Інститут міста: Київська влада однією рукою повертає землю, а другою роздає

Директор аналітичного центру Інститут міста Олександр Сергієнко, глибокий знавець муніципальної тематики, зазвичай рідко отримує зворотню реакцію від органів влади. Але наприкінці минулого тижня він потрапив на язик аж віце-прем’єру з питань ЄВРО-2012 Борису Колєснікову. Коли на телеканалі “Інтер” журналісти говорили про нераціональне використання коштів на ЄВРО, вони посилалися на дослідження саме цього інституту. У відповідь віце-прем’єр Борис Колєсніков, опонуючи пресі, сказав, що цей Інститут міста - це лише двокімнатна квартира на Троєщині (найвіддаленіший район Києва). Ми попросили прокоментувати ситуацію самого пана Сергієнка та водночас поговорили з ним на актуальні столичні теми.

Олександре Івановичу, я завжди думала, що ви серйозна аналітична фірма, а тепер виявляється, що ваш інститут - на Троєщині... Ви щось можете сказати у своє "виправдання"?

А, скажіть, якби наш Інститут був розташований на Банковій чи на Липській, як би тоді оцінювалося сказане мною?

“Блатне” розташування свідчило би про те, що ви продукуєте аналітику для конкретних хлопців. Але це, мабуть, була б уже інша аналітика...

Абсолютно точно. Я понад двадцять років працював у Академії наук, це був час, коли величезні інститути були заповнені людьми. Там щось паяли, грали в теніс та ходили в байдарочні походи. Але інститути трималися на одній-двох головах, які просували науку та підштовхували інших. Тому я гадаю, що якби у пана віце-прем’єра були заперечення по суті, він би їх сказав, а він так... зробив зауваження по формі.

Мої колеги, посилаючись на вас, казали, що для проведення Олімпіади у Монреалі (Канада) держава випустила облігації займу на 30 років. А Олімпіаду в Афінах називають серед причин теперішнього плачевного стану грецької економіки...

Фактично було поставлено запитання: чи варто державі проводити великі змагання в борг, якщо після цього 30 років розплачуватися? Висновок очевидний: левову частку витрат повинні складали кошти спонсорів. Якщо згадати Грецію, то, ймовірно, що видатки на Олімпіаду були непропорційно великими порівняно із доходом бюджету, і їх не могла собі дозволити ця країни. Греція пішла найгіршим шляхом.

На реконструкцію НСК Олімпійського, за більш-менш офіційною статистикою витрачено 585 мільйонів доларів. Я запитую, скільки треба зіграти футбольних матчів, чи провести заходів, які б зібрали цілий стадіон, щоб окупити вартість реконструкції? Я вже не кажу про поточне утримання такої складної та величезної інженерної споруди. Адже за всіма трансформаторами, проводками, сидіннями, коридорами, мережами потрібен нагляд. І він потребуватиме щорічного бюджету. А, знаючи характер футбольних вболівальників, можна казати, що стадіон має властивість ламатися швидко. І для порівняння. Перекладка тепломереж Києва, а це чотири з половиною тисячі кілометрів труб великого діаметру, за оцінками КМДА, коштує три мільярди гривень. Тобто на кошти, що пішли на реконструкцію НСК, можна перекласти теплові мережі на півтора Києва. При цьому я вважаю, що вибороти право на ЄВРО-2012 це дуже почесно. І цим правом, до речі, ми повинні завдячувати не уряду (будь-якому, без прізвищ), а нашим футболістам - світ знав та знає український футбол, знав “Динамо” та Лобановського. І це, повторю, почесно - вибороти право на ЄВРО. Оженитися на красуні чудово, але весілля ви повинні влаштовувати по кишені.

Так все-таки де розташований ваш інститут?

Його місце офіційної реєстрації – Академмістечко. Це моя приватна квартира, я живу в іншій квартирі. У мене команда: доктори наук, медики, містобудівники, мистецтвознавці. Ми працюємо на громадських засадах, деколи отримуємо якісь контракти. Але всі результати наших досліджень оприлюднюються або в інтерв’ю, або в прес-релізах або в статтях.

Тепер запитання про Київ. Незабаром виповнюється рік, як Олександр Попов став головою КМДА та півтора, як він фактично керує столицею. Якщо вірити провладним каналам, то він надзвичайно популярний та конкурентів йому на майбутніх виборах мера немає. Як ви оцінюєте діяльність голови КМДА?

