Суд над Луценком: свідки обвинувачення стають на бік підсудного?

«Як я, «усвідомлюючи злочинний характер», підписав наказ, що ґрунтується на абсолютно законних рішеннях кадрової служби? Висновок простий: справа продовжує тріщати по швах…»

До Луценка пустять лікарів

Сьогоднішнє судове засідання у кримінальній справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка розпочинається з прохання адвоката Олексія Баганця провести додаткове обстеження стану здоров’я підзахисного.

Баганець розповідає, що Луценко скаржиться на нудоту, швидку втомлюваність і загальну слабкість. Утративши 26 кілограмів у травні (після оголошеного ним голодування) Юрій Віталійович досі не набрав жодного кілограма. Адвокат перелічує загострення низки недуг у Луценка – виразкової хвороби шлунку, захворювання шлункової залози тощо. Ці хвороби були виявлені ще під час обстеження екс-міністра в липні.

Обвинувачення нібито й не проти медогляду. Але висуває свою “умову”: щоб він не перешкоджав проведенню засідань, а ініціатива щодо обстеження має йти від СІЗО, а не від захисту.

Дружина й захисниця Луценка Ірина спеціально для прокурорів повідомляє, що саме за ініціативою керівництва та медчастини СІЗО раніше проводилися додаткові медичні огляди Луценка комісією з Міністерства охорони здоров’я, також Луценка доправляли для додаткового огляду в лікарню швидкої медичної допомоги.

– Ще з 40-х років минулого століття в СІЗО діяв норматив, за яким число загиблих не повинно перевищувати 2% від загального числа затриманих, і за неперевищення цього нормативу тоді видавали премії… Інколи нагородні знаки. Ви, панове прокурори, хочете все покласти на СІЗО. Поздоровляю вас із тим, що ви є продовжувачами справи Дзержинського та Берії, – іронічно звертається Луценко до обвинувачення.

Суддя Сергій Вовк вирішує задовольнити клопотання захисту й дає добро на проведення повторного медогляду Луценка працівниками МОЗ, у тому числі з залученням професійного гастроентеролога.

Допитати слідчого Вовк не дозволяє

Луценко виступає з заявою.

– Як відомо, троє з “потерпілих” прямо тут на судовому слідстві заявили, що не вважають себе потерпілими, – каже екс-міністр. – Щодо потерпілого Наріжного Юрія Івановича, котрий не прийшов на судове слідство, посилаючись на стан здоров’я, і надав документ про те, що він після складної операції не може пересуватися… Я маю достовірні дані з журналістських кіл про те, що Юрій Іванович вільно пересувається по місту, спілкується зі знайомими. Його бачили на території Міністерства внутрішніх справ в минулому місяці. Тож всі заяви, що він у тяжкому стані й не може дати свідчення тут на суді є блефом прокуратури, яка боїться висвітлення однієї ключової обставини – Наріжний став на квартирну чергу МВС у вересні 2005 року. Яким чином він може потерпіти від розподілу квартири комісією в травні 2005 року? У зв’язку з цим я клопочу, щоб у судове засідання був викликаний слідчий Войченко, який очолював слідчу групу й умудрився визнати потерпілою людину, яка стала на чергу через 4 місяці після ймовірних порушень при видачі квартири. Допит пана Войченка в епізоді з Наріжним яскраво показує методи ГПУ у фальшуванні цієї справи.

Луценко наголошує, що в нього до слідчого Войченка дуже багато запитань: чому протоколи допитів потерпілих не збігаються з тим, що кажуть потерпілі в суді? Чому ГПУ нав’язувало заяви про “потерпілість”? Та інші.

– Прокуратурою була використана певна технологія: у якості свідків викликались особи, які не мають ніякого відношення до нашої конкретної кримінальної справи. Після того вже в прокуратурі їх змушували стати потерпілими, – заявляє адвокат Ігор Фомін. – Тому необхідно допитати слідчого в якості свідка, які методи та обставини застосовувалися під час досудового слідства.

Проте суддя Вовк вирішує залишити клопотання без задоволення. Каже, передчасне. Але воно може бути заявлене на стадії дослідження доказів.

Перший свідок: водія Луценка прийняли в органи законно

У суді з’являється перший свідок – заступник начальника управління працевлаштування кадрів МВС Сергій Шумило. У 2005 році він оформляв документи водія екс-міністра Леоніда Приступлюка, а після укомплектування передав їх на затвердження своєму керівникові, начальнику департаменту роботи з персоналом Миколі Курку.

