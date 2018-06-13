Чи є підстави закривати справу проти Кучми?

7 грудня Печерський суд розгляне скаргупрезидента України Леоніда Кучми про порушення проти нього кримінальної справи.

Адвокат Миколи Мельниченка Микола Неділько не виключає, що цього дня Печерський суд столиці не лише розгляне, а й скасує постанову про порушення справи проти екс-президента. Тим самим Кучма, який шокував світ своїми розмовами в кабінеті, виявиться білим і пухнастим… Захист Мельниченка вважає, що Печерський суд вчинив незаконно, прийнявши скаргу від захисників Кучми. Таку скаргу суд мав право прийняти до розглядулише до закінчення розслідування кримінальної справи. За законодавством, після завершення слідства суд не може скасовувати відкриття справи, не розглянувши її по суті.

Проте захист Кучми продовжує наполягати, що їхній клієнт невинуватий. Раніше вони просували ідею, що плівки Мельниченка не можуть використовуватися в суді, оскільки неавтентичні, зараз заявляють про неможливість їхнього використання через те, що їх здобули «незаконним шляхом». Навіть додають до цього аргументурішення Конституційного суду від 20 жовтня про те, що докази, отримані незаконним шляхом, не можуть братися до уваги в кримінальній справі.

Ще один їхній аргумент: головний свідок обвинувачення Микола Мельниченко відсутній в Україні.

У середу в Печерський суд викликають президента Кучму, майора Мельниченка та Олександра Мороза, який був «спікером» касетного скандалу.

Чи обілить суд особу, з якою пов’язують справу Георгія Гонгадзе? Чи має право суддя скасовувати постанову про порушення кримінальної справи на цьому?

Про це ми запитали в юристів та фігурантів справи.

Мирослава Гонгадзе, удова Георгія Гонгадзе:

ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ - ЯВНА МАНІПУЛЯЦІЯ

Звернення до суду про скасування постанови Генеральної прокуратури щодо порушення кримінальної справи проти екс-президента Кучми є черговою маніпуляцією законодавством і судовою системою з боку захисту екс-президента. Захисники Кучми робить усе можливе, щоб їхній підзахисний уник кримінальної відповідальності за причетність до вбивства Георгія. Але я сподіваюсь, що Генеральна прокуратура України напрацювала достатньо доказів, котрі підтверджують достовірність розмов, які вів Леонід Кучма у своєму кабінеті з підлеглими на основі записів майора Мельниченка. Слідство взяло на себе серйозну відповідальність, порушивши кримінальну справу проти Кучми. Якщо вони дадуть можливість скасувати постанову, то розпишуться у своїй повній непрофесійності й слабкості.

Олександр Мороз, екс-спікер Верховної Ради:

ЗАКРИТТЯ СПРАВИ ВИГЛЯДАЄ ЯК ЗМОВА

Якщо є злочини, які відомі всім та які мають першоджерело інформації – з кабінету президента, то природно, що його господар повинен постати перед судом і розповісти суть того, що він там говорив.

Закривати цю справу безглуздо з точки зору юриспруденції та скидається на змову з метою відбілення колишнього президента. Відсутність Миколи Мельниченка в Україні – не підстава, щоб закривати справу. У людини можна брати покази всюди, де б вона не перебувала.

Григорій Омельченко, народний депутат України, 2005 року очолював парламентську слідчу комісію зі справи Гонгадзе:

НЕЯВКА МЕЛЬНИЧЕНКА В СУД – НЕ ПРИВІД ЗАКРИВАТИ СПРАВУ

Висновки Тимчасової слідчої комісії парламенту у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, яку я очолював, однозначно показують, що Кучма є одним із співучасників злочину. Незважаючи на те, що Генпрокуратура надто пізно порушила справу проти Кучми, вона лише підтвердила висновки, установлені депутатською комісією.

Окрім того, комісія встановила, що Кучма має стосунок до інших злочинів корисливого характеру. Нагадаю, що всі документи та матеріали, направлені в Генеральну прокуратуру для порушення кримінальної справи проти Кучми, стосувалися не лише організації викрадення Георгія Гонгадзе, що призвело до тяжких наслідків.

Тому жодних юридичних підстав для закриття кримінальної справи проти Кучми немає. Справа має розглядатися в суді, і не лише щодо Гонгадзе…

Недавнє рішення Конституційного суду, за яким докази, отримані незаконним шляхом, не можуть братися до уваги в кримінальній справі, і якими так тішився захист Кучми, не встановлює нічого нового. Воно лише підтверджує те, що є в Кримінальному кодексі та в Конституції.