Муніципальний телеканал, який існує на гроші киян, висвітлює діяльність виключно Попова. Якщо його увімкнути, то здається, що все, що в Києві відбувається, то це виключно завдячуючи йому. А чому я не бачу по каналу Кличка, представників БЮТу? Це ненормально. Щодо самого Олександра Попова. Останні півтора роки я бачу приписування собі досягнень, зроблених ще командою Олександра Омельченка. У часи Омельченка станція в бік Теремків була збудована на 95%, Московська площа давно та довго будувалася. А тут прийшов новий голова КМДА, завершив це все та приписав собі заслуги. Можна подякувати, що хоча би завершив. Але, якщо придивитися уважно, то виникає багато запитань. Попри урочисте відкриття, на об’єктах не вистачає елементарних, але необхідних речей. Наприклад, щодо Московської площі. У перші місяці затори з Московської площі перекочували на Голосіївську. Там не було споруджено сучасної розв’язки. Там навіть асфальт не поклали. Те саме Жулянський шляхопровід. Всі експерти волали, що це вузьке місце на Кільцевій дорозі, що його слід будувати. Команда Черновецького обіцяла зробити. Команда Попова зробила, відкрили. Але справу не довели до кінця. Під’зди з боку Теремків не готові. Там треба провести роботу із мешканцями, побудувати десяток котеджів, відселити. Це технічно можливо. Але рік з відкриття пройшов, але поки що не зроблено. Від Жулянського мосту до Одеської площі є кілька пішохідних переходів, через які ходять одна-дві людини, але вони вмикають світлофори та гальмують рух. Слід зробити пішохідні мости, щоб це була вулиця із безперервним рухом, як повинно бути на кільцевій дорозі.

А ще лунають обіцянки. Нам стільки всього наобіцяли. І міст Подільський на Троєщину, і другу лінію метро вздовж Лівого берега Дніпра. Я вже на кажу про метро на Троєщину. А ще побудували дві станції метро - Іподром та Одеська площа. Але зникла станція Виставковий центр, хоча вона є більш нагальною, ніж станція на Іподромі.

Хоча, звичайно, піар-команда київського начальника працює. Наприклад, є

розпорядження про упорядкування зовнішнього освітлення. Шістсот прибудинкових території буде освітлено. В Києві 11 тисяч багатоквартирних та 22 тисячі приватних будинків. Тобто освітлення впорядкують навіть не у двох відсотках. А решта 98% - вони як?

Олександр Попов, презентуючи себе, заявляв, що у столиці роздерибанено 3 тисячі гектарів земель - і обіцяв повернути їх громаді. Повернули вони землю?

Одна і та сама команда, яка називалася команда Черновецького, спочатку дерибанила місто, а потім та сама команда нібито радісно повертає. Замість того, щоб оголосити вибори Київради та мера, головного дерабанщика Києва Черновецького влада пригріла, залишила на теплому місці, і він їздить до Туреччини, Грузії, Баден-Бадена.

Щодо повернення землі… Кількість роздерибаненої землі оцінюється в три тисячі гектарів. Тисячу гектарів вже повернули. Владі ще повертати та повертати. Що натомість робить влада? Вона однією рукою повертає, а другою рукою роздає. Я дивився порядки денні двох сесій Київради, коли земля надається без всякого конкурсу Просто так, задарма. Земельний кодекс передбачає, що земельні ділянки повинні видаватися на конкурсних засадах. Або є ще цікавий момент. Я бачив, що ТОВ Житлобуд (це товариство нардепа Куровського), який прославився скандальною історієюіз Жовтневою лікарнею, звернулося до Київради. Там йому підготували проект рішення, за яким дають дозвіл зібрати документи на будівництво придорожнього обслуговування за адресою Мечнікова, 1 - тобто тієї самої лікарні, на території якої він хотів збудувати будинок.

Якщо подивитися проект Генплану... Там десь сотня парків та скверів, які будуть знищені. В 2004 році у столиці було 6,6 тисяч гектарів зелених зон загального користування, а в концепції Генплану - близько чотирьох тисяч гектарів насаджень. Було 6,6, стало чотири тисячі. Це масштаби дерибану, офіційно зареєстровані статистикою.

Нова команда сформувала Концепцію розвитку Києва до 2025 року. Як ви її оцінюєте?

Це довга окрема розмова, і краще її вести із олівцем в руках. Якщо коротко, це – піар-акція, направлена на обіцянки кращого життя майбутнього, перевірити виконання яких неможливо, бо відбудеться ще пару президентських виборів, невідомо скільки виборів ВР, Київради. Маленькі ілюстрації. Тим планом пообіцяли розширення доріг в три рази в існуючих кордонах міста. Уявіть, що кожну дорогу в місті Київ слід зробити втричі ширшою. Зробити це абсолютно нереально. У центральних районах стала інфраструктура. Ніхто ж зносити будинки не буде. Ви ж не будете їздити по тротуарах... Що стосується навколишніх районів, то там закладені нормальні розміри доріг. А що стосується промислових зон, то там не набудується стільки доріг, що втричі “розширить” усі столичні дороги… Чи навіщо збільшувати в 5 разів кількість музеїв? Вибачте, у нас не вистачає бюджету на ті, які вже є. Нові музеї, якщо і будуть, то це будуть приватні музеї на основі приватних колекцій багатих українців, таких, як Пінчук, Андрієвський, Фельдман.

Стратегія - це привід їздити по районах, розказувати стареньким бабусям, яке красиве буде життя, коли їх, вибачте, вже не буде на цьому світі...

Маша Міщенко