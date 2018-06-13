Перерозподіл бюджету, або Скільки коштує лікування нардепа?

Нещодавно в Азарова взялися за перерозподіл бюджетних коштів. І чомусь знову на користь Президента, чиновників та нардепів.

Своїм розпорядженням від 28 листопадаКабмін збільшив видатки на обслуговування у 2011 році діяльності Президента, його Адміністрації та народних депутатів на 18 мільйонів 528 тисяч гривень. Водночас на 2 мільйони 101 тисячу гривень зменшив видатки, які були передбачені на державні премії та підготовку наукових кадрів.

На Банковій одразу відповіли , що “інформація про збільшення бюджетних видатків на Президента України і Адміністрацію Президента не відповідає дійсності. Мова йде про перерозподіл коштів з одного напрямку на інший за рахунок скорочення видатків за окремими програмами. Це рішення не передбачає збільшення видатків на жодну копійку”.

Подумаєш, ну отримає наука на мільйон менше. Що там той мільйон, якщо бюджетом 2011 року вже було удесятеро зменшено фінансування міжнародних наукових та науково-технічних програм, у 5 разів – наукових та науково-технічних розробок, на 20% – стипендії та гранти на науку і техніку. І це, до речі, у рік Освіти і інформаційного суспільства, офіційно проголошений Януковичем.

Детальніше дивимося, хто ж виграв від останнього перерозподілу. Бачимо, що окрім турботи про Президента, якому разом з його Адміністрацією збільшили видатки більше ніж на 6 мільйонів, Азаров переймається здоров’ям депутатів. Стаціонарне медичне обслуговування нардепів та керівного складу органів державної влади зросло на 3 мільйони 990,7 тисяч гривень. І це не єдина стаття стосовно народних обранців. “Поліклінічно-амбулаторне обслуговування, діагностика та лікування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади” теж збільшилося (чи перерозподілилося – як кажуть в АП) – на 6 мільйонів 154,9 тисяч гривень.

Найцікавіше, що у жовтні аналогічним розпорядженням прем’єр вже перерозподіляв бюджетні кошти на користь лікування нардепів і чиновників - більше 5 мільйонів гривень. Не допомогло, напевно. Якась невідома недуга охопила народних обранців, бо інакше з якого дива їм кожного місяця додавати кілька мільйонів на діагностику та медичне обслуговування? І це при тому, що витрати на лікування, поліклінічне обслуговування і санаторії для одного депутата згідно бюджету-2011 дорівнюють витратам на здоров`я 5130 громадян. Отака арифметика.

Від останнього перерозподілу бюджетних коштів виграє і Державне управління справами, якому додають 612,7 тисяч гривень для підтримки санітарно-курортних закладів. Не варто нагадувати, що відпочивають у цих санаторіях не прості українці...

Ще одна цікава стаття, на яку спрямовуються бюджетні кошти, має назву “збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках, заповідниках та забезпечення утримання резиденції”. Ціна питання - 1 мільйон 660,7 тисяч гривень. Який заповідник і резиденція так конче потребують “утримання”, коли в країні нема грошей для чорнобильців і самотніх матерів, не зазначається. До речі, вище згаданим розпорядженням Азарова від 5 жовтня, на збереження заповідників вже збільшували видатки на 6800 тисяч гривень. Що поробиш, як влада відчуває слабкість до заповідних земель. Межигір’я, Сухолуччя… Список можна продовжувати.

Нещодавно Верховна Рада вирішила обзавестися дорогими ноутбуками – по 11,3 тисячі гривень за штуку. Литвину не подобається галас в пресі з цього приводу, закликає не робити з цього сенсацію і запевняє, що “назріла необхідність в заміні цього обладнання”. А от необхідність збільшення прожиткового мінімуму, який з 1 грудня становить 953 грн., чомусь не назріла. Як і не назріла необхідність закупівлі нетбуків для школярів коштом держави…

Водночас, грошей на соціальні виплати немає. Віце-прем`єр Тігіпко так і заявляє: в державному бюджеті недостатньо коштів для забезпечення всіх соціальних виплат. Тож у Азарова активно шукають, кому ж з пільговиків ці соціальні виплати урізати. Спочатку взялися за самотніх матерів. Кабмін пропонував обмежити право на допомогу самотнім матерям у разі перевищення певної суми доходів сім`ї. Антиконституційно причому. Адже стаття 22 Конституції чітко говорить: «Конституційні права та свободи гарантуються й не можуть бути скасовані. При ухваленні нових законів або внесенні змін до діючих законів не допускається звуження змісту й обсягу існуючих прав і свобод».

Щоправда вчора Азаров відкликавзаконопроект про обмеження виплат допомоги на дітей самотнім батькам і перевів стрілки на Тігіпка. Відкликання супроводжувалося демонстративним походом в гості до багатодітної сім’ї, який символізував соціальне прозріння.

…Останнім часом на Банковій та Грушевського гаряче. Акції протесту, хоча і не дуже потужні, проте чисельні, змінюють одна одну. А якщо у Держбюджеті-2012, який незабаром має прийняти Верховна Рада, знову збільшать фінансування “собі улюбленим”, а гроші на соцвиплати ділитимуть за залишковим принципом, тоді, напевно, вже ніякі шоломи по 3,7 тисячі на головах міліціянтів не допоможуть…

Анна Ященко