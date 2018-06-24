Західні ЗМІ: Вирок Тимошенко - політичний «автогол» Януковича

Коментуючи обвинувальний вирок екс-прем`єр-міністрові України Юлії Тимошенко, західні ЗМІ розходяться в оцінках, що було головним для Віктора Януковича – «стриножити» Ю.Тимошенко і паралізувати прозахідні сили чи підготувати ґрунт для анулювання кабальних газових угод з Росією. Попутно Президент України псує відносини з ЄС і з Володимиром Путіним і робить з неоднозначної "Леді Ю" політичну мученицю.

Так, The Financial Times відзначає: Президент України В.Янукович стверджує, що зробив стратегічний вибір - віддав перевагу інтеграції з Європою, а не ласкавим обіцянкам Росії, але вирок Ю.Тимошенко до 7 років ув`язнення - великий крок назад. «Єврокомісія не може ігнорувати таке виборче правосуддя, йдеться в редакційній статті, але вирок, який слід засудити, не повинен стати загрозою для успішного завершення переговорів про торгівлю. Якщо відмовитися від обіцянок доступу на єдиний ринок і потенційного безвізового режиму, можливі непередбачені наслідки: Україна буде виштовхнута на орбіту Росії», - пише FT.

Багато прихильників Ю.Тимошенко в Києві закликали Євросоюз не згортати переговори з Україною щодо політичної співпраці й угоди про торгівлю, які повинні завершитися до кінця цього року, пише The Financial Times. "Але виголошення обвинувального вироку створило дилему для ЄС і для Вашингтона, які останніми роками закликали ЄС очолити зусилля з тіснішої інтеграції України із Заходом. Чи повинен ЄС тепер припинити переговори про тіснішу співпрацю, ризикуючи, що Україна виявиться в обіймах Росії, чи йому варто піти на зближення з Києвом сподіваючись на подальші реформи?".

FT коментує також реакцію Росії на вердикт українського суду: "Перша реакція Москви на вирок була ворожою, оскільки він ставить під сумнів легітимність вигідної для Росії газової угоди, підписаної прем`єр-міністром Ю.Тимошенко і з її російським колегою В.Путіним у 2009 році". Російський МЗС угледів в рішенні суду "очевидний антиросійський підтекст", а В.Путін попередив, що оспорювання газової угоди є небезпечним і контрпродуктивним. Водночас російський прем`єр ратує за вступ України до Митного союзу, який Росія створила з колишніми радянськими республіками Білоруссю і Казахстаном, нагадує видання.

"Фарс по-київськи", - називає свій коментар The Wall Street Journal у редакційній статті. Після Помаранчевої революції новий уряд України "не піддав судовому переслідуванню В.Януковича і його оточення, і минулого року він виграв чесні вибори, здобувши перемогу над Ю.Тимошенко в напруженому поєдинку", вказує видання. У демократичних країнах політичні розбіжності улагоджуються політичними засобами, різні погляди на політику не криміналізують. Але в "Україні при В.Януковичу все відбувається інакше: проти опозиції розгорнуто кампанію залякування і судового переслідування", йдеться в статті. Якщо В. Янукович серйозно хоче ввести Україну в коло сучасних і динамічних країн, йому слід припинити судове переслідування опозиції і дозволити Ю.Тимошенко й іншим вільно брати участь у парламентських виборах, відзначає The Wall Street Journal.

Der Standard публікує інтерв`ю австрійського експерта з Університету Інсбрука, аналітика з Росії і Східної Європи Герхарда Манготта. Цілком можливо, вважає він, що В.Янукович піде на помилування екс-прем`єра, аби продемонструвати - перш за все, громадянам своєї країни - що для нього не йшлося про виключення з політичного процесу політичного суперника. Проте ЄС не дасть обвести себе навколо пальця за допомогою такого цинічного фарсу. За словами Г.Манготта, очікується, що Брюссель відмовиться від підписання Угоди про асоціацію й зону вільної торгівлі з Україною. ЄС відповів відмовою і на висунуте українською стороною пропозицію розділити ці угоди на дві складові, підписавши тільки економічну її частину. «Відносини між Росією і Україною нині затьмарені суперечкою навколо газової угоди. Україна наполягає на зниженні цін - Росія йде на це тільки за умови, що Київ приєднається до Митного союзу або погодиться на злиття українського «Нафтогазу» з російським «Газпромом». Якщо ЄС відмовиться від переговорів з Україною, це значною мірою ослабить її позиції щодо Росії», - вважає Г.Манготт. Навіть при В.Януковичу Україна вибирає європейську перспективу. У Митному союзі з Росією українські олігархи будуть підпорядковані диктату великих російських компаній - в цьому вони не зацікавлені. У цьому світлі, вважає експерт, основною метою процесу над Ю.Тимошенко було поставити під сумнів підписані в січні 2009 року газові угоди з Москвою. Обвинувальний вирок екс-прем`єрові означає, що українська сторона може спробувати оголосити угоди недійсними й анулювати їх.

