Москаль виграв суд у Могильова: міністр таки «бреше, як сивий мерин»?

Печерський районний суд Києва відмовив Міністерству внутрішніх справ у задоволенні позову про визнання недостовірною інформації народного депутата, члена партії “Народна самооборона” Геннадія МОСКАЛЯ про те, що міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ приховує реальний стан справ зі злочинністю в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони”.

Таке рішення суд ухвалив на своєму засіданні 22 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Г.МОСКАЛЬ заявив, що А.МОГИЛЬОВ приховує реальну ситуацію зі зростанням злочинності в Україні.

"Оперативна обстановка на території України в 2011 році продовжує ускладнюватися. Так, згідно зі статистикою, у січні 2011року тяжких та особливо тяжких злочинів збільшилося на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року, пограбувань – на 17,1%, крадіжок – на 33,2%, випадків торгівлі людьми – на 46,2%, дорожньо-транспортних пригод – на 33,5%", - сказав Г.МОСКАЛЬ.

Він також звернув увагу на те, що від криміналітету дедалі частіше страждають діти. За його словами, кількість неповнолітніх, які зазнали злочинних посягань, збільшилася на 44%, дітей, які постраждали від тяжких та особливо тяжких злочинів, – на 35,8%, кількість умисних вбивств дітей зросла на 125%, пограбувань – на 20,9%, крадіжок – на 38,5%, дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждали діти, – на 68,6%.

"Статистика красномовно показує, які "професіонали" керують українською міліцією. Тож, говорячи про те, що рівень злочинності в нормі, міністр МОГИЛЬОВ бреше, як сивий мерин". - вважає Г.МОСКАЛЬ.

1 березня на прес-конференції у Києві А.МОГИЛЬОВ повідомив, що минулого року серед усіх видів злочинності, згідно зі статистичними даними МВС, збільшилась кількість лише крадіжок. "Зростання злочинності зафіксовано лише по одному виду – по крадіжках, по тяжких злочинах спостерігається зменшення... Тому галас і крики окремих панів із політики про те, що злочинність зростає, не мають ніякого підґрунтя", - сказав міністр.