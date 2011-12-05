Адвокат Мельниченка не виключає, що справу Кучми можуть закрити

Адвокат екс-майора Управління Державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО не виключає, що 7 грудня Печерський районний суд столиці скасує постанову про порушення кримінальної справи проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Про це М.НЕДІЛЬКО повідомив УНІАН, коментуючи той факт, що Печерський суд прийняв до провадження відповідну скаргу адвокатів Л.КУЧМИ і призначив її до розгляду.

"Згідно з отриманим адвокатом МЕЛЬНИЧЕНКА Павлом СИЧОВИМ викликом, 7 грудня о 14.00 Печерський районний суд почне розгляд скарги адвокатів КУЧМИ. На мою думку, це говорить про те, що скарга буде задоволена. Тобто, постанова першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА про порушення стосовно КУЧМИ Леоніда Даниловича кримінальної справи буде скасована, а скарга таким чином задоволена", - сказав М.НЕДІЛЬКО.

При цьому він ще раз нагадав, що згідно з роз’ясненнями пленуму Верховного Суду України, скарги на постанови про порушення кримінальних справ можуть розглядатися судами виключно до моменту офіційного завершення досудового слідства і передачі матеріалів для ознайомлення особі, яка обвинувачується, та її адвокатам. "Отже, - наголосив М.НЕДІЛЬКО, - суд не мав права відкривати провадження за скаргою КУЧМИ".

Також адвокат зазначив, що разом із М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, П.СИЧОВИМ, авторами скарги до суду викликається екс-голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ. Втім, М.НЕДІЛЬКО має сумнів у тому, що останній з’явиться на засідання, оскільки у повістці він названий як МОРОЗОВ О.О. Крім того, за словами М.НЕДІЛЬКА, адреса О.МОРОЗА - пров. Виноградний, вказана не вірно, тому що той там давно вже не проживає.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Він звинувачується в перевищенні влади і службових повноважень, які привели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року).

Л.КУЧМІ був обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генпрокуратура завершила розслідування цієї справи.

2 вересня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявив, що відомство має право скоротити для Л.КУЧМИ термін ознайомлення з кримінальною справою і направити справу до суду.

16 листопада адвокати екс-Президента України Сергій УЛЬЯНОВ та Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського районного суду Києва щодо скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв’язку з її безпідставністю.

Згідно з повідомленням прес-служби Л.КУЧМИ, кримінальне переслідування екс-Президента ґрунтується «на показаннях і сфальсифікованих «записах» екс-майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, який на даний час, уникаючи кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти України, переховується від слідства за кордоном».