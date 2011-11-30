Литвин пояснив журналістам, що комп'ютери у ВР застаріли

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає не робити сенсацію в питанні закупівлі нових комп'ютерів для народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

За словами В.ЛИТВИНА, є документ, в якому чітко зафіксовано, що останній раз комп'ютерне обладнання закуповувалося у 2006 році. “Вочевидь, назріла необхідність в заміні цього обладнання, і тому у травні 2011 року Комітет з питань регламенту та депутатської етики ухвалив відповідне рішення і дав доручення Апарату Верховної Ради України оголосити тендер на закупівлю цього обладнання. Так що в даному випадку сенсації жодної немає і її шукати не треба”, - сказав В.ЛИТВИН.

Він також наголосив, що роботу парламенту з розгляду законопроектів давно вже потрібно переводити на електронний варіант. В.ЛИТВИН наголосив, що лише впродовж однієї сесії втрати Верховної Ради України на друк законів становлять понад 400 тис. грн. “Тому вважаю, що рішення ухвалене і рішення вірне”, - додав він.

Говорячи про ціну комп'ютерів, В.ЛИТВИН порадив подивитися на порядок цін у вільному продажі. “Тоді відпаде необхідність шукати підводні течії”, - додав він.