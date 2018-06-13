Вибори в Росії: партія Путіна зберігає повний контроль над Держдумою

Вибори до державної Думи Росії підтвердили життєздатність путінської системи управління. Залишається тільки одне питання: чи надовго?

Результат у майже 50% у будь-якій цивілізованій країні світу сприймався б як колосальний успіх. І тільки в Росії найбільше такому результату радіє опозиція. Партія влади отримає всього якихось 238 мандатів з 450!Ось вона, «перемога» опозиції - «Єдина Росія» втратила конституційну більшість! Ось вона - нищівна поразка Путіна і його команди!

Тим часом така радість не зовсім зрозуміла. Адже всі конституційні зміни за ініціативи владного тандему вже давно внесені. До того ж колишнім залишиться і склад нової Думи. Зміниться, мабуть, тільки її конфігурація. Але чи багато це значить? Якщо подивитися на результати голосування російських депутатів минулого скликання, стане ясно, що практично будь-яке рішення і тоді приймалося не менш 350-400 голосами, а значить «за» разом з єдиноросами частенько голосували і так звані парламентські опозиціонери. Що зміниться тепер, коли ті ж яйця розклали по різних кошиках, ті самі гроші переклали з кишені штанів у кишеню піджака? Чи зміниться від зміни місць доданків сума?

Факти вперті: «Єдина Росія» і тепер отримала найбільше мандатів у Думі. І скільки при цьому дісталося іншим партіям, особливого значення не має. Адже ті 15%, які за 4 роки розгубила «ЄР», розподілилися між «нафталіновою» комуністичною партією Геннадія Зюганова, партією «шоумена» Володимира Жириновського, який протягнув на собі весь список ЛДПР, а також «Справедливою Росією», яка у 99,99 % випадків згодна з партією влади. Якщо це альтернатива, то росіянам можна тільки поспівчувати. А реальної опозиції в Росії немає, і найближчим часом, судячи з усього, не передбачається. Якщо і можливі хоч якісь зрушення, то точно не на ліберальному «фронті» або в тилу кишенькової опозиції, а скоріше вже під впливом «національного фактора», що нарастає.

Звичайно, лідерам «Єдиної Росії» довелося напружитися. Путін і Медведєв особисто проводили виборчу кампанію, зустрічалися зі студентами, вчителями, блогерами, регіональними журналістами, пенсіонерами, і навіть дали різку відповідь на ЄвроПРО. Передвиборчий час в телеефірі для правлячого тандему у багато разів перевищувало хронометраж виступів всіх інших партій разом узятих. У прямих ефірах і записах росіянам раз у раз розповідали, що «жити стало краще, жити стало веселіше», а труднощі, які залишилися, будуть незабаром подолані. Головне - проголосуйте за «ЄР».

В одному з передвиборних агітаційних роликів Дмитро Анатолійович, розповідаючи про успіхи своєї «Єдиної Росії», серйозно попередив: «ми її (батьківщину - авт.) не віддамо». Так і вийшло, влада збережена. До слова, найбільше господарів Кремля на виборах порадував Рамзан Кадиров: у Чечні за «ЄР» проголосувало всього лише 99,48% при явці 99,51 %(!!!)

Справедливості заради відзначимо, що склад єдиноросів у новій Думі сильно зміниться. Його обіцяють оновити більш, ніж на половину. І хоча повз Думу пролетіли «друзі» України Костянтин Затулін і Сергій Марков, зате їм знайшли гідну заміну. Наприклад, у фракції «ЄР» з`явиться Марія Кожевнікова, більш відома як Аллочка Гришко з молодіжного серіалу «Універ».

Як би там не було, але росіян ще до початку виборчої кампанії обмежили у виборі, не допустивши до участі в парламентських змаганнях ряд опозиційних сил. Багато партій просто не пройшли реєстрацію у російському Мін`юсті і не змогли потрапити в бюлетені. І скільки б влада не називала лідерів ПАРНАСУу (очолюваного Нємцовим, Касьяновим і Рижковим) або «Іншої Росії» (очолюваної Лимоновим) політичними клоунами, але факт залишається фактом: у них не було можливості поборотися за місця в парламенті. І це при тому, що в цілому в російських партіях перебуває тільки 3% виборців. У людей, які хотіли б бачити нові обличчя, вибору за великим рахунком не було. Найактивніші з них протестували проти такого стану справ у день виборів на вулицях і площах Росії. Але таких була меншість. Більшість вважає за краще, як і в старі радянські часи, дискутувати тихо - на кухнях, у соціальних мережах, інтернет-блогах.

Цікаво, але навіть при такому розкладі влада побоювалася бунту 4 грудня. У місцях проведення акцій так званої несистемної опозиції в центрі Москви - на Тріумфальній і Манежній площах - було стягнуто стільки людей у ​​формі, що, здавалося, там розгорнулася ціла армія невеликої країни. А Червону площу в день виборів несподівано просто закрили - «з технічних причин». Нечисленні ж несанкціоновані акції швидко «придушили» тисячі поліцейських. Але протестний електорат у Росії постійно зростає і за даними деяких соціологічних служб, становить уже близько 40%.

Щоправда, усіх формальностей дотримано. Міжнародні спостерігачі визнали вибори такими, що відбулися, а розмови про «дрібні» порушення зайвий раз підтвердять, що все гаразд - російська демократія діє. Саме це дозволяє єдиноросам і сьогодні говоритипро зростання демократії, свободи, і навіть плани коаліції з іншими фракціями в парламенті. Але чи зробить це російську Думу нарешті місцем для дискусій, чи вона остаточно перетвориться на місце її імітації, питання відкрите.

Роман Цимбалюк, власний кореспондент УНІАН у Москві