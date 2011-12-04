Медведєв: мабуть, доведеться вступати в коаліцію

Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв, який на виборах очолював федеральний список партії "Єдина Росія", зауважив, що його партії, ймовірно, доведеться вступати в коаліцію в новій Держдумі, і назвав це ознакою зміцнення демократії. Він також додав, що майбутній склад Держдуми відобразить реальний розклад політичних сил в Росії.



Виступ президента в штаб-квартирі ЄР пізно ввечері 4 грудня, транслювався в прямому телеефірі.



Те саме заявив прем'єр-міністр РФ та голова "Єдиної Росії" Володимир Путін. "Це оптимальний результат, який реально відображає ситуацію в країні. Ми зможемо забезпечити стабільний розвиток нашої держави", - сказав Путін, виступаючи в штабі ЄР. Він зазначив, що "Єдина Росія" - провідна політична сила, і на ній лежить відповідальність за промахи й удачі влади.



Вибори до Держдуми шостого скликання проходили в Росії 4 грудня. Згідно з офіційними даними, після підрахунку 38 відсотків бюлетенів "Єдина Росія" з 48,8 відсотка лідирує за кількістю голосів. Крім неї, до Держдуми проходять ще три партії - КПРФ (19,8 відсотка), "Справедлива Росія" (13,1) і ЛДПР (12,7).



Ще три партії, які брали участь у виборах, набрали трохи більше 5 відсотків голосів, які тепер стануть "бонусом" переможців, в т.ч. "Єдина Росія" отримає ще близько 2,5 відсотків.