Вирок Ю.Тимошенко - однозначний месседж про те, що «В.Януковичу, по суті, байдуже, що про нього думають в ЄС», пише The Guardian. Видання також відзначає, що під керівництвом В.Януковича Україна сповзає до «керованої демократії» й авторитаризму в російському стилі. Спочатку деякі вітали схильність В.Януковича до старомодної централізації, яка приємно контрастувала з хаосом "помаранчевого" періоду. Але після вироку Ю.Тимошенко заявила, що Україна повернулася в 1937 рік. За припущенням, В.Янукович тепер намагатиметься піти на компроміс - "декриміналізує" статтю, за якою засуджено Ю.Тимошенко, або її відпустять після сплати великого штрафу.

"Очевидно, справу було затіяно, аби стриножити Ю.Тимошенко і паралізувати прозахідні, налаштовані проти В.Януковича сили, які вона представляє", - пише автор. Після набуття чинності вироку Ю.Тимошенко не зможе брати участі в парламентських і президентських виборах. "Очевидно, в цьому й полягало завдання".

Проте Ю.Тимошенко може сподіватися на краще, продовжує The Guardian, посилаючись на думку експерта, що "Україна - не Росія": економіка зовсім не процвітає, політична структура роздроблена, країна сприйнятливіша до тиску міжнародного співтовариства. Отже вирішальним чинником буде... футбол, заявляє видання. Наступного року Україна приймає Євро-2012, і вона буде зганьблена в очах усього світу, якщо на той час Ю.Тимошенко залишиться за ґратами.

Справа Ю.Тимошенко - новий розділ в українському політичному житті: це кримінальне переслідування за політичними мотивами, стверджує в статті, опублікованій на сайті The New York Times, Альона Гетьманчук, директор Інституту світової політики (Київ). А.Гетьманчук згодна, що у В.Януковича були два політичних мотиви для суду над Ю.Тимошенко: звільнитися від опозиціонера, чия присутність для нього є дуже дискомфортною, і "використати справу Ю.Тимошенко як важіль, аби Росія знизила ціну на газ". На суді Росія фігурувала як спільник незаконної операції, а В.Путін і Дмитро Медведєв - як союзники Ю.Тимошенко. Є якась іронія в тому, як цей факт перелицьовує репутацію союзника Кремля, якою В.Янукович користується на Заході, відзначає автор.

Український уряд вважає нинішні ціни на газ несправедливими, тим паче що В.Янукович заради їх зниження продовжив оренду бази ВМФ у Криму і відмовився від планів вступу до НАТО. Очевидно, він не очікував, що Москва висуне ще дві вимоги - про вступ до Митного союзу і злиття "Нафтогазу" з "Газпромом".

"І все-таки суд над Ю.Тимошенко в результаті може виявитися політичним вироком В.Януковичу", - вважає А.Гетьманчук. На думку експерта, Ю.Тимошенко менш небезпечна для В.Януковича як активний опонент, ніж як політична мучениця, оскільки населення ставиться до неї недовірливо. Крім того, справа Ю.Тимошенко може завдати серйозної шкоди відносинам з ЄС, продовжує автор, і "швидше зіпсує відносини В.Януковича з В.Путіним, ніж спонукає Росію до поступок у сфері цін на газ".

Справа Ю.Тимошенко - не битва добра зі злом чи "проєвропейського демократа" Ю.Тимошенко з "проросійським автократом" В.Януковичем, наголошує А.Гетьманчук. Але вирок Ю.Тимошенко матиме негативні наслідки для української демократії і надій на європеїзацію. "Якщо українські лідери це розуміють, вони повинні зробити все можливе для зміни законодавства радянських часів і звільнення Ю.Тимошенко", - підсумовує автор.

Огляд "Інопреси"