Це рішення стосується незаконного збору оперативним шляхом відео- та аудіозаписів і адресується правоохоронним органам, органам дізнання та досудового слідства. Це не торкається приватних осіб, свідків.

Можна було б говорити про труднощі в доведенні справи проти Кучми, якби не було свідка, який бачив, як Кучма планував та втілював ці злочини. Маю на увазі Миколу Мельниченка.

Є також інші докази злочинних дій, зокрема щодо Олексія Подольського, якого побили за наказом з першого кабінету держави.

Відсутність Миколи в Україні не має ніякого значення, оскільки його свідчення є в матеріалах справи. Якщо ви пам’ятаєте недавні судові процеси, були ситуації, коли запрошені свідки не приходили, але в суді зачитували їхні свідчення, які вони давали під час досудового слідства. Неявка свідка в суд не є підставою для закриття кримінальної справи. Свідчення закріплено в протоколі допиту свідка й містяться в матеріалах.

У матеріалах справи є інші докази, які підтверджують провину президента Кучми.

Тетяна Монтян, адвокат:

НІЯКОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТУТ НЕМАЄ І БЛИЗЬКО

Недавнє рішення КС, яким підтверджується, що докази, отримані незаконним шляхом, не можуть братися до уваги в кримінальній справі, адресоване лише правоохоронним органам. Мельниченка це рішення ніяк не стосується. Це все одно що казати: нам не потрібно судити Ландика та брати до уваги відомий усій країні відеозапис тільки тому, що він був зроблений із порушенням правил оперативно-розшукової діяльності.

Я не знаю, що робиться у справі Кучми, але переконана, що її суть у домовленостях між Кучмою та Януковичем. А що ухвалить Печерський “ні разу не заангажований суд” – це третя справа. Ніякої юриспруденції тут немає і близько.

Андрій Циганков, адвокат:

ПОЗИЦІЮ АДВОКАТІВ КУЧМИ ТА ЇХНЄ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ МОЖНА ТРАКТУВАТИ ЛИШЕ ЯК ПОЗИЦІЮ ЗАХИСТУ:

Щоб говорити про закриття справи, треба брати до уваги комплекс фактів і документів, які підтверджують обґрунтованість звинувачень. Зараз позицію адвокатів Кучми та їхнє звернення до суду можна трактувати лише як позицію захисту. Таким є бачення ситуації захистом.

А чи може це сприймати обвинувачення та слідство? На це запитання без документів не дасть відповідь жоден грамотний адвокат. Відсутність Мельниченка не може бути мотивацією для припинення справи. Ми всі платимо податки, щоб наші правоохоронні органи виконували свої обов’язки. Його потрібно знайти, якщо без нього не можна розслідувати, та привезти в Україну як свідка. А якщо наші правоохоронні органи не можуть цього зробити, то нехай це скажуть.

Олексій Подольський, журналіст, потерпілий у справі проти Кучми:

ТАКІ СПРАВИ ВИРІШУЮТЬСЯ НЕ В СУДІ

Родина Кучми – Пінчука працює, гроші витрачає на це дуже великі… З правами людини, особливо в Печерському суді, важко. Мене на засідання не запросили, гадаю, вони без нас все вирішать, і зроблять це навіть не в Печерському суді.

Роблять, що хочуть…

Микола Мельниченко, екс-майор СБУ:

НЕ ДАЙТЕ ЗАКРИТИ ЦЮ СПРАВУ

Те, що відбувається в Печерському суді, це – не війна Мельниченка з Кучмою. Нема іншої сили, крім журналістів, хто б міг зупинити це беззаконня, яке чиниться та буде чинитися у справі Кучми. Якщо ви, журналісти, зараз промовчите, то вас будуть вивозити в Таращанські ліси редакціями. Добийтеся, щоб справа Кучми не була похована, щоб вона розглядалася по суті. Не дайте знову зґвалтувати закон Печерським судом. Печерський суд взагалі не має права розглядати скаргу про порушення кримінальної справи. Тому що це суперечить самому Кримінальному кодексі. У КК сказано, якщо слідство завершилося, то суд не має права оскаржувати постанову про порушення справи. Юрій Луценко теж подавав аналогічну заяву в Печерський суд, щоб проти нього закрили кримінальну справу. І йому відмовили навіть у відкритті провадження. Тобто Кучмі кажуть: окей, а Луценкові – ні. Повістка в суд виписана суддею, туди викликають Кучму, Мельниченка та Мороза. А Подольского та Гонгадзе не викликають. Чому потерпілих не викликають? Якщо суд відкриває таке провадження, значить, усе куплено, домовлено, а нас вважають за ідіотів.

Олена Мігачова