(Нагадаємо, ГПУ, серед іншого, обвинувачує Луценка в незаконному оформленні на роботу в міністерство його колишнього водія і в порушеннях, пов`язаних з наданням йому квартири й нарахуванням пенсії).

– Як ви можете пояснити, що прийняли на роботу людину в 47 років, яка до цього часу не працювала в органах? – запитує прокурор.

– Прямої заборони прийняття на службу у віці 47 років немає, – стверджує Шумило. – А надалі як людина проходила службу, це не моє питання, а питання керівників департаментів, де вона проходила службу.

До судової зали заходить нардеп В’ячеслав Кириленко.

Вітається с Луценком, шепочеться і стає в куток. Згодом з’являються дипломати разом зі своїми перекладачами.

Настає черга запитань захисту.

– Прийняття на роботу Приступлюка відповідало вимогам закону? – цікавиться Баганець.

– Так. Необхідні документи для прийняття його на службу були зібрані, – каже Шумило.

Він також зазначає, що ніякого тиску при оформленні в МВС Приступлюка на нього особисто ніхто не чинив.

Луценко від запитань відмовляється.

– Після того, як свідок заявив про повну законність прийняття Приступлюка на службу, у мене запитань до нього немає, – резюмує екс-міністр. – У мене є лише риторичне запитання: чому тоді я в клітці?

Справа тріщить по швах

Другий свідок у кримінальній справі Луценка – Юрій Кошиць, який у 2005 році працював в управлінні працевлаштування кадрів департаменту кадрового забезпечення МВС і займався оформленням на службу в МВС Приступлюка.

Він теж підтверджує законність працевлаштування в центральний апарат МВС водія екс-міністра.

– Ніякої заборони прийняти (на роботу в МВС Приступлюка, якому на той момент виповнилося 47 років. – Авт.) у законі, в жодній інструкції немає… Документи на повноважність роботи Приступлюка в департаменті оперативно-розшукової діяльності перевірялися, – сказав Кошиць.

За словами свідка, він особисто у висновку про прийом на роботу Приступлюка зазначив, що той заслуговує призначення на посаду старшого оперуповноваженого.

– Усі підстави для того, щоб рекомендувати його на цю посаду, були, – каже Кошиць.

– Скільки разів вас викликали на допит? – цікавиться Баганець.

– Двічі до Генпрокуратури і раз до служби внутрішньої безпеки.

– Коли вас другий раз викликали в ГПУ, вам ставили нові запитанні чи ті, що й першого разу?

– Ті, що й першого разу…

– Чому під час першого допиту ви дали одні свідчення, а під час другого – інші?

– Я давав ті самі… – розгублено відповідає свідок.

– Ви стверджували, що оформлення і збір документів (для прийняття на роботу Приступлюка. – Авт.) було не зовсім законним…

– Порушень щодо оформлення не було.

– Ви підтверджуєте, що з приходом Луценка почалися “чистки” в МВС, як це написано у ваших досудових показах під час другого допиту?

– Це такий термін… Фактично кожен новий міністр набирає людей, яким він довіряє…

– Це ваш термін “чистки” чи слідчий його вжив?

– Може, він неправильно мене зрозумів…

– Ви такого не стверджували?

– Ні.

Така сама фраза про “чистки в МВС” з приходом Луценка значилася й у протоколі допитів Шумила.

– Ми бачимо слово в слово, кома в кому таку саму цитату в показах Шумила й Курка, – обурюється Луценко й знову наполягає на необхідності викликати Войченка через “сфальшовані покази”.

Екс-міністр переконаний, справа тріщить по швах.

– Сьогодні вже два свідки заявили, що при працевлаштуванні Приступлюка на роботу в органи внутрішніх справ не було порушено жодних нормативів чи законів. При присвоєнні йому первинного звання капітан також порушень не було. У зв’язку з цим я, безумовно, запитаю, як після цього можна трактувати обвинувальний висновок: «Усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та вважаючи настання в результаті їх здійснення суспільно небезпечних наслідків у вигляді прямих матеріальних збитків, Луценко підписав на своєму службовому місці – в робочому кабінеті – наказ про прийом Приступлюка на службу». Як при цьому можна казати, що я, «усвідомлюючи злочинний характер», підписав наказ, який ґрунтується на абсолютно законних рішеннях кадрової служби? Мені здається, висновок дуже простий: справа продовжує тріщати по швах у частині першого ж епізоду при допиті перших же свідків.

