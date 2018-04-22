Литвин звернувся до Володимира Мономаха

Українські книголюби довели, що на якісні вуличні перфоманси здатні не тільки активісти «Пори» і «Братства». Ще вранці в останній день липня перед входом до будинку за адресою Пушкінська, 8а в столиці стояла стіна. Це була ритуальна стіна між українськими письменниками і українськими ж читачами, та перешкода, що заважає одним знайти інших. Вона складається з взаємного непорозуміння, відсутності законів, які дозволяють розвиватися вітчизняній книзі, інтервенції з боку російських виробників і ін. На думку головного редактора видавництва «Факт» Леоніда Фінкельштейна, цьому відчуженню також сприяє той факт, що люди, які керують нашими культурними справами, самі не читають книг. Це, на його думку, неосвічені особи.

- І дивно, що в Києві, перед виборами, з`являється такий книжковий магазин, - вважає Фінкельштейн.

Справді, дивно. Так само дивовижною була поява тут в цей час Володимира Литвина, який взяв безпосередню участь у руйнуванні стіни. Екс-спікер зі стурбованим виглядом говорив про важку ситуацію, яка склалася в українському книговидавництві.

- Назвіть три українські книги, які Ви особисто прочитали останнім часом, - поставив запитання кореспондент УНІАН.

- Це, як правило, книжки, які видає Інститут історії, спогади Дорошенка. Більше зараз я назвати не можу, на превеликий жаль, оскільки останнім часом доводиться в основному читати інформаційні повідомлення і те, що політики говорять один про одного. Хоча, щоб відпочити, я читаю книгу «Россия кабацкая» - про те, чому ми завдяки прихильності зеленому змію прийняли християнство, а не будь-яку іншу віру. Це дуже серйозне дослідження.

Журналіст Юрій Макаров з легкістю говорив про надбане духовне багатство:

- Назву навіть не три останні книги, а більше, але краще зосередитися на тому, що мені хотілося б відзначити. Отже, мене вразила остання книжка Ярослава Грицака про Івана Франка і книга Оксани Забужко про Лесю Українку. Це дійсно книга десятиліття. Що стосується белетристики, то, напевно, можна говорити про твори Лариси Денисенко.

Почали, цеглина за цеглиною, розбирати стіну, по той бік якої причаївся спеціалізований магазин української книги.

Поскаржилися на бездуховність: виявляється, у нас одна книгарня припадає на сто тисяч чоловік. Правда, глава Шевченківської районної ради Віктор Пилипишин, який виступав на цьому дійстві сказав, що в Шевченківському районі справи йдуть куди краще, ніж у Києві загалом і в Україні, - тим більше. Адже тут книжкових магазинів вдесятеро більше.

Чиновника перебив президент Української асоціації видавців і розповсюджувачів книг Олександр Афонін, який запитав, чому він сприяє закриттю книжкових магазинів.

- Мине два тижні - цей магазин закриють на догоду мамоні. Уявляєте, скільки коштує один квадратний метр площі на Пушкінській?

- У Вас є конкретні факти причетності Пилипишина до закриття книжкових магазинів?

- Він керівник органу влади, яка курирує весь Шевченківський район, і коли на цій території ухвалюються неадекватні рішення, він знає про це. Зараз виганяють зі свого приміщення «Алатон», видавництво, яке випускає книги, що спеціалізуються на проблемі здоров`я дітей. Також в скрутному становищі знаходиться книжковий магазин «Абзац». А взагалі за останні десять років на території Шевченківського району було закрито чотирнадцять книжкових магазинів.

У свою чергу Пилипишин розповів, як він багато читав у дитинстві і запросив Афоніна до себе на прийом. А Володимир Литвин, який переступив через символічні цеглини, під спалахи камер пересувався у тісному магазині. Після уважного огляду він вибрав книгу великого київського князя Володимира Мономаха, яка обійшлася колишньому спікерові ВР у 37 гривень. Що ж, як сказано у його відомих «Повчаннях», «Великий ти, Господи, і дивні діла твої».

Антон Зікора