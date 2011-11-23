Медведєв вимагає від НАТО «спільного знаменника» та грозить ракетами Європі

Росія може розмістити на заході і півдні країни ударні системи для боротьби із системами протиракетної оборони (ПРО) НАТО в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні заявив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у зв`язку з ситуацією, яка склалася навколо системи ПРО країн НАТО в Європі.

«Якщо перерахованих (у заяві) заходів буде замало, РФ розмістить на заході і півдні країни сучасні ударні системи озброєнь, що забезпечують вогневе враження європейського компоненту ПРО», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, одним з таких кроків стане розгортання ракетного комплексу «Іскандер» в Калінінградській області.

Крім того, він доручив Міноборони Росії негайно ввести у бойовий склад станцію радіолокації системи попередження про ракетний напад у місті Калінінграді.

За його словами, в рамках створення системи повітряно-космічної оборони Росії в першочерговому порядку буде посилено прикриття об`єктів стратегічних ядерних сил.

Президент РФ також доручив Збройним силам розробити заходи, що забезпечують в разі необхідності руйнування інформаційних та керуючих засобів ПРО. Він зазначив, що ці заходи адекватні, ефективні і маловитратні.

Також Д.МЕДВЕДЄВ повідомив, що балістичні ракети, які надходять на озброєння ракетних військ стратегічного призначення та ВМФ Росії, оснащуватимуться перспективними комплексами подолання протиракетної оборони.

Д.МЕДВЕДЄВ нагадав США про право Росії вийти з Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь у зв`язку із ситуацією, яка склалася навколо системи ПРО країн НАТО в Європі.

Разом з тим Президент РФ заявив, що Росія налаштована на продовження діалогу з США і НАТО щодо ПРО, але діятиме з урахуванням реального розвитку подій на кожному етапі реалізації американського плану розгортання протиракетної оборони.

«Якщо партнери чесно і відповідально підійдуть до проблеми врахування наших законних інтересів, інтересів у сфері безпеки, переконаний, ми зможемо домовитися. Якщо ж нам пропонуватимуть «співпрацювати», або, скажемо відкрито, працювати проти наших же власних інтересів, наш спільний знаменник - ми його не зможемо досягти, він не вийде, і нам доведеться давати інші відповіді, наші дії будуватимуться залежно від реального розвитку подій. Причому на кожному майбутньому етапі реалізації американського плану», - наголосив він.

Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія за відсутності домовленостей із США з питання про протиракетну оборону залишає за собою право відмовитися від подальших кроків щодо роззброєння.

«При несприятливому розвитку ситуації Росія залишає за собою право відмовитися від подальших кроків у сфері роззброєння і, відповідно, контролю над озброєннями», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він нагадав, що поетапне розгортання ПРО в Європі передбачає розгортання ракет та інших протиракетних засобів поблизу російських кордонів і прилеглих до Росії акваторіях.

Д.МЕДВЕДЄВ також нагадав, що системи ПРО розгортаються в Туреччині, Польщі, Румунії, Іспанії, а Росію ставить «перед доконаними фактами».