Натомість обвинувачення стверджує про відсутність розбіжностей у показах свідків, даних ними на досудовому слідстві та під час сьогоднішнього допиту в суді.

– Я можу сказати, що покази свідків, дані сьогодні в суді, повністю збігаються з показами, які вони дали на досудовому слідстві… Ніяких розбіжностей у показах немає, - переконаний прокурор Євген Зінченко.

Генерал Хорошковський викликає в Луценка тільки сміх Суддя Вовк оголошує перерву в засіданні до 19 вересня. Такий тривалий термін перерви він пояснює необхідністю проведення медичного обстеження Луценка.

Водночас адвокати екс-міністра вважають, що затяжна перерва пов’язана з відпусткою одного з суддів.

По закінченні засідання вже традиційна “хвилинка спілкування” Юрія Віталійовича з пресою.

Питаємо про актуальне – заборону ходи опозиції в День Незалежності й зіткнення колони з міліціянтами.

– Я знайомий з усіма документами про заборону акції 24 серпня. Але навіть заборона сумнівної якості судів, які обмежили конституційне право громадян на походи, не свідчить про заборону проходження по вулиці Володимирській. Отже, порушувати справу треба не проти тих громадян, які на Володимирській святкували День Незалежності, а проти керівників МВС, які дали незаконний наказ обмежити це право… Абсолютно зрозуміло, що в країні Януковича немає місця ні для Дня Незалежності, ні для конституційних прав громадян, у тому числі опозиції… Чи міг міліціонер застосовувати газ? Міг. Можливо, це не роль опозиціонера, ще й у клітці, про це говорити, але згідно з інструкцією будь-який працівник МВС може застосувати газовий балончик в разі настання небезпеки для нього або його колег по службі. Треба ставити питання в парламенті про відповідальність тих, хто дав абсолютно незаконний наказ перекрити вулицю Володимирську, який за собою тягнув ряд інших неприємних для України і окремих громадян дій… Те, що сьогодні чиниться в цьому напрямку в країні руками МВС, необхідно аналізувати й максимально жорстко давати по руках нинішньому керівництву МВС. Ідеться не про чиїсь особисті образи або, наприклад, про постраждалих від газового балончика, а про статус країни – як країни вільної або невільної. У переддень продовження переговорів щодо підписання з ЄС угоди про асоціацією це питання має далеко не другорядне значення.

Луценко також розповідає, що йому дуже приємно, що український суд “визнав пана Могильова сивими мерином”.

– Тепер треба, щоб суд пішов далі й установив, що саме він винен у порушенні конституційних прав громадян на Володимирській 24 серпня й притягнув його до відповідальності.

Екс-міністр коментує і нагородження Москаля орденом «За заслуги».

– Після нагороди, я впевнений, це буде «породистий» борець із зловживаннями та корупцією в МВС та й у владі в цілому, – іронізує Луценко.

– Чи не передумаєте ви після отримання Москалем ордена з рук Януковича брати його в коло своїх захисників? – цікавляться журналісти.

– Ні, що ви! Я поважав і поважаю Геннадія Геннадійовича. А якщо казати без іронії, я читав його коментар, і мені здається, він абсолютно обґрунтовано сказав з цього приводу... Думаю, він один із небагатьох керівників МВС, який після стількох років і далі заслуговує на нагородження. Я впевнений, що тепер він порве цю владу удвічі якісніше.

А ось присвоєння Януковичем звання генерала армії голові СБУ Валерію Хорошковському викликає в Луценка інші емоції.

– Ну, це викликає тільки сміх. Ви знаєте, мені, людині, яка прийшла старшим лейтенантом запасу в МВС, яка керувала 300 тисячами працівників і пішла старшим лейтенантом запасу, смішно чути про генерала армії Хорошковського, який керує 30 тисячами розвідників, причому це у нього перше звання… Це унікальне рішення Януковича.

…Враховуючи, що свідків у справі Луценка нараховується 148 чоловік – і це лише з боку обвинувачення, - а засідання проводяться з періодичністю раз на тиждень чи навіть два тижні, тримати екс-міністра «в клітці» планують ще довго.

Анна Ященко