше в Європі всі знали: Україна – європейська країна, але після останньої сесії всі переконалися, що Україна – культурна держава.

За результатами сесії шістьма мовами буде опубліковано збірку резолюцій, Київська декларація ОБСЄ, яка ввійде в історію ОБСЄ і стане елементом міжнародного права.

Україна висунула три резолюції, і всі вони були прийняті. Резолюція з енергетичної безпеки була підтримана у формі об’єднаної резолюції – разом з тою, яку підготував генеральний комітет ОБСЄ з політичних питань. Друга резолюція стосувалася заморожених конфліктів. Вона була прийнята фактично одноголосно, за винятком Вірменії. І ще одна резолюція – щодо заборони торгівлі людьми – була прийнята майже одноголосно. Резолюцій цього разу було більше, ніж на будь-якій іншій попередній сесії.

Можна констатувати: країни зробили ще один крок задля об’єднання зусиль щодо безпечного розвитку європейського суспільства.

В українській делегації працювало троє чоловік з восьми, і всі вони – з опозиції. Решта – представники коаліції – взагалі не брали участі в цій сесії. Це була погана демонстрація з їхнього боку, і, гадаю, вони нестимуть за це принаймні моральну відповідальність. Так країну не представляють, вони взагалі не приходили на засідання. Нам трьом доводилося працювати в усіх комітетах і групах.

Спікер Верховної Ради п’ятого скликання Мороз та віце-спікер Мартинюк виступали на сесії і сиділи під табличками “Голова” і “заступник Голови” Верховної Ради. Було помітне прагнення показати, що парламент в Україні діє.

Росія заявляла, що безглуздо проводити річну сесію ОБСЄ у країні, де немає легального парламенту. Потім їм довелося коригувати це нерозумне рішення, і замість вісімнадцяти делегатів Росія прислала п’ять. Один з них дійшов до публічних оцінок, які межували із втручанням у внутрішні справи України – про те, що Президент “нерозумно розпустив парламент”.

Представники Росії закидали, що резолюції були загальні й не стосувалися актуальних проблем. Такі оцінки пояснюються загальним прагненням Росії зірвати сесію у Києві, ніхто ж не заважав їм підготувати власну резолюцію. Але вони ніяких проектів не вносили.

До честі апарату Верховної Ради й уряду, організаційно-технологічні моменти були на найвищому рівні. Ціни в готелях були “парламентські” (невисокі. – Авт.), автобуси подавалися вчасно. Прийоми, концерти, екскурсії були організовані настільки добре, що я отримав від делегатів сотні подяк. Європарламентарі охоче оглядали Київ, вони були вражені концертом у Палаці “Україна”. Казали, що такої грандіозної кількості чудових хорів, танцювальних ансамблів на одній сцені в Європі зібрати неможливо.

Наталя Прокопович, народний депутат п’ятого скликання, НУ, голова парламентського комітету з питань євроінтеграції: ОБСЄ НЕПРЯМО ВИЗНАЛА: ВИБОРИ МАЮТЬ ВІДБУТИСЯ

У складі української делегації були переважно представники коаліції, від опозиції – лише кілька осіб. А люди, котрі займалися розвитком демократії та європейської інтеграції в парламенті, були викреслені...

Хоча за попередніми документами я була співорганізатором асамблеї і могла б бути присутня на сесії хоча б як візітер. Моя помічниця не змогла отримати інформацію де проходитимуть заходи, як усе відбуватиметься, – ми знайшли ці всі дані через київське представництво ОБСЄ в Києві.

Але, незважаючи на ці перешкоди, я отримала багато персональних запрошень від представників іноземних делегацій. Я зустрічалася з ними в посольствах, іноді в кав’ярнях, одне слово – на “нейтральній території”. Вони були шоковані тим, що в делегації не був представлений весь політичний спектр Верховної Ради п’ятого скликання.

Під час моїх особистих зустрічей мені неодноразово казали, що варто були включити в порядок денний обговорення поведінки Калашникова від “Регіонів” та утисків окремих ЗМІ.

Наважуся сказати, що іноземці були шоковані тим, що під час зустрічей представники від коаліції, головним чином соціалісти, всіляко наголошували про політичну кризу в Україні.

Але в резолюціях жодного слова не сказано про ситуацію в Україні. Щодо виборів в нашій країні, то ОБСЄ має надіслати спостерігачів. Читайте між рядками: “вибори повинні відбутися”.

Дмитро Видрін, народний депутат п’ятого скликання, БЮТ:

ОБСЄ ВСЕ БІЛЬШЕ НАГАДУЄ СНД

З точки зору ритуалу, Асамблея ОБСЄ була зорганізовано бездоганно. Мені було приємно побачити на своєму робочому місці приємних джентльменів з ОБСЄ.

Були поставлені шафи з холодними напоями, усе було підрихтоване, побілене. І добре, якби парламент завжди виглядав так, як під час цього заходу. А щодо змісту заходу...

ОБСЄ дещо втратила своє значення і все більше нагадує структуру, подібну до СНД. І цілі там достойні, і люди гарні, але рішення, які вона приймає, не беруться до уваги й не виконуються. І резолюція, у якій дуже багато гарних слів, – це все прекрасно. Але, як усе прекрасне, навряд чи можливе.

ОБСЄ нагадує занадто академічного лікаря. Коли академічний лікар каже, що не варто пити, палити та займатися коханням, то всі розуміють, що в повному обсязі виконати це неможливо. Коли ОБСЄ каже: любіть одне одного, не займайтеся расовою ненавистю та антисемітизмом, то всі розуміють, що механізмів проведення, відстеження та виконання цих речей насправді немає.

Під час асамблеї в Києві проявилася стара українська хвороба: наші політики намагалися нав’язати думку про те, що парламент легітимний.

Під час наукових конференцій у будь-якій країні іноземні учасники кажуть про глобальне потепління, озонові діри, СНІД, а в українській делегації кажуть про кількість повноважень, легітимність чи не легітимність Мороза та про те, чи штучна коса в Тимошенко.

Євген Філіндаш, народний депутат п’ятого скликання, СПУ:

НЕГАТИВНО СПРИЙМАЮ ТЕ, ЩО ОБСЄ НЕ ДАЛА ОЦІНКИ УКРАЇНСЬКІЙ КРИЗІ

Те, що в Києві пройшов такий захід, як асамблея ОБСЄ, – це велике досягнення для України та її парламентаризму. Це успіх уже само по собі. Звичайно, політики торкалися теми політичної кризи. І я дещо негативно сприймаю той факт, що ОБСЄ не дала своєї оцінки щодо української кризи.

Це було б зрозуміло, якби вони не хотіли втручатися у внутрішні справи України. Але були випадки, коли ОБСЄ припускала подібні оцінки... Тут я помітив очевидне бажання ухилитися від оцінки кризи. Вони дають оцінки ситуації в Білорусі та Росії, і при цьому їх чомусь не зупиняє, що то внутрішні справи Білорусі та Росії.

Просто ОБСЄ прекрасно розуміє антиконституційну діяльність Ющенка, спрямовану проти парламентаризму взагалі. Але не хоче давати оцінку з політичних міркувань.

Резолюція щодо Білорусі не враховує думки всіх делегацій, це швидше оцінка Євросоюзу, тож не випадково Росія та Білорусь її не підтримали...

Маша Міщенко