Адвокат Мельниченка: юридичних підстав закривати «справу Кучми» немає

Печерський районний суд Києва не має законних підстав приймати до розгляду скаргу адвокатів екс-Президента України Леоніда КУЧМИ на постанову про порушення проти нього кримінальної справи.

Про це у коментарі УНІАН заявив адвокат екс-майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО.

За його словами, постановою пленуму Верховного Суду України №6 від 4.06.2010 роз’яснюється, що суд приймає до розгляду таку скаргу лише до моменту закінчення розслідування кримінальної справи проти особи і передачі їй на ознайомлення матеріалів із складанням відповідного протоколу.

«Відповідно до вимог частини четвертої статті 236-7 КПК, скаргу на постанову про порушення кримінальної справи суд приймає до розгляду протягом усього часу перебування справи у провадженні органу дізнання, слідчого, прокурора до моменту закінчення досудового слідства. Моментом закінчення досудового слідства слід вважати складання протоколу про оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред`явлення йому матеріалів справи (частина четверта статті 218 КПК).

Скарга на постанову про порушення кримінальної справи, що надійшла до суду після складання протоколу про оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред`явлення йому матеріалів справи мотивованою постановою судді передається посадовій особі чи органу, в провадженні яких перебуває справа, для розгляду її в порядку, передбаченому статтями 110, 234 та 236 КПК».

Це означає, що Печерський райсуд Києва має відмовити у відкритті провадження за вказаною скаргою адвокатів Л.КУЧМИ та окремою вмотивованою постановою судді така скарга повинна бути передана до Генеральної прокуратури України генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ з тією метою, щоб останній в порядку ст. 236 КПК України (яка визначає порядок оскарження дій прокурора) перевірив законність винесення його першим заступником Ренатом КУЗЬМІНИМ вказаної постанови про порушення стосовно Л.КУЧМИ кримінальної справи, наголосив М.НЕДІЛЬКО.

У свою чергу, відповідно до ст. 236-8 КПК України, розглядаючи скаргу на постанову про порушення кримінальної справи, суд «повинен перевіряти наявність приводів і підстав для винесення зазначеної постанови, законність джерел отримання даних, які стали підставою для винесення постанови про порушення справи, і не вправі розглядати й заздалегідь вирішувати ті питання, які вирішуються судом при розгляді справи по суті». За словами М.НЕДІЛЬКА, а оскільки на момент порушення наприкінці 2010 року кримінальної справи проти екс-Президента Л.КУЧМИ кримінальна справа, порушена у 2001 році проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА, була закрита і на той час не існувало рішення Конституційно Суду з приводу надання роз’яснення ч. 2 ст. 62 Конституції України стосовно «доказів, одержаних незаконним шляхом», то постанова про порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ була винесена першим заступником генпрокурора абсолютно законно, тому правових підстав для скасування її судом немає. І якби така кримінальна справа проти Л.КУЧМИ була порушена і за вказаних умов (за наявності поновленої кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА та за наявності рішення Конституційного Суду щодо роз’яснення ч. 2 ст. 63 Конституції України), то її порушення за таких умов, на нашу думку, є також абсолютно законним, додав адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Окрім того, на його думку, суд не має права під час розгляду скарги на постанову про порушення кримінальної справи допитувати свідків і надавати оцінку зібраним у кримінальній справі доказам, бо такі дії судом вчиняються при розгляді справи по суті під час проведення вже судового слідства.

"Отже, всім відомо, що КУЧМІ і його адвокатам кримінальна справа була передана для ознайомлення. Тобто, до моменту подання ними скарги їм було оголошено про закінчення розслідування зі складанням з цього приводу протоколу. Тому суд не має права відкривати провадження за скаргою, а зобов’язаний прийняти рішення про повернення її на розгляд до Генеральної прокуратури", - сказав М.НЕДІЛЬКО.

Водночас він висловив думку, що у разі розгляду скарги адвокатів Л.КУЧМИ суд, імовірніше за все, задовольнить її, і так само вчинить апеляційний суд.

"Я гадаю, що якщо буде відкрите судове провадження, це буде свідчити про те, що Печерський суд упереджено ставиться до МЕЛЬНИЧЕНКА, оскільки ми подали таку ж скаргу, і вона знаходиться в суді без розгляду вже другий місяць. Ми, звичайно, спробуємо бути присутніми на розгляді "скарги КУЧМИ" і будемо наполягати, щоб скаргу не розглядали. Хоча є сумніви, що нас допустять до її розгляду", - зазначив адвокат.

Крім того, він висловив здивування з приводу заяви захисників екс-Президента про те, що порушену проти Л.КУЧМИ справу взагалі треба закрити, оскільки М.МЕЛЬНИЧЕНКО не з’являється до слідчих.

"Хочу нагадати, що станом на сьогодні МЕЛЬНИЧЕНКО як свідок у "справі КУЧМИ" дав усі свідчення і як свідок готовий з’явитися в суд. Крім того, МЕЛЬНИЧЕНКО неодноразово запевняв, що обов’язково повернеться в Україну, щоб дати свідчення в суді, якщо справа буде передана в суд для розгляду по суті. Отже, юридичних підстав закривати "справу КУЧМИ" немає", - наголосив М.НЕДІЛЬКО.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Він звинувачується в перевищенні влади і службових повноважень, які привели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року).

Л.КУЧМІ був обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генпрокуратура завершила розслідування цієї справи.

2 вересня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявив, що відомство має право скоротити для Л.КУЧМИ термін ознайомлення з кримінальною справою і направити справу до суду.

16 листопада адвокати екс-Президента України Сергій УЛЬЯНОВ та Віктор ПЕТРУНЕНКО, які на даний час продовжують знайомитись з матеріалами кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ, подали скаргу до Печерського районного суду Києва щодо скасування постанови про порушення кримінальної справи у зв’язку з її безпідставністю.

Згідно з повідомленням прес-служби Л.КУЧМИ, кримінальне переслідування екс-Президента ґрунтується «на показаннях і сфальсифікованих «записах» екс-майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, який на даний час, уникаючи кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти України, переховується від слідства за кордоном».

Довідка УНІАН. Проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА в 2001 і 2004 роках порушувалася кримінальна справа за підозрою в перевищенні службових повноважень, розголошуванні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів. 1 березня 2005 року справу було закрито.

23 червня 2011 року Печерський районний суд Києва своїм рішенням скасував постанову генпрокурора про закриття кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА. Таке рішення суд прийняв, задовольнивши клопотання адвокатів колишнього Президента Л.КУЧМИ.

11 жовтня адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО заявив, що його підзахисний змушений був виїхати за кордон, оскільки в Україні існує реальна загроза його життю.

Тим часом Служба безпеки України оголосила М.МЕЛЬНИЧЕНКА в міжнародний розшук.

Шевченківський районний суд Києва 18 жовтня виніс постанову про арешт М.МЕЛЬНИЧЕНКА у зв`язку з ухиленням від слідства.

Пізніше сам М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив ЗМІ, що перебуває в Ізраїлі.