Адвокатів Кучми потішило рішення КС про «незаконні докази»

Адвокати колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ позитивно оцінюють рішення Конституційного Суду, який дійшов висновку, що докази, отримані незаконним шляхом, не можуть братися до уваги в кримінальній справі.

Про це УНІАН повідомили адвокати Л.КУЧМИ Віктор ПЕТРУНЕНКО та Сергій УЛЬЯНОВ.

"Для нас, як юристів, від самого початку було очевидним, що «записи МЕЛЬНИЧЕНКА» одержані незаконним шляхом і не є доказами, на яких може ґрунтуватися обвинувачення другого Президента України", - зазначили вони, коментуючи рішення КС.

Після рішення Конституційного Суду від 20 жовтня 2011 року, продовжують адвокати, цей факт став беззаперечним.

«Але ми хочемо наголосити, що «записи МЕЛЬНИЧЕНКА» не тільки незаконні за юридичною природою, але й сфальсифіковані за своїм змістом», - підкреслюється в повідомленні.

Таким чином, на переконання адвокатів Л.КУЧМИ, "треба встановити: хто і яким чином робив записи, хто здійснював їх обробку, монтаж та фальсифікацію, хто визначав зміст фальсифікованих записів та час і спосіб їх оприлюднення". "Саме це має бути досліджено правоохоронними органами", - підкреслили В.ПЕТРУНЕНКО та С.УЛЬЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні цього року порушила кримінальну справу проти Л.КУЧМИ. Екс-Президент обвинувачується в перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року).

Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генеральна прокуратура України завершила розслідування цієї кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ.

2 вересня генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявив, що відомство має право скоротити термін ознайомлення Л.КУЧМИ з його кримінальною справою і направити справу в суд.