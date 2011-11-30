Донецька мерія начхала на Азарова і купила лімузин за третину мільйона

Управління капітального будівництва Донецької міськради 21 листопада за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Тріол-Авто» на придбання автомобіля «Volkswagen Passat Limousine B7 Comfortline» вартістю 324 тис грн. Про це, як пише сайт "Наші гроші", повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Згідно з конкурсною документацією, придбаний автомобіль кольору «Iron Grey Metallic» має подушки безпеки водія та пасажира, електронну система протизанесення (ESP), ABS з асистентом гальмування, датчик падіння тиску повітря в шинах, парк-пілот спереду і ззаду, круїз-контроль.

В відкритих джерелах повідомляється, що такі автомобілі з двохзонною системою клімат-контролю можна придбати за $35 тис або 281 тис грн.

З 2004 року 51% статуного капіталу ТОВ «Тріол-Авто» належить Ірині Сафіулліній, дружині голови Держслужби молоді та спорту Равіля Сафіулліна (Партія Регіонів). Також до складу засновників фірми входять Теймураз та Іван Гветадзе (депутат Донецької міської ради від Партії регіонів), Олег Подолєв.

Днями прем’єр-міністр Микола Азаров в інтерв’ю «Kyiv Post» заявив, що «держава не дозволяє собі тринькати засоби на дорогі автомобілі. Наведіть хоч один такий приклад – немає таких прикладів!»

«А якщо якийсь ідіот серед десятків тисяч державних службовців собі щось дозволяє, то, по-перше, йому по руках дають і він цього не робить… Він дуже хотів купити BMW X5 – але не купив, тому що казначейство не пустило, платежі вчасно були зупинені. Побудована така система, яка дозволяє економити на тому, на чому можна економити. А на тому, на чому не можна економити – ми не економимо, і це дозволяє нам розвиватися», – сказав Азаров, повідомивши про звільнення директора харківської ТЕЦ-2 «Есхар».

Це підприємство придбало на тендері «BMW X5» за 800 тис грн., що викликало обурення прем’єра.