Ющенко: у виборчій кампанії багато нафталіну

ВИБОРИ 30 ВЕРЕСНЯ - ВИКЛЮЧНО ПРАВОВИЙ КРОК

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що немає жодних правових підстав для ревізії рішення про проведення позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Президент нагадав, що позачергові парламентські вибори 30 вересня проводяться виключно на підставі законів. «Ніякої правової ревізії виборів не буде», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що вибори 30 вересня - це виключно правовий крок, який визнаний усіма політичними силами.

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕФЕРЕНДУМУ НЕОБХІДНА КОНСОЛІДАЦІЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ

Віктор ЮЩЕНКО вважає, що для проведення всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до Конституції необхідна консолідація демократичних політичних сил

В.ЮЩЕНКО зазначив, що метою проведення референдуму є не тільки сам факт його проведення, а й реалізація його в українському парламенті. Для цього, на думку Президента, необхідна консолідація політичних сил, проведення консультацій між ними, результатом чого мало б стати їхнє об’єднання, і на цій основі реалізація цієї ініціативи.

При цьому Президент зауважив, що з правової точки зору не слід забувати, що для підготовки референдуму необхідно не менше трьох місяців.

За його словами, цю обставину слід обов’язково враховувати, щоб для політичних опонентів не з’явився додатковий інструмент для дискредитації цієї ідеї.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ ініціює проведення конституційного референдуму одночасно з достроковими виборами до Верховної Ради.

Водночас ЦВК відмовила у реєстрації ініціативних груп зі збору підписів для проведення цього референдуму.

У свою чергу лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що блок оскаржить у суді постанови ЦВК про відмову зареєструвати ці ініціативні групи.

***На конституційний референдум БЮТ пропонує винести 9 питань, зокрема про президентську і парламентську форму правління, про обрання суддів народом, про розширення прав громадян з формування місцевої виконавчої влади, про відміну недоторканності і пільг, позбавлення мандатів депутатів за невиконання передвиборних обіцянок і спрощення процедури проведення референдумів.

ВІЗИТ ДО РОСІЇ ВЖЕ ПІДГОТОВЛЕНИЙ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що візит до Російської Федерації йому доцільніше здійснити після закінчення виборчої кампанії.

Зокрема, на думку Президент, зміна уряду та парламенту несе певний відбиток на двосторонні відносини. Виходячи з цього, за словами В.ЮЩЕНКА, «на рівні хорошого тону» контакти на найвищому рівні логічно проводити після закінчення виборчої кампанії.

Водночас Президент України заявив, що його візит до Росії підготовлений і на рівні Міністерства закордонних справ та Ради національної безпеки і оборони практично готові до підписання документи, що планується розглянути під час його візиту.

Він поінформував, що близько 4 тижнів тому українська сторона передала до Росії близько 20 ініціатив щодо майбутньої двосторонньої зустрічі Президентів України та Росії.

За словами В.ЮЩЕНКА, це здебільшого документи, що планується підписати в розвиток великого українсько-російського договору.

НЕ СИПТЕ ПОПІЛ НА ГОЛОВИ СВОЇХ ОПОНЕНТІВ

Президент України висловлює сумнів у можливості створення коаліції між блоком «Наша Україна – Народна Самооборона» і Партією регіонів у парламенті наступного скликання.

«Я не великий оптиміст у цій моделі», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Водночас глава держави наголосив, що сьогодні необхідно думати не стільки про те, хто з ким об’єднується, скільки про те, навколо чого можливе таке об’єднання. «Щоб у нас наслідок і причина не плутались. Я переконаний, що помилка, яка була допущена у попередній рік політичною силою Партія регіонів, є те, що вона щиро, відкрито не підтримала Універсал національної єдності, що по суті вона відкликала свій підпис», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На переконання Президента, політичні сили повинні чути одна одну, а не боротись одна проти одної, як у ході виборчої кампанії, так і після неї.

Він зауважив, що історично в Україні так склалось, що «сили складаються 50 на 50», і якщо якась політична сила, подібна попередній коаліції в парламенті, спробує так само поводитись брутально, застосовуючи корупційні схеми, ігноруючи наявність опозиції в парламенті, то така політика не матиме жодної перспективи.

«Ключовим посланням до сьогоднішніх політичних сил, які приймають участь у виборах, я сказав би те, що не сипте попіл на голови своїх опонентів сьогодні, чиніть свою поведінку виключно на перспективу, професійно, ставте за мету виключно національні інтереси. Це єдина точка, на базі якої може відбуватись діалог і порозуміння», - сказав Президент, висловивши жаль, що сьогодні цього бракує.

«Мене засмучує те, що виборча кампанія ведеться або на спекуляції, або на протистоянні когось із кимось. Думаю, що це рудименти старої політики, тут дуже багато нафталіну», - сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що це неперспективна політика. Він закликав політичні сили вести змагання програм.

І З ТИХ ТРЬОХ ПРОРИВІВ ПОТРІБНО РОБИТИ ОДИН ПРОРИВ

Віктор ЮЩЕНКО відкидає звинувачення у використанні ним адміністративного ресурсу в ході виборчої кампанії.

Президент наголосив, що завжди пам’ятає, що він є Президентом усієї країни, хоча у нього й є особисті переконання, погляди і симпатії.

Він підкреслив, що має право висловлювати свою позицію з різних питань суспільного життя України, і якщо цю позицію підтримує та чи інша політична сила, він може це лише вітати.

Як заявив В.ЮЩЕНКО, він готовий підтримати пропозицію будь-якої політичної сили, якщо вона буде спрямована на консолідацію нації.

«Що стосується позиції Президента у виборах - я закликаю кожну політичну силу розглянути і підтримати той пакет соціальних ініціатив, економічних ініціатив, пакет реформ, який пропонує Президент України», - сказав він, вкотре висловивши переконання, що виборча кампанія має вестись не шляхом пікетування один одного, а шляхом пошуку компромісу і консолідації між різними політичними силами.

«Рано чи пізно депутати, які сьогодні борються на виборах до українського парламенту, прийдуть у його стіни, і з тих трьох проривів (йдеться про виборчі програми «Український прорив» – УНІАН) потрібно робити один прорив. Із тих десятка соціальних ініціатив необхідно робити одну соціальну політику 2008 року. Ми повинні шукати спільні підходи», - підкреслив глава держави.