На Банковій запевняють, що жодної зайвої копійки не отримають

Уряд не виділяв Адміністрації Президента України і Державному управлінню справами додаткових коштів.

Про це УНІАН повідомив керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації АП Денис ІВАНЕСКО у відповідь на на інформаційний запит агентства.

Він наголосив, що розпорядження Кабінету міністрів України від 28 листопада № 1196-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2011 рік» не передбачає додаткових витрат із державного бюджету України, як про це повідомили деякі ЗМІ.

«Інформація про збільшення бюджетних видатків на Президента України і Адміністрацію Президента не відповідає дійсності. Мова йде про перерозподіл коштів з одного напрямку на інший за рахунок скорочення видатків за окремими програмами. Це рішення не передбачає збільшення видатків на жодну копійку», - підкреслив Д.ІВАНЕСКО.

За його словами, за рахунок зменшення видатків на утримання Президента вивільнені кошти будуть перерозподілені на медичні та соціальні програми.

Зокрема, зменшено видатки на виплату державних премій України, на будівництво реабілітаційного центру на базі державного підприємства «Санаторій «Конча-Заспа», на матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента, на Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню та на підготовку кадрів.

Як сказав Д.ІВАНЕСКО, за рахунок зменшення цих видатків будуть профінансовані такі напрямки як: придбання обладнання для дитячого стаціонару та реанімаційного блоку державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»; придбання ультразвукового сканера для державного закладу «Поліклініка № 2»; придбання медичного обладнання для операційного відділення та центру урології клінічної лікарні «Феофанія»; здійснення ремонтів гуртожитків та навчальних корпусів Національної академії державного управління при Президентові України і регіональних інститутів; здійснення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, а також фінансування інших видатків.

Д.ІВАНЕСКО підкреслив, що практика перерозподілу бюджетних коштів за різними напрямками є загальноприйнятною і відповідає Бюджетному кодексу та нормам європейського права. Це рішення спрямоване на оптимізацію витрат і ефективне управління фінансовими ресурсами.

Реалізація цього розпорядження сприятиме раціональному використанню коштів державного бюджету, дозволить здійснити заходи щодо запобігання утворенню кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, забезпечити своєчасні розрахунки за відповідні послуги та провести невідкладні видатки.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням уряду від 28 листопада № 1196-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2011 рік» Кабінет міністрів збільшив видатки на обслуговування у 2011 році діяльності Президента, Адміністрації Президента і народних депутатів на 18 млн. 528 тис. грн. При цьому уряд на 2 млн. 101 тис. грн. зменшив видатки, які були передбачені на державні премії та підготовку наукових кадрів.

Як зазначається в документі, текст якого розміщено на Урядовому порталі, уряд розпорядився «відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Державному управлінню справами на 2011 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету».